Les assistants de Harry et Meg ont tenté de GAG ​​des enseignants et des élèves dès l’âge de 5 ans à l’école où ils ont filmé pour leur émission Netflix d’une valeur de 80 millions de livres sterling.

AIDES pour le duc et la duchesse de Sussex a tenté de bâillonner les enseignants et les élèves dès l’âge de cinq ans dans une école utilisée dans leur émission Netflix.

Les conseillers de leur fondation Archewell ont exigé que l’école signe une clause interdisant à quiconque de faire des commentaires négatifs.

Meghan Markle a fait une lecture à des écoliers de New York en 2021 dans le cadre d’une tournée promotionnelle pour son livre pour enfants Crédit : AP

Cela concernait également toutes les publications sur les réseaux sociaux « maintenant ou dans le futur ».

Harry et Meghan sont allés à l’école publique 123 – parmi les plus pauvres de New York – en 2021, où Meghan a lu un extrait de son livre pour enfants The Bench.

Les rapports de l’époque indiquaient que Meghan portait un costume de 5 000 £ et des bijoux Cartier à l’école – où 95 pour cent des enfants sont officiellement classés comme étant en difficulté économique.

Les demandes au titre des règles de liberté d’information révèlent les efforts déployés par les conseillers d’Archewell pour protéger l’image du couple.

Ils montrent également comment leur équipe a interdit à quatre journaux britanniques – dont The Sun – d’assister à un événement au World Trade Center, alors qu’il s’agissait d’un événement public.

Des courriels révèlent que la planification du voyage a commencé six mois plus tôt.

Il a été dirigé par Toya Holness, l’une des équipes de relations publiques des Sussex.

Trois jours avant la visite de l’école, les représentants d’Archewell ont envoyé un courrier électronique au ministère de l’Éducation avec la « quittance de comparution », y compris la clause de bâillonnement, et leur ont demandé de la confier à leurs avocats.

Un e-mail de la secrétaire de presse des écoles de New York, Danielle Filson, a demandé la meilleure façon d’obtenir un accord.

On ne sait pas s’il a été signé.

Les deux parties ont également échangé leurs points de vue sur le langage du communiqué de presse du ministère de l’Éducation.

Mme Filson voulait éliminer The Bench en disant: « Je voulais juste que ce soit un peu moins promotionnel. »

Des sources d’Archewell ont déclaré que la pratique standard avait été suivie.