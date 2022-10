Les assistants de Donald Trump ont bloqué des informations précises sur Covid-19, révèle une enquête américaine

L’administration de Donald Trump a interféré avec les rapports du CDC sur Covid-19, a révélé un rapport du Congrès.

Les responsables de Trump ont modifié, réfuté ou retardé la publication des rapports.

Les républicains ont rejeté le rapport comme partisan.

L’administration de l’ancien président américain Donald Trump a empêché les responsables de la santé de fournir des informations précises sur Covid-19 dans le but d’étayer sa vision trop optimiste de l’épidémie, selon un rapport du Congrès publié lundi.

Des cadres supérieurs des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis ont déclaré aux enquêteurs que les assistants de Trump avaient intimidé le personnel et tenté de réécrire leurs rapports dans le but d’aligner les directives sur la minimisation publique de la crise par le président.

LIRE | Biden dit qu’il “peut battre” à nouveau l’ancien président américain Donald Trump

Les responsables ont pris “des mesures sans précédent pour insérer des personnes nommées politiques dans le processus de publication et réfuter les rapports scientifiques du CDC, y compris la rédaction d’éditoriaux et d’autres messages publics conçus pour contrer directement les conclusions du CDC”, indique le rapport.

Les enquêteurs ont interrogé une douzaine de responsables actuels et anciens du CDC ainsi que des hauts responsables de l’administration pour le document de 91 pages publié par le sous-comité restreint de la Chambre sur la crise des coronavirus.

Le panel décrit comment les personnes nommées par Trump au ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS) ont tenté de reprendre le journal scientifique hebdomadaire du CDC, le Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR), en éditant ou en bloquant des articles qui, selon eux, pourraient s’avérer nocifs pour Trump.

Les personnes nommées par Trump avaient cherché à “modifier le contenu, réfuter ou retarder la publication” de 18 MMWR et d’une alerte sanitaire, réussissant à au moins cinq reprises.

Bulletin du quotidien Bonjour, S.A. Rejoignez le million de lecteurs de News24 qui se sont inscrits pour recevoir les meilleures histoires incontournables du jour dans leur boîte de réception. Rejoignez-les et recevez des nouvelles premium, tous les jours de la semaine à 6 heures du matin. S’inscrire

Le rapport cite un responsable des communications du CDC qui s’est plaint qu’un allié de Trump au sein du HHS avait utilisé un “comportement d’intimidation” qui faisait que les responsables du CDC “se sentaient menacés”.

Jay Butler, directeur adjoint des maladies infectieuses du CDC, a déclaré qu’il n’avait “pas vraiment été invité à faire des télébriefings” après que ses déclarations aient été jugées “trop ​​alarmantes”.

“L’enquête du sous-comité restreint a montré que l’administration précédente s’était engagée dans une campagne sans précédent d’ingérence politique dans la réponse du gouvernement fédéral à la pandémie, qui a sapé la santé publique au profit des objectifs politiques de l’ancien président”, a déclaré le président du panel, Jim Clyburn, un démocrate. déclaration.

Clyburn a ajouté :

Comme le montre le rapport d’aujourd’hui, le président Trump et ses principaux collaborateurs ont attaqué à plusieurs reprises les scientifiques du CDC, compromis les directives de santé publique de l’agence et supprimé les rapports scientifiques dans le but de minimiser la gravité du coronavirus.

Un rapport précédent décrivait la tentative de l’administration Trump d’empêcher les responsables gouvernementaux de la santé de parler publiquement de la pandémie.

Et un autre a décrit sa pression sur la Food and Drug Administration des États-Unis pour qu’elle réédite l’autorisation d’urgence pour l’hydroxychloroquine, un médicament antipaludique que Trump promouvait malgré son inefficacité dans le traitement de Covid-19.

Les républicains ont rejeté le dernier rapport comme étant partisan et se sont engagés à mener leur propre enquête s’ils reconquéraient la Chambre ou le Sénat lors des élections de mi-mandat de novembre.