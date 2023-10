Les astronautes chinois rejettent les normes spatiales acceptées avec une expérience d’incendie diffusée en direct

Défiant les protocoles de sécurité généralement acceptés, des astronautes chinois se sont filmés en direct en train de mener une expérience avec des flammes nues à bord de la station spatiale chinoise Tiangong.

Les astronautes Gui Haichao et Zhu Yangzhu peuvent être vus sur vidéo alors qu’ils allument une bougie lors d’une conférence diffusée en direct, le quatrième volet de la « classe Tiangong » sur la station spatiale, montrant aux téléspectateurs que les flammes semblent presque sphériques lorsqu’elles sont allumées dans l’environnement de microgravité de orbite terrestre basse.

Les flammes sur Terre semblent généralement avoir la forme d’une larme grâce à une convection induite par la flottabilité, selon un rapport de Space.com, l’air chaud montant et l’air froid tombant près de la flamme. Dans l’environnement d’orbite terrestre basse dans lequel évoluent les astronautes, ce courant de convection est plus faible que sur Terre et provoque la dispersion de la flamme dans toutes les directions, lui donnant l’aspect sphérique vu dans la vidéo.

LA MISSION DE LA NASA QUI POURRAIT DÉBLOQUER LES SECRETS SUR L’ORIGINE DE LA TERRE DEVRAIT LANCER APRÈS DES RETARDS

L’expérience avec des bougies n’est pas susceptible d’être reproduite sur la Station spatiale internationale, note le rapport Space.com, grâce à des règles strictes de sécurité incendie qui limitent les incendies à des supports spécialement conçus pour aider à contenir les flammes. Ces règles ont été adoptées à la suite d’un incendie survenu sur la station spatiale russe Mir en 1997.

Selon un résumé de la NASA sur l’incident de 1997, un incendie qui s’est déclaré dans un système de génération d’oxygène à bord de Mir a duré plusieurs minutes, coupant les astronautes de l’un des véhicules d’évacuation de la station spatiale et remplissant les modules de fumée.

La NASA TROUVE PLUS QUE DES ROCHES À L’INTÉRIEUR D’UNE CAPSULE SPATIALE TRANSPORTANT DES ÉCHANTILLONS D’ASTÉROÏDES

Les quartiers exigus de Mir ont rendu la situation encore plus difficile, avec six astronautes tentant de naviguer dans les limites étroites et de travailler ensemble pour éteindre l’incendie.

CLIQUEZ POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Ces astronautes ont finalement réussi à éteindre l’incendie tandis que le système de survie de la station spatiale débarrassait la station de toute fumée toxique persistante au cours des heures suivantes. Même si l’incendie n’a causé aucun dommage durable aux membres de l’équipage de Mir, l’incident a changé la façon dont les agences spatiales ont abordé la sécurité incendie à bord de la Station spatiale internationale.