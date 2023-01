Les assistants de la NFL équilibrent la préparation des séries éliminatoires avec les entretiens d’embauche

SANTA CLARA, Californie (AP) – La journée de DeMeco Ryans en tant que coordinateur défensif de San Francisco a commencé par des réunions, puis s’est rendue sur le terrain d’entraînement alors qu’il se concentrait sur la mise en place d’une défense pour ralentir Dak Prescott et les Cowboys de Dallas.

Puis, au lieu de se détendre ou de plonger dans plus de films la nuit avant une confrontation clé en séries éliminatoires dimanche, Ryans a changé de vitesse et est passé en mode entretien d’embauche avec une réunion en personne avec les Broncos de Denver au sujet de leur travail d’entraîneur-chef.

“Avec tout ce que vous faites en tant qu’entraîneur, vous essayez de comprendre beaucoup de choses”, a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse hebdomadaire jeudi entre l’entraînement et son entrevue.

« Vous essayez de disséquer beaucoup d’informations en un certain laps de temps. La gestion du temps est donc une chose très cruciale à avoir. Je sais que je garde l’essentiel, l’essentiel, et l’essentiel cette semaine, ce sont les Cowboys.

Ryans est l’un des nombreux assistants encore en vie dans les séries éliminatoires face à l’équilibre délicat de la préparation des matchs les plus importants de leur carrière avec les entretiens d’embauche les plus importants.

Parmi les autres assistants, qui ont interviewé ou ont été sollicités pour des entretiens pour des postes d’entraîneur-chef figurent les coordinateurs des Cowboys Dan Quinn et Kellen Moore; les coordonnateurs des Giants Mike Kafka et Wink Martindale; les coordonnateurs des Eagles Shane Steichen et Jonathan Gannon; le coordinateur offensif de Buffalo, Ken Dorsey ; et le coordinateur offensif de Kansas City, Eric Bieniemy.

La NFL a modifié les règles cette année, permettant aux assistants qui étaient dans la ronde des jokers de faire des entrevues la semaine de la ronde divisionnaire dans l’espoir que les candidats qualifiés dans les équipes qui font de longues séries éliminatoires ne manquent pas d’obtenir l’entraîneur-chef convoité. travaux.

De nombreux entraîneurs-chefs encore en vie ont dû faire face à des défis similaires avant d’obtenir leur emploi. L’entraîneur des Giants, Brian Daboll, a déclaré qu’il n’était pas difficile de bloquer d’autres opportunités d’emploi tout en entraînant une équipe essayant d’atteindre le Super Bowl après l’avoir traversé l’année dernière en tant que coordinateur offensif des Bills.

“Vous travaillez extrêmement dur pour arriver à cet endroit”, a déclaré Daboll. “Tout le travail que vous avez fait pendant l’intersaison, les camps d’entraînement, les matchs de la saison régulière et maintenant le premier match des séries éliminatoires, en tant que professionnel, c’est là que se trouve toute votre attention.”

Après avoir interviewé les Broncos jeudi soir, Ryans devait rencontrer les Texans vendredi. Il devrait également s’entretenir avec la Caroline et l’Arizona au cours de ce processus alors qu’il cherche son premier poste d’entraîneur-chef.

Son homologue de Dallas, Quinn, doit s’entretenir vendredi avec Denver. Quinn a interviewé les Broncos l’année dernière avant d’embaucher Nathaniel Hackett, qui a été licencié avant la fin de sa première saison.

Quinn a déclaré que la préparation de l’intersaison pour les entrevues est importante pour aider à rester concentré sur le prochain match de son équipe.

“J’ai interviewé pendant les séries éliminatoires il y a des années pendant mon séjour à Seattle”, a déclaré Quinn, qui a été embauché par Atlanta en 2015 et a mené les Falcons au Super Bowl lors de sa deuxième saison. “Cette expérience m’a aidé à m’assurer, ‘Hey, votre processus a intérêt à être simple et organisé au fur et à mesure.’

“Au printemps et en été, j’avais prévu que nous soyons en séries éliminatoires, alors j’ai prévu ces conversations si j’avais la chance de les avoir. Je ne voulais pas avoir à faire quoi que ce soit différemment.

Le patron de Ryans, Kyle Shanahan, a suivi un processus similaire il y a six ans lorsqu’il a interviewé San Francisco alors qu’il participait au Super Bowl en tant que coordinateur offensif à Atlanta. L’ancien coordinateur offensif de Shanahan, Mike McDaniel, a effectué la recherche d’emploi en séries éliminatoires et a été embauché par Miami, tandis que l’ancien coordinateur défensif Robert Saleh a passé un entretien pour des postes d’entraîneur-chef lors des séries éliminatoires de 2019, mais n’a été embauché qu’un an plus tard.

Shanahan est convaincu que Ryans peut équilibrer les deux tâches.

“Lorsque vous venez de réserver du temps pour cela, c’est beaucoup pour DeMeco de s’y préparer, mais je pense qu’il est prêt pour cela”, a déclaré Shanahan. “Lorsque vous avez terminé avec ceux-ci, vous revenez directement à la chose la plus importante à portée de main et c’est nous qui trouvons un moyen de gagner ce dimanche.”

Le processus est un peu plus facile pour les entraîneurs des équipes qui ont été exemptées la semaine dernière, comme les Eagles et les Chiefs. Leurs assistants ont pu obtenir des entretiens avant cette semaine, Steichen, Gannon et Bieniemy ont pu profiter de cette opportunité.

“Juste concentré sur les Giants en ce moment”, a déclaré Steichen cette semaine. “C’est ça.”

Certains assistants ont préféré attendre avant de commencer le processus d’entretien, Kafka et Martindale des Giants ayant choisi d’attendre après le match de samedi contre Philadelphie pour commencer à rencontrer des équipes pour des postes potentiels d’entraîneur-chef.

Martindale a géré la situation de la même manière il y a trois ans lorsqu’il était coordinateur défensif à Baltimore et a fini par interviewer le propriétaire des Giants, John Mara, pour le poste qui a finalement été confié à Joe Judge.

« C’est un honneur quand ils ont laissé tomber parce que je pense qu’il est plus difficile d’obtenir un poste d’entraîneur-chef dans cette ligue que d’être au Sénat », a déclaré Martindale. « C’est un honneur, mais nous n’avons pas d’interview cette semaine. Quand je suis venu ici en tant que Géant, ce n’était pas un tremplin pour moi. C’était une destination. … Honnêtement, j’ai été enfermé sur Philly. Nous n’interviewons pas cette semaine. Je pense que le moment venu, s’il est encore temps de le faire, j’aimerais m’asseoir et parler avec eux.

___

Les écrivains AP Pro Football Dennis Waszak Jr. et Schuyler Dixon et AP Sports Writer Dan Gelston ont contribué à ce rapport.

___

AP NFL : https://apnews.com/hub/nfl et https://twitter.com/AP_NFL

Josh Dubow, Associated Press