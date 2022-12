Les astronautes de la NASA Josh Cassada et Frank Rubio en sortie dans l’espace

La Station spatiale internationale devrait recevoir sa deuxième augmentation d’énergie solaire en un mois lors d’une sortie dans l’espace jeudi. L’événement survient après qu’un déchet spatial capricieux a interféré avec les plans de réalisation de la sortie dans l’espace mercredi.

La NASA a été forcée de mettre en œuvre un délai de 24 heures afin que la station spatiale puisse allumer ses propulseurs pour s’écarter des débris, qui ont été identifiés comme un fragment d’une vieille fusée russe. Les quasi-collisions dans l’espace sont courantes, car l’orbite terrestre basse – la zone dans laquelle orbite l’ISS – est de plus en plus encombrée de satellites et de débris spatiaux.

“L’équipage n’est pas en danger immédiat”, a noté la NASA dans un article de blog mercredi.

La sortie dans l’espace a débuté jeudi vers 8 h 30 HE et devrait durer environ sept heures. La couverture en direct a commencé à 7 h HE sur le site Web de la NASA.

Les astronautes de la NASA Josh Cassada et Frank Rubio travaillent à l’installation d’un panneau solaire à l’extérieur du laboratoire flottant. Rubio sert de membre d’équipage extravéhiculaire 1 et porte un costume à rayures rouges, tandis que Cassada porte un costume blanc non marqué en tant que membre d’équipage extravéhiculaire 2.

La sortie dans l’espace de jeudi est l’une des nombreuses destinées à installer des panneaux solaires de déploiement, appelés iROSA, pour augmenter la puissance électrique de la station spatiale.

Les deux premiers panneaux solaires déployés ont été installés à l’extérieur de la station en juin 2021. Le plan est d’ajouter six iROSA, ce qui augmentera probablement la production d’électricité de la station spatiale de plus de 30 % une fois qu’ils seront tous opérationnels.

Deux autres réseaux ont été livrés à la station spatiale le 27 novembre à bord de la 26e mission de réapprovisionnement commercial SpaceX Dragon, qui a également transporté des graines de tomates naines et d’autres expériences au laboratoire en orbite. Enroulés comme de la moquette, les panneaux pèsent 750 livres (340 kilogrammes) chacun et mesurent 10 pieds (3 mètres) de large.

Cassada et Rubio en ont déjà installé un à l’extérieur de la station spatiale lors d’une sortie dans l’espace le 3 décembre.

Lors de la sortie dans l’espace de jeudi, les deux hommes installeront un panneau solaire pour augmenter la capacité de l’un des huit canaux d’alimentation de la station spatiale, situés sur sa poutre bâbord.

La sortie dans l’espace se passe maintenant. Regardez les astronautes Frank Rubio (costume à rayures rouges) et Josh Cassada (costume non marqué) installer de nouveaux @Station spatiale déployer des panneaux solaires. La sortie dans l’espace devrait durer sept heures. pic.twitter.com/ui1ICuc2FN – NASA (@NASA) 22 décembre 2022

Une fois le réseau déployé et boulonné en place, il mesurera environ 63 pieds (19 mètres) de long et 20 pieds (6 mètres) de large.

Les panneaux solaires d’origine de la station spatiale fonctionnent toujours, mais ils fournissent de l’énergie depuis plus de 20 ans et montrent des signes d’usure après une exposition à long terme à l’environnement spatial. Les baies ont été initialement conçues pour durer 15 ans.

L’érosion peut être causée par des panaches de propulseurs, qui proviennent à la fois des propulseurs de la station et de ceux de l’équipage et des véhicules de fret qui vont et viennent de la station, ainsi que des débris de micrométéorites.

Les nouveaux panneaux solaires sont placés devant ceux d’origine. C’est un bon test car l’équipement utilisant cette même conception alimentera des parties de l’avant-poste lunaire Gateway prévu, ce qui aidera les humains à retourner sur la lune grâce au programme Artemis de la NASA.

Les nouvelles baies auront une espérance de vie similaire de 15 ans. Cependant, étant donné que la dégradation des baies d’origine devait être pire, l’équipe surveillera les nouvelles baies pour tester leur longévité car elles peuvent durer plus longtemps.

Alors que les sorties spatiales américaines se poursuivent, celles russes menées par des cosmonautes à bord de la station spatiale sont suspendues suite à la découverte d’une fuite de liquide de refroidissement du vaisseau spatial Soyouz MS-22, qui est amarré au segment russe de la station spatiale.

La fuite a été découverte le 14 décembre avant une sortie dans l’espace Roscosmos prévue, lorsque du liquide a commencé à jaillir du Soyouz.

La boucle de refroidissement du radiateur externe du Soyouz est la source de fuite suspectée, selon une mise à jour du 15 décembre de la NASA.

Le Soyouz MS-22 a transporté Rubio de la NASA et deux cosmonautes russes vers la station spatiale le 21 septembre et devrait les ramener sur Terre en mars.