Les astronautes de SpaceX apportent la recherche parrainée par le laboratoire national de l’ISS au laboratoire en orbite

Aujourd’hui, quatre astronautes se sont dirigés vers la Station spatiale internationale (ISS) dans le cadre de la 5e mission de l’équipage commercial de SpaceX commenceront une aventure de six mois dans la recherche spatiale.

Lancés depuis le Kennedy Space Center de la NASA, les astronautes de Crew-5 ont mené de multiples recherches parrainées par l’ISS National Lab.

Tout au long de la mission, les astronautes soutiendront des centaines d’enquêtes de recherche et de développement technologique, dont plusieurs sont parrainées par le Laboratoire national de l’ISS.

L’une de ces enquêtes est menée par la société de biotechnologie Lambda Vision – une entreprise qui a déjà lancé des enquêtes dans l’espace – dont le but est de créer une rétine artificielle à base de protéines capable de restaurer la vision des patients atteints de maladies oculaires dégénératives.

“LambdaVision espère démontrer que la fabrication de la rétine artificielle en construisant plusieurs couches minces de protéines sur une surface en microgravité améliore son uniformité globale”, selon un communiqué.

De plus, une étude du laboratoire national de Los Alamos en collaboration avec le fournisseur de services commerciaux du laboratoire national de l’ISS, Rhodium Scientific, a accompagné les astronautes. Cette enquête évalue les microbes intestinaux, en examinant plus en profondeur des microbes intestinaux spécifiques qui seulement changement dans l’espace. Ils pourrait affecter les astronautes et les futurs voyageurs de l’espace. Le projet s’appuie sur l’étude préalable de l’équipe à bord de la station spatiale.

Au cours des six prochains mois, les astronautes travailleront sur les enquêtes ci-dessus et sur des dizaines d’autres projets destinés à la station spatiale dans le cadre de missions de services de réapprovisionnement commercial financées par la NASA.

“Les projets parrainés par le laboratoire national de l’ISS qui devraient être lancés lors des prochaines missions tireront parti du laboratoire en orbite pour la recherche en sciences de la vie et physiques, les matériaux avancés et le développement technologique”, selon un communiqué.

LA GRANDE TENDANCE

À mesure que l’exploration spatiale augmenteles problèmes de santé et de sécurité sont répandus, en particulier en ce qui concerne les longues missions spatiales.

Plus tôt cette année, Brain.space, le fabricant d’un casque EEG, est sorti furtivement avec 8,5 millions de dollars et un plan pour mesurer l’activité neurologique de trois astronautes à bord de l’ISS afin d’évaluer les effets des vols spatiaux sur le cerveau. Chaque astronaute devait participer à des expériences avant, pendant et après la mission.

Pour étudier la santé et les performances des astronautes lors de vols spatiaux commerciaux, le L’Institut de recherche translationnelle pour la santé spatiale (TRISH) du Baylor College of Medicine a lancé EXPAND (Enhancing eXploration Platforms and Analog Definition). Cette plateforme de recherche collecte les données des vols et les conserve dans une base de données centralisée pour améliorer la santé des astronautes et trouver des innovations utilisables sur Terre.