Les astronautes de la NASA reviennent sur Terre

[The webcast is scheduled to begin at 11:15 a.m. ET. Please refresh the page if you do not see the video player above.]

SpaceX est sur le point de renvoyer vendredi sa quatrième mission d’équipage opérationnelle depuis la Station spatiale internationale, le quatuor d’astronautes devant éclabousser dans la capsule de la société au large des côtes de la Floride.

Le vaisseau spatial Crew Dragon “Freedom” de la société devrait se désamarrer de l’ISS à 12h05 HE pour commencer le voyage de retour sur Terre, avec un amerrissage prévu vers 16h55 HE. Le vaisseau spatial devait initialement se désamarrer à 11 h 35 HE, mais a été retardé en raison d’une inspection du joint d’écoutille – cependant, le retard de 30 minutes était toujours dans une fenêtre d’une heure prévue pour se désamarrer.

Inscrivez-vous ici pour recevoir les éditions hebdomadaires de la newsletter Investir dans l’espace de CNBC.

Crew-4 comprend les astronautes de la NASA Bob Hines, Kjell Lindgren et Jessica Watkins, ainsi que l’astronaute de l’Agence spatiale européenne Samantha Cristoforetti. La mission a été lancée en avril pour un séjour de six mois dans le laboratoire de recherche en orbite.