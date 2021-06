Les astronautes chinois partagent leurs premières 24 heures en apesanteur à bord de la station spatiale Tiangong

Le mercredi 23 juin, CCTV, le diffuseur national chinois a diffusé un clip du vlog réalisé par les astronautes chinois Tang Hongbo, 45 ans, Nie Haisheng, 56 ans et Liu Boming 54. La vidéo publiée capture les premières 24 heures du temps des astronautes à bord du station spatiale chinoise en construction Tiangong. Dans le clip de trois minutes, on peut voir les astronautes travailler à l’intérieur du module Tianhe, le module central de la station spatiale chinoise, installer les pièces, faire une sieste et prendre leurs repas pendant que les boîtes flottent en apesanteur. Le clip montre également un aperçu de l’apparence de la Terre à partir de là alors que la station spatiale est en orbite autour d’elle.

Les astronautes ont atteint la station spatiale le 17 juin, sept heures après avoir lancé la capsule Shenzhou-12 à bord de la fusée Longue Marche 2F depuis le centre de lancement de satellites Jiuquan dans le désert de Gobi, dans le nord de la Chine. Le 23 juin, le président chinois Xi Jinping s’est entretenu avec les astronautes lors d’un appel de cinq minutes. Selon un article du South China Morning Post, Jinping a déclaré : « Vous passerez trois mois dans l’espace et, pendant que vous serez dans l’espace, votre travail et votre vie seront dans le cœur du public chinois.

La mission spatiale durera trois mois avec pour objectif principal de déployer avec succès le module Tianhe de 22,5 tonnes, la partie centrale de la station spatiale chinoise.

La mission spatiale avec équipage sera la plus longue mission habitée de l’histoire des efforts spatiaux chinois et une première en près de cinq ans. La Chine rattrape les États-Unis dans l’espace après que le pays asiatique s’est vu refuser la participation à la Station spatiale internationale en raison de la géopolitique, un projet dirigé par les États-Unis. Cependant, lorsque la construction de la station spatiale chinoise sera terminée, l’Inde sera également l’un des premiers pays à mener des expériences dans l’espace. En 2019, l’Inde a également exprimé son désintérêt à rejoindre la Station spatiale internationale et à en construire une.

