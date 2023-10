Les assistants versent des larmes de soulagement alors que Starmer ignore sa protestation scintillante pour prononcer le « discours de sa vie » | Beth Rigby | Actualités politiques

Ce fut un discours de leader reçu avec des applaudissements si déterminants et si bruyants que Sir Keir Starmer et son épouse Victoria, après avoir quitté la scène, sont revenus pour un rappel.

Vous n’avez probablement jamais considéré Starmer comme une star politique, mais dans cette salle, cet avocat prudent et constant avait sans aucun doute électrisé son public.

C’était, m’a dit le ministre du cabinet fantôme Thangam Debbonaire alors que la salle se dégageait, « le discours de sa vie » – tandis qu’un membre de son équipe principale m’a dit qu’ils avaient pleuré après qu’il l’ait prononcé.

L’anxiété cède la place à la jubilation et au soulagement – ​​reflet de l’importance de ce discours pour le parti et pour l’homme qui veut devenir votre prochain Premier ministre.

Le terrible début, où un un manifestant a jeté des paillettes Le leader travailliste aurait pu le faire dévier de sa trajectoire.

Au lieu de cela, il a enlevé sa veste et a littéralement retroussé ses manches pour prononcer un discours qui parlait à la fois de ses valeurs et de messages de campagne que les partisans travaillistes pourraient transmettre au pays.

Le manifestant interrompt le début du discours de Sir Keir Starmer à Liverpool.





Les débuts des slogans électoraux travaillistes ont été exposés par Starmer alors qu’il cherchait à répondre à la question « Pourquoi les travaillistes ?

Ses cinq missions gouvernementales consistaient à relancer la construction de la Grande-Bretagne, à allumer Great British Energy, à remettre notre NHS sur pied, à reprendre nos rues et à éliminer les obstacles aux opportunités.

Mais en réalité, il ne s’agissait pas d’un discours bourré de politiques destinées à convaincre les électeurs hésitants. Son principal engagement en matière de logement – ​​construire 300 000 nouveaux logements par an – imitait ce que ses homologues conservateurs avaient déjà promis, tandis que les engagements du Labour concernant la police et le NHS avaient déjà été pris.

C’est parce que le véritable objectif de ce discours était autre chose. Sa tâche était de s’adresser directement aux électeurs au-delà de la salle.

Sir Keir était venu à sa conférence déterminé qu’il ne suffisait pas que les conservateurs perdent. Il devait donner au public une vision pour la Grande-Bretagne qui soit suffisante pour que le parti travailliste remporte un mandat pour ce qu’il décrit comme une « décennie de renouveau ».

Son message était plein d’espoir lorsqu’il a déclaré à son auditoire : « Ce qui est cassé peut être réparé, ce qui est ruiné peut être reconstruit. Les blessures guérissent. Et finalement, ce projet – leur projet – s’écrasera contre l’esprit des travailleurs de ce pays. . Ils sont la source de mon espoir.

Il n’a pas occulté l’ampleur de la tâche en revenant sur les défis auxquels ont fait face les dirigeants travaillistes dans le passé.

« Si vous pensez que notre travail en 1997 consistait à reconstruire un royaume en ruine. En 1964, il s’agissait de moderniser une économie laissée pour compte par le rythme de la technologie. En 1945, nous avons construit une nouvelle Grande-Bretagne à partir du traumatisme du sacrifice collectif. Puis en 2024. il faudra que ce soit les trois. »

Un discours non pas pour la salle, mais pour le public

Le ton et le ton de son discours ont sans aucun doute donné plus de confiance à la salle. Sir Keir est déterminé à reproduire l’ambiance de 1996, et non de 1991 – prêt à être l’héritier de Blair, plutôt que d’échouer comme Neil Kinnock l’a fait en 1992 lorsque les conservateurs de John Major ont été de peu s’accrochait.

Car ce n’était pas un discours pour la salle, mais pour le public. Et tout comme Blair en 1996, Starmer a profité de son moment pour faire appel au-delà de sa chambre aux indécis et aux sceptiques, pour convaincre le public que son parti avait vraiment changé et qu’au lieu de retenir les gens, il les aiderait.

Il y a eu des échos de Blair lorsque Sir Keir a promis de donner la priorité à la croissance économique, de travailler avec les entreprises, de défendre un régime fiscal compétitif et de soutenir les entreprises.

Il a déclaré à l’auditoire qu’il avait dirigé un « parti travailliste modifié », qui n’était plus enclin aux gestes politiques et à la politique de protestation. Et aux électeurs conservateurs « désespérés », il a publié un appel direct: « Si vous sentez que notre pays a besoin d’un parti qui conserve… vous pouvez y adhérer. C’est ce parti travailliste. »

Ce discours était un argument de Starmer selon lequel il est réellement l’héritier de Blair.

Il s’adressait à une foule qui, après près de 14 ans d’absence du pouvoir, est unie autour d’un seul objectif : remporter les prochaines élections générales.

L’ambiance dans le centre de conférence était certainement plus confiante après ce discours quant à la capacité de Sir Keir à remporter la victoire. Je soupçonne qu’après ce discours et sa réception, il le sera aussi.