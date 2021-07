Les astronautes de la NASA ont utilisé la technologie d’édition de gènes CRISPR pour la première fois dans l’espace

Pour les êtres humains, aller dans l’espace peut sembler la chose la plus excitante, mais notre corps n’en profite pas beaucoup. Sortir de l’atmosphère terrestre signifie laisser la couverture protectrice qui nous protège des rayons ultraviolets parmi d’autres substances nocives dans l’espace. Le rayonnement, comme vous pouvez le deviner, cause des dommages à l’ADN humain, ce qui pourrait également conduire au cancer chez les humains et les animaux. Heureusement, nos cellules ont des mécanismes naturels en place pour réparer les dommages. Ils déploient différentes stratégies selon le type de dégâts.

Cependant, des recherches antérieures ont montré que la façon dont les cellules choisissent une stratégie de réparation particulière peut être influencée par les conditions de microgravité dans l’espace. Les scientifiques craignent que les réparations de l’ADN influencées par les conditions de microgravité ne soient pas adéquates et puissent avoir des conséquences néfastes.

Pour étudier le processus de réparation de l’ADN dans l’espace, les scientifiques ont développé une nouvelle technique qui utilise CRISPR/Cas9 – une technologie d’édition de gènes – pour recréer des dommages précis afin que les cellules puissent être observées en train de les réparer. L’équipe de chercheurs dirigée par Sarah Stahl-Rommel a démontré avec succès la technique et sa viabilité à bord de la Station spatiale internationale. Rommel travaille comme microbiologiste au Johnson Space Center de la NASA. Les expériences guidées ont été menées dans l’espace par les astronautes de la NASA Christina Koch, Tyler Nicklaus Hague et David Saint-Jacques.

Les chercheurs ont réalisé les expériences en utilisant la nouvelle méthode sur des cellules de levure. C’était la première fois que l’édition de gènes se produisait dans l’espace.

Selon Sebastian Kraves, auteur principal de la recherche, la recherche intègre des techniques d’édition de gènes dans un environnement extrême pour « compléter fonctionnellement le flux biotechnologique » qui peut également être appliqué à l’étude d’autres processus cellulaires fondamentaux. « Ces développements remplissent cette équipe d’espoir dans la quête renouvelée de l’humanité pour explorer et habiter la vaste étendue de l’espace », a déclaré Kraves dans un communiqué de PLOS. étude a été publié dans PLOS ONE le 30 juin.

