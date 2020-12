Noël n’est pas seulement des vacances terrestres: les astronautes à bord de la Station spatiale internationale ont diffusé des salutations spéciales pour les fêtes cette semaine à 254 miles au-dessus de la planète.

Cinq membres de l’équipage de l’Expédition 64 de la station ont loué « la résilience de l’esprit humain » pendant cette période difficile et ont partagé leurs espoirs d’une nouvelle année meilleure.

Il y avait aussi une certaine légèreté de vacances, alors que le pilote de SpaceX Crew Dragon, Victor Glover, montrait ses chaussettes, imprimées sur mesure avec des photos de sa famille, et l’ingénieur de l’Agence d’exploration aérospatiale japonaise Soichi Noguchi a partagé un cadeau de Noël pour l’équipe – une boîte de maquereau faite par un groupe d’écolières.

L’équipe a également mis au défi le contrôle de mission du Johnson Space Center de la NASA à Houston pour créer des décorations de vacances faites uniquement de matériaux trouvés dans le bâtiment.

Pour la toute première fois, la FAA a accordé au Père Noël une « licence d’espace commercial » spéciale afin qu’il puisse s’arrêter à l’ISS lors de son voyage annuel en livrant des cadeaux à travers le monde, selon NORAD.

Une boîte de maquereau offerte par des écolières japonaises flotte autour de la cabine alors que l’équipage de l’Expedition 64 sonne pendant les vacances de Noël à bord de la Station spatiale internationale

Dans une vidéo, l’astronaute de la NASA Mike Hopkins a déclaré que l’équipe avait choisi de nommer la capsule SpaceX Crew Dragon Resilience « en hommage aux gens du monde entier et aux équipes qui contribuent à rendre notre mission possible pendant une année qui a changé toutes nos vies ».

«Il ne pourrait pas y avoir de nom plus approprié pour décrire 2020», a ajouté Glover. «La résilience de l’esprit humain est quelque chose que nous pouvons vraiment célébrer en cette saison spéciale.

Noguchi a déclaré qu’il espérait que les téléspectateurs en profiteraient pour célébrer les vacances «avant de transformer le calendrier en une nouvelle année avec un espoir renouvelé et un esprit pour l’avenir».

Glover loue également les efforts des membres du service et des travailleurs de première ligne, tandis que Hopkins a rendu hommage à tous ceux qui sont décédés en 2020.

L’astronaute Kate Rubins (à gauche) Victor Glover et Mike Hopkins nous souhaitent de joyeuses fêtes à 254 miles au-dessus de la Terre. Rubins a défié Mission Control au Johnson Space Center de Houston à un concours de décoration de Noël en utilisant uniquement les matériaux disponibles

L’astronaute Victor Glover montre ses chaussettes, qui ont été imprimées sur mesure avec des photos de sa famille

Les trois faisaient partie du premier vol réussi de « taxi spatial » de SpaceX, les livrant ainsi que l’astronaute Shannon Walker à l’ISS le 16 novembre.

Là, ils ont rejoint Kate Rubins de la NASA et les cosmonautes russes Sergey Ryzhikov et Sergey Kud-Sverchkov, qui étaient déjà à bord.

Dans une autre vidéo, Walker a déclaré que que ce soit sur Terre ou dans l’espace, les vacances signifient les « trois F – famille, amis et nourriture ».

Bien qu’ils ne puissent pas exactement découper une oie de Noël dans la microgravité de l’ISS, Noguchi a dévoilé une boîte spéciale de maquereau fabriquée par des écoliers au Japon.

Des écolières du lycée Wakasa à Obama City, au Japon, étudient les aliments sans danger pour l’espace depuis plusieurs années et le poisson en conserve qu’elles ont créé a récemment été approuvé pour les astronautes à bord de la station spatiale.

«C’est une petite et petite boîte de maquereau, mais un pas de géant pour les lycéennes japonaises», a plaisanté Noguchi.

Le directeur adjoint du programme de la NASA, Kenny Todd, a révélé plus tôt qu’une expédition de fournitures du 6 décembre comprenait également « un type de nourriture de Noël ».

L’équipage a le 25 décembre de congé, mais Rubins a déclaré qu’il suivrait la tradition et décorerait l’ISS avec des décorations de Noël faites d’objets autour de la station.

Elle a mis au défi le directeur de vol de la NASA, Zebulon Scoville, et l’équipe de contrôle de mission du Johnson Space Center à Houston de faire de même avec les matériaux du bureau.

Vêtu d’un blazer de Noël rouge et vert festif, Scoville a répondu «Défi accepté! avant d’ajouter «je devrai peut-être couper ce manteau et en faire quelque chose de nouveau plus tard».

Le directeur de vol de la NASA, Zebulon Scoville, dans un blazer festif rouge et vert avec l’équipe de contrôle de mission au Johnson Space Center de Houston

Cette année, le Père Noël a effectué sa première visite à la Station spatiale internationale, selon la Federal Aviation Administration

« Pour la toute première fois, la FAA a délivré au Père Noël une licence spatiale commerciale spéciale pour une mission avec équipage dans la Station spatiale internationale en utilisant sa capsule spatiale StarSleigh-1 propulsée par le Rudolph Rocket », a déclaré l’agence. «La licence de mission comprend à la fois les opérations de lancement et de rentrée et se produira à partir d’un port spatial basé aux États-Unis.

L’administrateur de la FAA, Steve Dickson, a déclaré qu’il était heureux d’aider le Père Noël à apporter «bonne volonté et joie» à l’équipage.

«Avouons-le, 2020 a été une année difficile et nous avons tous pu utiliser une joie spéciale des Fêtes que seul le Père Noël peut offrir.