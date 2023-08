Les assistants vocaux font cruellement défaut lorsqu’on leur demande des instructions sur la RCP | Actualités scientifiques et technologiques

Les assistants vocaux sont devenus un élément crucial de nos vies : ils nous donnent les prévisions météorologiques, diffusent de la musique à la demande et nous aident même à tricher lors de quiz dans les pubs.

Mais selon une nouvelle étude, il y a une chose pour laquelle Siri et Alexa ne sont pas doués : donner des instructions pour la RCR.

Lorsqu’une personne subit un arrêt cardiaque, chaque seconde est cruciale – et pour les passants qui ne savent pas quoi faire, un assistant vocal peut être l’un des premiers vers lesquels ils se tournent.

Des chercheurs américains ont posé à ces outils huit questions courantes que quelqu’un pourrait se poser en cas d’urgence – comme comment pratiquer la RCR – mais les réponses manquaient cruellement.

Certains assistants vocaux ont répondu en disant qu’ils ne connaissaient pas ou ne comprenaient pas la question, tandis qu’un autre a répondu : « Les mots me manquent ».

Le moins utile de tous a été l’assistant vocal qui a répondu par une réponse traduite : « Le Code pénal indien ».

Seules neuf des 32 réponses fournies par les assistants vocaux dans l’étude ont incité quelqu’un à appeler les services d’urgence pour obtenir de l’aide.

Et même si les utilisateurs étaient parfois dirigés vers des sites Web expliquant comment effectuer la RCP, seul un petit nombre d’assistants vocaux proposaient des instructions verbales.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





2:27

« Apprenez la RCR », déclare l’ancien capitaine du rugby anglais



Alexa d’Amazon, Siri d’Apple, l’Assistant de Google et Cortana de Microsoft ont tous été mis à l’épreuve en février.

L’étude a révélé que des questions plus spécifiques avaient tendance à fournir de meilleures réponses – et ChatGPT, basé sur l’IA, fournissait des informations beaucoup plus utiles.

Le Dr Adam Landman, du Mass General Brigham à Boston et co-auteur de la recherche, appelle tous les assistants vocaux à proposer des instructions verbales en standard, d’autant plus que les compressions thoraciques sont plus efficaces à deux mains.

« Vous ne pouvez pas vraiment rester collé à un téléphone si vous essayez de pratiquer la RCR », a-t-il déclaré.

Microsoft a déclaré que son nouvel outil Bing Chat, qui utilise l’IA, demandera immédiatement aux utilisateurs d’appeler le 911, puis de donner les étapes de base sur la façon d’effectuer la RCR.

Google a répondu en affirmant qu’il « travaillait toujours pour s’améliorer » – ajoutant qu’il était important de collaborer avec la communauté médicale.

Amazon a refusé de commenter les performances d’Alexa et Apple n’a pas répondu à une question de l’agence de presse Associated Press.