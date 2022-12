Les associés du fondateur de FTX plaident coupables à des accusations de fraude

Deux anciens associés de premier plan du co-fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, ont plaidé coupables à des accusations de fraude pénale fédérale et coopèrent avec les enquêteurs, ont déclaré les procureurs mercredi, le jour même où l’entrepreneur en disgrâce du marché de la cryptographie a été extradé vers les États-Unis pour faire face à ses propres accusations criminelles. .

Carolyn Ellison, l’ancienne PDG d’Alameda Research, une société commerciale créée par Bankman-Fried, et le cofondateur de la FTC, Gary Wang, ont plaidé coupables à des accusations de fraude électronique, de fraude en valeurs mobilières et de fraude sur les matières premières.

“Ils coopèrent tous les deux avec le district sud de New York”, a déclaré mercredi soir le procureur américain Damian Williams dans un communiqué publié le Twitter.

Les appels interviennent alors que les autorités américaines mènent des enquêtes sur l’effondrement spectaculaire de l’échange cryptographique. Les plaidoyers devraient augmenter la pression sur Bankman-Fried, qui est revenu aux États-Unis des Bahamas et devrait comparaître jeudi devant un tribunal fédéral à Manhattan.

“Si vous avez participé à une faute chez FTX ou Alameda, il est maintenant temps de prendre de l’avance”, a déclaré Williams. “Nous avançons rapidement et notre patience n’est pas éternelle.”

Bankman-Fried a été arrêté aux Bahamas au début du mois pour huit chefs d’accusation de complot et d’activités criminelles liées à la fraude électronique, à la fraude sur les marchandises, à la fraude en valeurs mobilières, au blanchiment d’argent et à la violation des lois sur le financement des campagnes.

Par ailleurs, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a a porté plainte au civil contre Bankman-Fried pour avoir prétendument enfreint la loi sur les valeurs mobilières et “orchestré un stratagème visant à frauder les investisseurs en actions de FTX Trading Ltd”.

Bankman-Fried, également connu sous le nom de SBF, a démissionné de son poste de PDG de FTX en novembre après la plate-forme de crypto-monnaie assiégée déposé pour la protection de la faillite du chapitre 11. La bourse basée aux Bahamas avait été l’un des plus grands joueurs dans la crypto-monnaie, et Bankman-Fried était réputé pour son lobbying auprès des politiciens des deux côtés de l’allée. Mais l’effondrement de FTX a soulevé des doutes sur la crypto-monnaie et a laissé les clients se demander s’ils récupéreraient un jour leur argent.

Les révélations sur les avoirs et la relation étroite entre FTX et la société de négoce sœur Alameda Research – plus d’un tiers des actifs du bilan d’Alameda étaient des jetons FTT émis par FTX – ont déclenché une série d’événements en cascade en novembre qui ont conduit Alameda à cesser ses activités. et FTX pour déposer une demande de protection contre la faillite. Des milliards dans les fonds des investisseurs ont apparemment disparu du jour au lendemain.

“J’étais le PDG de FTX. Cela signifie que j’étais responsable”, a déclaré Bankman-Fried lors d’une interview en direct au Dealbook Summit du New York Times le 30 novembre. Il a nié tout acte criminel ou intention criminelle.