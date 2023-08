Les assureurs font face à un long chemin et à un coût de couverture élevé

Pendant ce temps, de plus en plus d’assureurs-maladie réduisent la couverture : un mois de juillet enquête par Found, une entreprise qui fournit des services de soins de l’obésité à 200 000 personnes, a montré que 69 % de sa population de patients n’ont pas de couverture d’assurance pour les médicaments GLP-1 pour traiter le diabète ou la perte de poids. Les résultats représentent une baisse de 50 % de la couverture depuis décembre 2022.

Mais la couverture d’assurance pour ces médicaments est mitigée : le programme Medicare du gouvernement fédéral, la plupart des programmes Medicaid des États et certains régimes d’assurance commerciaux ne couvrent pas les traitements. Certains des plus grands assureurs du pays, tels que SVC Santé C’est Aetna, fais.

Eli Lilly et Pfizer s’efforcent de déployer leurs propres GLP-1 dans le but de capitaliser sur un marché des médicaments amaigrissants qui, selon certains analystes, pourrait valoir jusqu’à 200 milliards de dollars d’ici 2030. Près de 40 % des adultes américains sont obèses.

Des médicaments comme Wegovy et le médicament contre le diabète de Novo Nordisk, Ozempic, ont explosé en popularité aux États-Unis – et ont suscité un intérêt croissant des investisseurs – pour aider les gens à perdre du poids de façon spectaculaire au fil du temps. Ces traitements sont connus sous le nom de GLP-1, une classe de médicaments qui imitent une hormone produite dans l’intestin pour supprimer l’appétit d’une personne.

Ceci Connolly, PDG de l’Alliance des plans de santé communautaire , a reconnu la promesse des données mais a déclaré que « des prix scandaleux devraient faire réfléchir tout le monde ». L’organisation représente des plans de santé régionaux et communautaires qui couvrent plus de 18 millions d’Américains à travers les États-Unis.

Les données ont fait monter en flèche les actions liées à la perte de poids mardi : Actions de Novo Nordisk et de son principal rival Eli Lily a bondi de plus de 15 %. Weight Watchers International qui possède une entreprise de télémédecine qui prescrivait des médicaments contre l’obésité, a bondi de 24 %.

Les nouvelles données de Novo Nordisk remettent en question un récit de longue date qui fait hésiter les assureurs à couvrir les médicaments contre l’obésité : que Wegovy et les traitements similaires ne sont que des produits de style de vie qui offrent un avantage cosmétique et non médical.

Grunvald a ajouté que les données remettent en question l’idée « obsolète » selon laquelle l’obésité est « purement un problème de style de vie ou un problème de caractère faible et de manque de volonté, et donc le traitement ne devrait pas être couvert ».

Les nouvelles données Wegovy reflètent une partie de la morbidité et de la mortalité réduites observées chez les personnes qui subissent chirurgie bariatrique qui consiste à apporter des modifications au système digestif pour aider un patient à perdre du poids, selon le Dr Eduardo Grunvald, directeur médical du Center for Advanced Weight Management de l’UCSD Health.

L’université est l’un des plus grands employeurs du Texas, avec plus de 116 000 employés dans tout l’État. Ses plans ne couvriront plus Wegovy à partir du 1er septembre.

Le système de l’Université du Texas a décidé de cliquet vers le bas sa couverture de ces médicaments de façon spectaculaire, notant en juillet que le coût de la couverture des médicaments dans le cadre de deux de ses plans est de plus de 5 millions de dollars par mois, contre environ 1,5 million de dollars par mois il y a 18 mois, lorsque la demande de traitements contre l’obésité était plus faible.

Ensuite, il y a le coût élevé des traitements, à plus de 1 000 $ par patient et par mois.

« Étant donné que tant d’Américains pourraient potentiellement bénéficier de ces traitements et que le coût est si élevé, une couverture étendue pourrait constituer une menace pour [an insurance] la rentabilité de l’entreprise », a déclaré Gunvald de l’UCSD.

Il a toutefois noté que les nouveaux médicaments entrant sur le marché de l’obésité pourraient stimuler la concurrence et potentiellement faire baisser les prix. Le médicament contre le diabète d’Eli Lilly, Mounjaro, pourrait être approuvé pour la gestion du poids au cours de la prochaine année, mais d’autres fabricants de médicaments sont encore à des années de déployer leurs propres médicaments.

Mais l’obésité est une maladie chronique, ce qui signifie qu’elle ne disparaît pas simplement lorsqu’un patient perd du poids. Les patients doivent donc prendre des médicaments comme Wegovy en continu pour garder les kilos en trop et maintenir d’autres avantages pour la santé, ce qui pèserait davantage sur les budgets des assureurs.

« Il est très difficile de justifier cette dépense car l’assurance ne récupérerait jamais cela », a déclaré le Dr Ethan Lazarus, médecin spécialisé en médecine de l’obésité et ancien président de l’Association de médecine de l’obésité. Ce groupe est la plus grande organisation de médecins, d’infirmières praticiennes et d’autres prestataires de soins de santé dédiés au traitement de l’obésité.

« Je trouve peu probable que nous puissions prouver la rentabilité de ces médicaments au prix de 12 000 dollars par an », a-t-il déclaré.

La barrière des coûts peut être encore plus élevée dans le secteur public : un article récent du New England Journal of Medicine a averti que si seulement 10 % des bénéficiaires obèses de Medicare prenaient Wegovy, cela coûterait au programme 27 milliards de dollars par an.

Le programme fédéral comptait 65 millions d’inscrits en mars et ne couvre actuellement pas du tout les traitements.

Une disposition d’un loi de 2003 établi que les plans Medicare Part D ne peuvent pas couvrir les médicaments utilisés pour perdre du poids, mais le programme couvre le dépistage de l’obésité, les conseils comportementaux et la chirurgie bariatrique.

Lazarus a noté qu’un groupe de législateurs bipartites a déjà introduit législation cela éliminerait la disposition, mais a déclaré que son sort au Congrès est loin d’être certain.