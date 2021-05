Les assureurs se préparent à des poursuites lorsque les travailleurs retournent au bureau

Alors que les entreprises américaines ramènent des travailleurs au bureau, de grands assureurs comme Chubb, AIG et Travellers se préparent à une vague de réclamations liées à l’emploi et aux poursuites en matière de travail.

Les litiges et plaintes liés à Covid ont régulièrement augmenté tout au long de la pandémie, avec la Californie et le New Jersey, qui ont enregistré le plus de dépôts, selon Jackson Lewis, un cabinet d’avocats en droit du travail et du travail. qui suit ces chiffres.

Les experts disent que cela augmentera probablement à mesure que les tribunaux pataugeront dans un arriéré d’affaires et que les agences gouvernementales traitent les réclamations refoulées.

« Les transporteurs responsables des pratiques en matière d’emploi sont très conscients de l’activité de réclamation supplémentaire qui ne s’est pas encore matérialisée », a déclaré Kelly Thoerig, un chef de file américain de la couverture de la responsabilité civile des pratiques d’emploi au sein de la société de conseil Marsh McLennan.

Les employeurs marchent sur la corde raide en organisant un retour au travail, lourd de responsabilités et de risques, a-t-elle déclaré.

Trois éléments clés que les employeurs doivent prendre en compte pour se protéger contre les litiges: