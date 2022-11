Les assurances de Biden à la Chine ne changent rien

Le président américain ne semble céder à Pékin que parce que son parti a survécu aux élections de mi-mandat et qu’il n’a pas tant besoin du croque-mitaine pour l’instant

Le président américain Joe Biden a rencontré Xi Jinping en marge du sommet du G20 à Bali lundi.

C’est la première fois que les deux dirigeants se rencontrent en personne, Xi s’étant considérablement isolé de la diplomatie internationale pendant plusieurs années en raison de la pandémie de Covid-19.

La réunion a pris un ton inhabituel à contre-courant des relations américano-chinoises. Au cours des derniers mois, les tensions ont atteint des sommets sans précédent sur l’île de Taiwan. Maintenant, Biden dit au monde qu’il ne veut pas de guerre froide et ne pense pas que la Chine envahira Taïwan.

Crise évitée? Ne comptez pas dessus.

Les actions parlent plus fort que les mots, et dans le contexte de deux grandes puissances qui se disputent l’influence mondiale, et des États-Unis déterminés à maintenir leur position hégémonique, les petites discussions diplomatiques signifient peu.

Ni un changement de politique ni de nouveaux accords ne sont sortis de cette réunion. Le scénario reste le même : les États-Unis voient dans la montée en puissance de la Chine la plus grande menace jamais pesant sur sa domination géopolitique sans précédent, dans les domaines militaire, technologique et diplomatique.

Lire la suite La bourse chinoise se réveille

Sous Biden, les États-Unis ont consolidé leurs tentatives pour tenter de contenir la montée de la Chine, qui a commencé sous Donald Trump. En cela, la présidence Biden est sans doute encore plus agressive que son prédécesseur.

Il n’y a pas trois mois, Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants des États-Unis et principale alliée de Biden, s’est rendue sur l’île de Taïwan dans une provocation sans précédent à Pékin. À au moins trois reprises, Joe Biden a-t-il professé que les États-Unis “défendre” Taïwan en cas d’invasion, signalant virtuellement qu’il était prêt à entrer en guerre contre Pékin.

Alors qu’est-il arrivé à cette rhétorique? La rencontre de Biden avec Xi est-elle un signe que l’agression diminue ? La réponse est que les élections de mi-mandat aux États-Unis ont eu lieu. Les politiciens américains s’opposent à la Chine pour leur propre gain politique et agissent avec fermeté avant les élections. L’administration Trump a fait de même.

Biden est un homme chanceux. Malgré des niveaux d’inflation exorbitants et une cote d’approbation record, les démocrates ont obtenu de meilleurs résultats que prévu car, tout simplement, l’alternative est pire. Cela signifie que, pour l’instant, Biden n’est pas sous pression pour être dur avec la Chine et peut laisser les choses se refroidir au moins temporairement.

Mais cela ne signifie pas que quelque chose d’autre va changer. Les États-Unis continueront d’essayer de contenir la Chine et continueront de considérer l’île de Taïwan comme la clé de voûte de leur stratégie. Washington continuera à “pousser contre les lignes” de la politique « Une seule Chine » en approfondissant ses liens avec l’île autonome pour assurer son indépendance de facto, et Pékin continuera à considérer les intentions des États-Unis avec une profonde méfiance.

De même, les États-Unis continueront de renforcer leur présence militaire dans toute la région en augmentant leurs déploiements d’actifs et en cherchant à encercler militairement la périphérie chinoise. Il continuera à promouvoir des alliances anti-chinoises globales telles que le Quad et l’AUKUS.

Lire la suite Xi affirme que les États-Unis et la Chine doivent éviter la “collision”

Il continuera également à essayer de supprimer l’augmentation des capacités de la Chine en maintenant ses tarifs de guerre commerciale et ses embargos technologiques, élargissant probablement ces derniers. Ce processus, connu sous le nom de “découplage” continuera; les seules questions sont “à quelle vitesse” et “dans quels domaines.”

Alors vraiment, ces mots plus prudents de Biden ne changent rien.

Dès que cela conviendra aux États-Unis en termes d’intérêts politiques intérieurs, cela recommencera immédiatement à faire monter les tensions. Elle accusera alors, comme elle le fait toujours, la Chine d’être l’instigatrice de l’instabilité.

La Chine s’en tiendra également à l’objectif d’exiger une éventuelle réunification. Les États-Unis qualifieront alors la Chine de menace pour les autres pays et se présenteront comme un gardien et un protecteur, afin de faire avancer leur propre programme de confinement.

Alors, la guerre de Taïwan a-t-elle été évitée ? La réponse est non, pas du tout. Une réunion diplomatique de routine ne veut rien dire quand les agendas des deux pays s’affrontent à ce point. Trouver un compromis est difficile.

Les États-Unis considèrent toujours leur hégémonie comme un jeu à somme nulle. Il n’y a pas de compromis à faire, car sa politique est toujours orientée vers l’utilisation du maximum d’avantages.

Une réunion ne peut pas compenser le déficit total de confiance, et cela ne nous dit rien sur la direction que pourraient prendre les relations américano-chinoises. Ce que Biden a tendance à dire et à faire sont souvent deux choses différentes.

Tout au plus, c’est une réassurance à court terme.