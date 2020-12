Les extinctions massives coïncident avec des impacts majeurs d’astéroïdes et des effusions volcaniques dévastatrices de lave.

Les extinctions massives de la vie sur Terre semblent suivre un schéma régulier, suggère une nouvelle étude.

En fait, les morts généralisées d’animaux terrestres – qui comprennent les amphibiens, les reptiles, les mammifères et les oiseaux – suivent un cycle d’environ 27 millions d’années, selon l’étude.

L’étude a également indiqué que ces extinctions de masse coïncidaient avec des impacts majeurs d’astéroïdes et des effusions volcaniques dévastatrices de lave.

« Les extinctions massives mondiales ont été apparemment causées par les plus grands impacts cataclysmiques et le volcanisme massif, travaillant peut-être parfois de concert », a déclaré l’auteur principal de l’étude Michael Rampino de l’Université de New York, dans un communiqué.

Les paléontologues avaient déjà découvert que des extinctions massives similaires de la vie marine, dans lesquelles jusqu’à 90% des espèces ont disparu, n’étaient pas des événements aléatoires, mais semblaient se produire dans un cycle de 26 millions d’années.

Comment cela pourrait-il être? Les impacts d’astéroïdes ou de comètes ne sont-ils pas complètement aléatoires? Apparemment non, l’étude suggère, et c’est à cause de l’orbite de notre planète à travers la galaxie.

Le système solaire traverse la partie encombrée de notre galaxie de la Voie lactée environ tous les 30 millions d’années. Pendant ces périodes, des averses de comètes sont possibles, entraînant de grands impacts sur la Terre.

« Ces nouvelles découvertes sur les extinctions massives soudaines et coïncidentes sur terre et dans les océans, et sur le cycle commun de 26 à 27 millions d’années, confirment l’idée d’événements catastrophiques mondiaux périodiques comme déclencheurs des extinctions, » Rampino m’a dit.

<< En fait, trois des annihilations massives d'espèces sur terre et dans la mer sont déjà connues pour s'être produites au même moment que les trois plus grands impacts des 250 derniers millions d'années, chacune étant susceptible de provoquer une catastrophe mondiale et des extinctions massives qui en résultent. . "

L’étude a indiqué que les impacts peuvent créer des conditions qui stresseraient et tueraient potentiellement la vie terrestre et marine, y compris l’obscurité et le froid généralisés, les incendies de forêt, les pluies acides et l’appauvrissement de la couche d’ozone. La frappe d’astéroïdes la plus tristement célèbre que nous connaissons est celle qui a tué les dinosaures il y a environ 66 millions d’années, qui a globalement anéanti 70% des espèces sur Terre.

« Il semble que les impacts de gros corps et les impulsions d’activité interne de la Terre qui créent un volcanisme de basalte d’inondation peuvent marcher au même rythme de 27 millions d’années que les extinctions, peut-être rythmées par notre orbite dans la galaxie », a déclaré Rampino.

Et quant à notre situation dans le cycle actuel, il a déclaré à USA TODAY que nous sommes à environ 20 millions d’années de la prochaine extinction de masse prévue qui est due à une attaque de comète ou à une activité volcanique.

L’étude a été publiée vendredi dans la revue Historical Biology.

