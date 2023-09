Les assureurs affirment que les problèmes liés au vaccin COVID ont été corrigés

28 septembre 2023 – Les problèmes techniques qui ont entraîné le refus de la couverture d’assurance pour les vaccins COVID-19 mis à jour ont été « en grande partie, sinon complètement, résolus », ont déclaré mercredi les plus grands assureurs maladie du pays aux responsables fédéraux.

« Vous avez notre engagement à ce que les assureurs maladie couvrent entièrement les nouveaux vaccins contre le COVID-19, comme requis, sans partage des coûts lorsque les consommateurs y accèdent auprès d’un fournisseur de réseau ou les reçoivent via un fournisseur hors réseau lorsque les options en réseau sont disponibles. indisponible », a déclaré un groupe industriel dans un lettre au ministère américain de la Santé et des Services sociaux.

Le 12 septembre, le CDC a recommandé le nouveau vaccin à toutes les personnes âgées de 6 mois et plus, et les fabricants ont déclaré que les stocks de vaccins étaient prêts. Mais de nombreux rapports font état de vaccins qui n’arrivent pas dans les pharmacies, et les assureurs ont parfois refusé la couverture malgré l’exigence fédérale de payer la totalité du coût. Avant cette série de vaccins, tous les vaccins étaient payés par le gouvernement, même si les personnes sans assurance peuvent toujours se faire vacciner gratuitement via un programme fédéral.