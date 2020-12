Plusieurs compagnies d’assurance voyage européennes affirment que le vaccin Covid-19 deviendra obligatoire pour réserver un voyage, si l’UE en adoptait l’exigence – un vœu qui a perturbé ceux qui n’ont pas décidé de prendre un coup.

Bien que la vaccination ne soit actuellement pas nécessaire pour souscrire une police d’assurance voyage pour visiter l’Europe, elle deviendra obligatoire si l’UE choisit d’exiger le vaccin Covid-19 pour les visiteurs entrants, a déclaré Elvio Chilelli, un représentant de l’assureur européen Europ Assistance, à l’agence de presse Visa. SchengenVisaInfo la semaine dernière.

Europ Assistance serait loin d’être le seul assureur voyage à obliger ses clients à se procurer un vaccin expérimental, qui n’a reçu son autorisation d’utilisation d’urgence que la semaine dernière pour l’UE. L’assureur français AXA a averti que « Si les clients n’ont pas été vaccinés, ils ne seront pas couverts » pour les voyages dans les pays de l’UE qui exigent la vaccination.

Aussi sur rt.com L’avenir des voyages aériens à petit budget de l’ère Covid? Ryanair fait la promotion des vols d’été « jab & go »

Cependant, ils ont souligné que la décision appartenait en fin de compte aux régulateurs européens. «S’il n’y a pas d’exigence de la part du pays entrant, nous ne pouvons pas exiger que les gens aient reçu le vaccin», a déclaré lundi un porte-parole à l’International Travel and Health Insurance Journal. Le vaccin Pfizer-BioNTech est devenu le premier vaccin Covid-19 à recevoir une autorisation d’utilisation d’urgence pour l’Europe la semaine dernière.

Dès avril, SchengenVisaInfo avertissait que «Une fois que les risques de pandémie seront réduits… les États membres commenceront à demander des documents supplémentaires» concernant la santé des voyageurs afin d’entrer dans l’UE. Cela faisait initialement référence à la preuve d’un test Covid-19 négatif, avec la possibilité d’un vaccin encore planant dans un avenir incertain. Cependant, les médias ont admis que les méthodes de test ne sont pas aussi précises qu’elles ont été initialement décrites, tout en augmentant les multiples vaccins expérimentaux qui arrivent sur le marché avec des promesses de taux de réussite de 95%.

Les organismes mondiaux du transport aérien comme l’Association du transport aérien international ont révélé qu’ils travaillaient dur sur un « Pass Voyage » qui suivra le statut de vaccination des voyageurs à travers les frontières, et des compagnies aériennes comme l’Australie Qantas et Cebu Pacific aux Philippines ont déjà déclaré qu’elles exigeraient une preuve de vaccination pour les passagers sur les vols internationaux. Le Forum économique mondial et la Fondation Rockefeller ont déjà commencé à tester leurs propres «CommonPass» passeport de santé, qui semble bénéficier du soutien de groupes commerciaux aériens comme Oneworld, Star Alliance et SkyTeam.

Aussi sur rt.com Les groupes aériens adoptent les « passeports de santé numériques » plutôt que les quarantaines alors que les fermetures de Covid continuent de paralyser l’industrie

Cependant, les défenseurs de la vie privée et même certains lobbyistes de l’industrie du voyage ont averti que les passeports vaccinaux entraîneraient la mort des libertés civiles et de l’industrie du tourisme. La lobbyiste du Conseil mondial du voyage et du tourisme, Gloria Guevara, a récemment averti que si les gouvernements commencent à exiger la vaccination pour les voyages internationaux, «Tuer leur secteur» – qui a déjà subi un coup financier de 3,8 billions de dollars en raison de la fermeture de leurs frontières par des pays au milieu de la pandémie de coronavirus.

Les responsables de la santé de l’UE ont initialement critiqué la précipitation du Royaume-Uni à approuver le jab Pfizer-BioNTech Covid-19, jurant qu’ils attendraient jusqu’au 29 décembre pour décider de l’autoriser en cas d’urgence. Cependant, l’Agence européenne des médicaments a avancé la date, soi-disant après avoir reçu « donnée supplémentaire » du producteur de vaccins – et des tas de critiques de gouvernements membres comme l’Allemagne qui ont insisté pour qu’ils soient autorisés à «Commencez à vacciner cette année.»

L’EMA et la Commission européenne ont ensuite accéléré leur calendrier d’évaluation, approuvant le coup la semaine dernière. Le régulateur français de la santé a emboîté le pas quelques jours plus tard tout en faisant l’éloge du jab «Efficacité et son profil de tolérance satisfaisant» même chez les patients âgés.

Aussi sur rt.com La France donne son « feu vert » au jab Covid-19 de Pfizer avec les vaccinations qui devraient commencer dimanche

Cependant, les personnes âgées et fragiles (et allergiques) ont été largement exclues des essais vaccinaux, a montré une étude récente.

Aux États-Unis, les données montrent que le démarrage du déploiement au cours des quatre premiers jours d’administration du vaccin n’a pas été tout à fait sans heurts. Selon les Centers for Disease Control des États-Unis, près de trois pour cent des bénéficiaires ont subi ce que l’on appelle des événements d’impact sur la santé. Celles traduites en individus vaccinés «Incapable d’accomplir ses activités quotidiennes normales, incapable de travailler, soins requis par un médecin ou un professionnel de la santé.»

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!