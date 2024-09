Les astronautes coincés de la NASA accueillent la capsule SpaceX qui les ramènera à la maison l’année prochaine

CAP CANAVERAL, Floride — Les deux astronautes coincé à la Station spatiale internationale depuis juin, ils ont accueilli leur nouveau retour chez eux avec l’arrivée dimanche d’une capsule SpaceX.

EspaceX a lancé la mission de sauvetage samedi avec un équipage réduit de deux astronautes et deux sièges vides réservés aux Butch Wilmore et Suni Williamsqui reviendra l’année prochaine. La capsule Dragon s’est amarrée dans l’obscurité alors que les deux engins s’élevaient à 426 kilomètres au-dessus du Botswana.

La NASA a transféré Wilmore et Williams vers SpaceX suite à des inquiétudes concernant la sécurité de leur Boeing Starliner capsule. Il s’agissait du premier vol d’essai du Starliner avec un équipage, et la NASA a décidé que les pannes de propulseur et les fuites d’hélium survenues après le décollage étaient trop graves et mal comprises pour risquer le retour des pilotes d’essai. Starliner est donc revenu sur Terre vide au début du mois.

Le Dragon transportant Nick Hague de la NASA et Alexander Gorbunov de l’Agence spatiale russe restera à la station spatiale jusqu’en février, transformant ce qui aurait dû être un voyage d’une semaine pour Wilmore et Williams en une mission de plus de huit mois.

Deux astronautes de la NASA ont été retirés de la mission pour laisser la place à Wilmore et Williams au retour.

« Je veux juste souhaiter la bienvenue à nos nouveaux compadres », a déclaré Williams, le commandant de la station spatiale, une fois que Hague et Gorbunov ont flotté à l’intérieur et ont été embrassés par les neuf astronautes qui les attendaient.

La Haye a déclaré que le vol s’était déroulé en douceur. « En passant par l’écoutille et en voyant tous les sourires, et même si j’ai ri et pleuré au cours des 10 dernières minutes, je sais que ça va être une expédition incroyable », a-t-il déclaré.

La NASA aime remplacer les équipes de ses stations tous les six mois environ. SpaceX fournit le service de taxi depuis le premier vol d’astronaute de la société en 2020. La NASA a également embauché Boeing pour les vols de ferry après le retrait des navettes spatiales, mais des logiciels défectueux et d’autres problèmes de Starliner ont entraîné des années de retards et plus d’un milliard de dollars de réparations.

Les inspections du Starliner sont en cours au Kennedy Space Center de la NASA, et les examens des données après vol doivent commencer cette semaine.

« Nous sommes loin de dire ‘Hé, nous abandonnons Boeing' », a déclaré Jim Free, administrateur associé de la NASA, lors d’un briefing préalable au lancement.

L’arrivée de deux nouveaux astronautes signifie que les quatre qui étaient là-haut depuis mars peuvent désormais revenir sur Terre dans leur propre capsule SpaceX dans un peu plus d’une semaine, ramenant la taille de l’équipage de la station aux sept normaux. Leur séjour a été prolongé d’un mois en raison des troubles liés au Starliner.

Bien que le décollage de samedi se soit bien déroulé, SpaceX a déclaré que l’étage supérieur usé de la fusée s’était retrouvé en dehors de sa zone d’impact ciblée dans le Pacifique en raison d’un mauvais démarrage du moteur. La société a interrompu tous les lancements de Falcon jusqu’à ce qu’elle découvre ce qui n’allait pas. Cela a été prolongé d’un mois en raison de la tourmente de Starliner.

