Les assistants de Meghan Markle insistent sur le fait qu’elle connaissait des boucles d’oreilles « flashy » offertes par le prince saoudien qui a ordonné le meurtre d’un journaliste, selon l’auteur

Les assistants de MEGHAN insistent sur le fait qu’elle savait que des « boucles d’oreilles flashy » avaient été offertes par le prince héritier saoudien après avoir ordonné le meurtre d’un journaliste, a affirmé un expert royal.

La duchesse a reçu la paire de boucles d’oreilles lustres fastueuses – qui auraient été évaluées à 500 000 £ – par le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman comme cadeau de mariage.

Meghan a enfilé les boucles d’oreilles pour la première fois trois semaines après le meurtre et le démembrement du journaliste dissident Jamal Khashoggi Crédit : Getty

Le prince héritier d’Arabie saoudite Mohammed ben Salmane, qui aurait approuvé que le journaliste dissident Jamal Khashoggi soit « capturé ou tué » Crédit : Reuters

Journaliste saoudien et ancien rédacteur en chef du journal saoudien Al-Watan Jamal Khashoggi Crédit : EPA

Les boucles d’oreilles, des chaînes triangulaires de diamants jaunes colorés sertis de diamants blancs que les sources du palais ont attribuées à l’horloger et joaillier genevois Chopard, ont été qualifiées de « vulgaires » dans le nouveau livre de l’historien royal Robert Lacey.

Dans le nouveau livre de Lacey, Battle of Brothers: William, Harry and the Inside Story of a Family in Tumult, les bijoux anciens londoniens Sandra Cronan ont déclaré : « Ils sont sûrement trop voyants pour la famille royale.

« Il s’agit essentiellement d’une façon de dire : « Regardez tout mon argent ! » «

Lacey a également soulevé des questions sur l’importance du choix de bijoux de la duchesse pour un dîner d’État à Suva lors d’une tournée royale le 23 octobre 2018.

Meghan a enfilé les boucles d’oreilles trois semaines après le meurtre et le démembrement du journaliste dissident Jamal Khashoggi par des agents saoudiens, à l’intérieur du consulat saoudien en Turquie.

La CIA a déclaré dans un rapport publié par le président Joe Biden en mars de cette année que le prince avait approuvé que Khashoggi soit « capturé ou tué ».

Alors que Meghan aurait connu l’identité du prince qui avait payé les boucles d’oreilles, a écrit Lacey, elle ne savait peut-être pas que son escouade avait brutalement démembré le corps de Khashoggi après son meurtre.

Cependant, ce détail a été largement publié bien avant le 14 novembre 2018, date à laquelle la duchesse a porté les boucles d’oreilles pour la deuxième fois, lors d’un dîner pour célébrer le 70e anniversaire du prince Charles à Londres.

Plusieurs mois plus tard, Meghan a déclaré lors d’une réunion à l’occasion de la Journée internationale de la femme qu’elle n’utilisait plus Twitter, mais qu’elle avait lu The Economist.

C’était parce qu’elle recherchait « un journalisme qui couvre vraiment des choses qui vont avoir un impact », a-t-elle déclaré à l’époque.

Entre le 1er et le 14 novembre 2018, le journal a publié au moins deux articles majeurs examinant le rôle de Mohammed ben Salmane dans le meurtre de Jamal Khashoggi.

Sur la photo, les boucles d’oreilles auraient été offertes par le prince héritier saoudien Crédit : PA : Association de la presse

La duchesse de Sussex aurait enfilé des boucles d’oreilles qui étaient un cadeau de mariage de bin Salman lors d’un voyage à Fidji Crédit : Paul Edwards – Le Soleil

Les articles détaillaient comment les Saoudiens avaient utilisé leur mission diplomatique en Turquie comme « chambre de torture ».

Au moment où Meghan portait les bijoux, le palais de Kensington a déclaré que les boucles d’oreilles avaient été « empruntées » mais n’a pas révélé à qui.

Les avocats de Meghan auraient déclaré que chaque membre du personnel concerné savait à qui appartenaient les boucles d’oreilles, mais qu’elle n’était pas au courant des rumeurs à l’époque selon lesquelles le prince était impliqué dans le meurtre de Khashoggi.

Cependant, comme cela aurait été indiqué dans le nouveau livre de Robert Lacey, Meghan avait une connaissance d’un autre dissident saoudien célèbre ; Loujain al-Hathloul, 27 ans, avec qui Meghan avait été photographiée lors d’un tournage à Vanity Fair en octobre 2016.

Meghan a été qualifiée d’« actrice, militante et ambassadrice mondiale de Vision mondiale », apparaissant aux côtés de Loujain al-Hathloul et d’autres délégués, que Meghan, dans un article sur sa page Instagram, a félicité pour « avoir dénoncé les violations des droits humains, les crises environnementales, les questions d’égalité des sexes, la discrimination et l’injustice.

« Ils sont le changement », lit-on dans le message.

Lacey a mis en doute la viabilité de Meghan en ignorant qu’al-Hathloul avait été kidnappé par une escouade saoudienne juste une semaine après que le prince héritier eut déjeuné avec la reine au palais de Buckingham.

Au cours de la même visite, Mohammed bin Salman aurait remis les boucles d’oreilles, avant le mariage de la duchesse deux mois plus tard.

Loujain al-Hathloul a été kidnappée en mars 2018, pour ses critiques incessantes de l’absolutisme de ben Salmane.

Le livre de Laceys a qualifié d' »inconcevable » que Meghan ne sache pas ce qui était arrivé à sa connaissance saoudienne, d’autant plus que des rapports ont émergé dans les mois suivants, détaillant Loujain ayant été torturé en détention saoudienne.

La ligne officielle de Meghan – selon laquelle les bijoux ont été « empruntés », était probablement conçue pour éviter d’admettre leur importance, ce qui était inconfortable pour un militant déclaré des droits de l’homme.

L’équipe juridique de la duchesse a souligné, lorsque l’histoire des bijoux a émergé plus tôt cette année, que les boucles d’oreilles étaient en fait déposées en tant que propriété au nom de la reine – comme tous les cadeaux de mariage aux membres de la famille royale.

Par conséquent, l’affirmation de Meghan était correcte dans ses détails techniques, bien que non conforme à la compréhension du mot par la plupart des gens.

Le prince héritier saoudien Mohammed Bin Salman a rencontré l’envoyé spécial du président américain pour le climat John Kerry plus tôt cette année Crédit : Reuters