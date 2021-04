CAP CANAVERAL – Quatre astronautes attachés dans une capsule Crew Dragon ont quitté leur terrain au Kennedy Space Center tôt vendredi, donnant le coup d’envoi de la deuxième mission complète de la NASA et de SpaceX vers la Station spatiale internationale.

Les astronautes Shane Kimbrough, Megan McArthur, Akihiko Hoshide et Thomas Pesquet ont pris leur envol à 5 ​​h 49 sur Crew-2, une mission achetée par la NASA dans le cadre du programme d’équipage commercial axé sur les vols habités. L’équipe passera environ une journée dans la capsule nommée Endeavour avant de s’amarrer à l’avant-poste en orbite à 5 h 10 samedi.

Crew-2 a marqué la première fois que la NASA a accepté de lancer des astronautes sur une fusée Falcon 9 recyclée; Crew Dragon Endeavour a également été relancé.

« Notre équipage fait voler des astronautes de la NASA, de l’ESA et de la JAXA, ce qui ne s’est pas produit depuis plus de 20 ans », a déclaré le commandant de la mission Kimbrough juste avant le décollage, faisant référence aux agences spatiales européennes et japonaises. « Nous sommes ravis de représenter nos nations, nos agences et toute l’humanité. Hors de la Terre et pour la Terre, Endeavour est prêt à partir. »

Le décollage avant l’aube était parfaitement chronométré pour les spectateurs: juste au moment où le Falcon 9 passait au-dessus de l’océan Atlantique, les panaches d’échappement de ses neuf moteurs Merlin étaient illuminés par les rayons du soleil juste au-dessus de l’horizon, créant ce qu’on appelle un «effet méduse». Il a duré bien plus de 10 minutes après le décollage.

La fusée Falcon 9 était auparavant pilotée. Bien que SpaceX prévoit de voler des boosters plus de 10 fois avec des travaux mineurs entre les lancements de satellites, un maximum de cinq est attendu pour les missions avec équipage en raison d’exigences de sécurité plus strictes.

L’équipage Dragon Endeavour a fait voler les astronautes Bob Behnken et Doug Hurley pour la première fois dans l’état de l’espace en mai 2020 sur Demo-2, le premier vol en équipage depuis la fin du programme de la navette spatiale en 2011. Il se trouve que Behnken est le mari de McArthur, ce qui signifie Endeavour ainsi loin s’est vu confier un duo femme-mari pour deux missions distinctes.

Kimbrough et McArthur sont des astronautes de la NASA; Hoshide représente l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale; et Pesquet est le premier de l’Agence spatiale européenne à voler sur Crew Dragon. Tous sont des vétérans des vols spatiaux.

Tous les quatre passeront environ six mois sur l’ISS avant leur retour en octobre. Les équipages sont généralement responsables de l’entretien de la station, de la conduite d’expériences scientifiques et du maintien en forme pour lutter contre les effets de la microgravité sur le corps, pour n’en nommer que quelques-uns.

Rencontrez les astronautes de la mission Crew-2 de la NASA et de SpaceX: Akihiko Hoshide | Thomas Pesquet | Megan McArthur | Shane Kimbrough

Une fois à bord de l’ISS, Crew-2 portera l’effectif de la station à 11 – pas tout à fait un record, mais proche. Jusqu’à 13 personnes ont brièvement vécu à bord de la station pendant le programme de la navette spatiale.

Le lancement de vendredi a eu lieu pendant une semaine lorsque les relations américano-russes, au moins dans les limites des vols spatiaux, semblaient prendre une tournure imprévue: le directeur de l’agence spatiale Roscosmos, Dmitri Rogozine, a déclaré que son pays pourrait quitter l’ISS après 2025 pour poursuivre sa propre station.

S’adressant à l’agence de presse russe Interfax, Rogozin a déclaré que Rosocosmos envisageait de quitter le partenariat de plus de 20 ans avec la NASA à mesure que son segment de stations vieillissait.

« Nous allons simplement céder la responsabilité de notre segment aux partenaires », a déclaré Rogozin. «Ou nous ferons le travail nécessaire pour faire fonctionner la station sur une base commerciale, plutôt qu’au détriment du budget»,

La NASA n’a pas encore commenté les discussions spécifiques, mais la chef des vols spatiaux habités Kathy Lueders s’est adressée à Twitter et a déclaré que « les discussions et les décisions sur l’extension font partie des opérations normales, et nous les aurons au cours de l’année à venir ».

La précédente équipe d’astronautes qui a été lancée du KSC en novembre, quant à elle, devrait rentrer dans sa capsule Crew Dragon et revenir sur Terre tôt le 28 avril. Victor Glover, Mike Hopkins, Shannon Walker et Soichi Noguchi termineront leur équipage -1 mission avec un splashdown au large des côtes de Floride à 12h40 ce jour-là.

La prochaine mission avec équipage de SpaceX, Crew-3, est actuellement prévue au plus tôt en octobre. Il comprendra Raja Chari et Tom Marshburn de la NASA ainsi que Matthias Maurer de l’ESA.

Le prochain lancement de la Floride est également prévu pour le 28 avril. Une autre fusée Falcon 9 propulsera le 25e lot de satellites Internet Starlink de SpaceX en orbite terrestre basse, cette fois depuis le complexe de lancement 40 de la station spatiale de Cap Canaveral. -heure de sortie entre 22h30 et 1h du matin le lendemain.

Contactez Emre Kelly sur Twitter à @EmreKelly.