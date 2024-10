Les assureurs habitation plaident pour une hausse moyenne des tarifs de 42 % en Caroline du Nord

RALEIGH, Caroline du Nord — Alors que de nombreux résidents de l’ouest de la Caroline du Nord manquent toujours d’électricité et d’eau courante. Ouragan Hélèneune audience a débuté lundi sur la demande du secteur des assurances d’augmenter les taux de prime des propriétaires dans tout l’État de plus de 42 % en moyenne.

Un haut lieutenant du commissaire aux assurances, Mike Causey, a ouvert ce qui devrait être plusieurs semaines de témoins, de preuves et d’arguments par les avocats du département des assurances de l’État et du North Carolina Rate Bureau, qui représente les compagnies d’assurance cherchant à obtenir l’augmentation.

Dans plus de 2 000 pages de données déposé en janvier dernierle Bureau des tarifs a demandé des augmentations proposées variant considérablement d’un peu plus de 4 % dans certaines parties des montagnes à 99 % dans certaines zones de plage. Les augmentations proposées dans et autour des grandes villes comme Raleigh, Charlotte et Greensboro sont d’environ 40 %.

Dans 11 comtés de l’Ouest qui ont été durement touchés par Helene, dont le comté de Buncombe à Asheville, l’augmentation demandée est de 20,5 %. Les pourcentages sont basés sur les indemnités d’assurance des années passées et sur les projections de sinistres futurs.

Après avoir pris en compte les commentaires publics, Causey a rejeté la demande en février, provoquant l’audience. Lors des séries précédentes de demandes de taux de prime, l’industrie et le commissaire ont négocié des règlements avant une audience. Avant la dernière audience de ce type prévue début 2022, ils avaient convenu quelques semaines plus tôt d’une augmentation moyenne du taux de prime de 7,9 %, alors que le bureau avait demandé 24,5 %.

Cette fois, a déclaré Causey aux journalistes lundi, « nous n’avons pas pu nous en approcher, c’est pourquoi nous sommes ici aujourd’hui ».

À la fin de l’audience, l’agent enquêteur, en consultation avec Causey, décidera dans un délai de 45 jours si les tarifs proposés sont excessifs et, si tel est le cas, rendra une ordonnance fixant de nouveaux tarifs. Cette ordonnance pourrait être contestée devant la Cour d’appel de l’État.

L’avocat du Bureau des tarifs, Mickey Spivey, a déclaré à l’agent d’audience Amy Funderburk que l’inflation la plus élevée depuis 40 ans – en particulier sur les matériaux de construction – combinée à des tempêtes calamiteuses qui « s’aggravent de plus en plus » montrent que les taux de prime actuels sont « gravement inadéquats ».

Spivey a cité Helene, qui a infligé des destructions sans précédent dans les communautés montagneuses de l’ouest de l’État, ainsi que l’ouragan Florence en 2018, qui a causé des milliards de dollars de dégâts dans l’est de la Caroline du Nord, dont une grande partie a été payée par les compagnies d’assurance.

Non mentionné lundi : l’ouragan Milton, qui s’est développé de manière explosive jusqu’à devenir un ouragan de catégorie 5 alors qu’il se rapprochait de la Floride sur une trajectoire qui devrait principalement manquer la Caroline du Nord.

« Que vous appeliez cela changement climatique ou non, il est indéniable que nous sommes confrontés à des tempêtes catastrophiques plus grandes, plus fortes et plus coûteuses que ce que nous avons vu au cours de notre vie », a déclaré Spivey.

L’avocat du ministère des Assurances, Terence Friedman, a fait valoir que l’industrie continue d’utiliser des méthodes actuarielles qui ignorent les exigences de la loi de l’État en matière de calcul des augmentations de taux.

Friedman a déclaré que les taux demandés par le bureau sont gonflés et que les actuaires du ministère démontreront qu’il existe «des taux alternatifs recommandés qui permettront aux membres du bureau de gagner ce à quoi ils ont droit constitutionnellement».

Mais Spivey a déclaré que les témoins du ministère des Assurances chercheraient à réduire les taux de prime ou à limiter les augmentations à moins de 3 %.

Sans un bénéfice équitable et la capacité de couvrir les sinistres, a déclaré Spivey, les entreprises du secteur devront invoquer plus fréquemment une exception légale assurant les propriétaires à haut risque uniquement si elles acceptent de payer des primes à des taux allant jusqu’à 250 % du taux du bureau. Autrement, a-t-il ajouté, de plus en plus d’assureurs cesseront complètement d’émettre des polices d’assurance.

L’exception du « consentement au taux » dans la loi de Caroline du Nord a contribué à empêcher un exode massif d’assureurs habitation, comme l’ont connu certains États, a déclaré David Marlett, professeur d’assurance à l’Université d’État des Appalaches.

Même si chaque État dispose de différents modèles pour réguler les tarifs, ceux qui sont touchés par un plus grand nombre d’ouragans et de tempêtes sont essentiellement confrontés à deux options, a déclaré Marlett : permettre aux tarifs de continuer à augmenter pour couvrir les sinistres, ou « d’une manière ou d’une autre, nous construisons des structures capables de résister au changement climatique. »

Friedman a critiqué le bureau pour avoir cité Hélène dans sa déclaration d’ouverture, affirmant que cela ne devrait pas être utilisé comme motif pour augmenter les tarifs des survivants de la tempête. Il a également noté que la plupart des dégâts causés par Hélène étaient causés par des inondations, qui est couvert séparément des politiques des propriétaires actuellement envisagées.

Les débats devraient se poursuivre après le début du vote anticipé le 17 octobre. Causey, commissaire républicain pour deux mandats, est défié par la démocrate Natasha Marcus, sénatrice de l’État.

Marcus a tenu une conférence de presse devant le siège du Département des Assurances, critiquant Causey pour avoir refusé de présider l’audience, la qualifiant de « manquement ridicule à l’une de ses principales fonctions dans ce poste ». Elle a également déploré que toute décision soit prise après le jour du scrutin.

Causey a déclaré qu’il n’entendait pas l’affaire en partie parce qu’il n’était pas avocat. La loi de l’État lui permet de choisir quelqu’un d’autre pour présider l’audience, qui est une procédure quasi judiciaire.

L’histoire corrige le nom du professeur d’assurance en David Marlett, et non en David Martlett.