Les assistants de Chandrababu Naidu ont fui, ils termineront la piste de l’argent : chef du CID

Alors même que les critiques et les partisans de l’ancien ministre en chef de l’Andhra Pradesh, N Chandrababu Naidu, débattent des avantages et des inconvénients de son arrestation et de son impact politique, Uma Sudhir de NDTV s’est entretenue exclusivement avec le chef du CID d’Andhra Pradesh, N Sanjay, pour lui demander comment ils ont conclu que l’ancien ministre en chef est le bénéficiaire final de la prétendue arnaque au développement des compétences AP, et ce qu’ils font à propos d’un fichier clé qui a disparu.

Le chef de l’agence d’enquête a nié avoir agi selon le diktat du ministre en chef Jagan Mohan Reddy, mais a suggéré qu’un ancien secrétaire aux Finances qui avait contredit les affirmations du CID avait dû le faire sous pression. Le chef du CID a énuméré d’autres affaires sur lesquelles ils enquêtent contre M. Naidu et son fils Nara Lokesh.

Dans un geste inhabituel, M. Sanjay et l’avocat général supplémentaire P Sudhakar sont venus à Hyderabad pour interagir avec les médias et expliquer les détails de l’implication de M. Naidu dans la prétendue escroquerie de l’AP Skill Development Corporation et pourquoi il devait être arrêté.

Lorsqu’on lui a demandé comment l’escroquerie était liée au fait que M. Naidu devenait le bénéficiaire final, le chef du CID a déclaré à NDTV qu’un assistant clé de M. Naidu, P Srinivas, qui avait travaillé comme son assistant personnel pendant des années, avait disparu.

« Srinivas a été examiné par le service informatique et comme vous le savez, M. Naidu a récemment reçu des notifications informatiques pour des revenus présumés non comptabilisés de plus de Rs 100 crore. Cette personne s’est enfuie. Il était lié à deux autres personnes impliquées dans la génération de fausses factures qui ont été interrogé par ED et IT. Cela montre que les produits du crime de Rs 241 crore pointent clairement du doigt le bénéficiaire final. C’est une lacune dans notre enquête », a déclaré le chef du CID.

Les services de l’impôt sur le revenu auraient perquisitionné le domicile de M. Srinivas et trouvé des reçus et des transactions remontant à son supérieur, à savoir M. Naidu, a déclaré M. Sanjay.

Il a démenti les accusations portées contre lui selon lesquelles il travaillait sur ordre du parti au pouvoir et du ministre en chef Jagan Mohan Reddy.

« Les enquêtes ont commencé en 2018 lorsque GST a constaté des irrégularités. Lorsque des accusés et des personnes de sociétés écrans ont tenté de bénéficier des avantages de la TPS par cupidité et par bousculade les uns avec les autres pour bénéficier de la TPS. Nous avons réservé le FIR en 2021. de la manière dont le « L’argent a été retiré du système était arbitraire et cela nécessite une pression et une implication de haut niveau au plus haut niveau. Des officiers de haut niveau ont pris des notes. Nous travaillons avec l’ED et l’IT sur ce sujet », a-t-il déclaré.

Interrogé sur le fait que la Direction de l’application des lois qui a arrêté plusieurs personnes n’avait pas désigné M. Naidu comme suspect ni ne l’avait interrogé, M. Sanjay a déclaré : « Nous lions cela à M. Naidu en raison de la manière dont la société a vu le jour avec une arrière-pensée. Nommer des étrangers à la tête d’une agence gouvernementale, attribuer quatre postes à un seul homme et siphonner l’argent en temps opportun avant même l’exécution et avant toute conformité ou évaluation par un tiers. »

Lorsqu’on lui a demandé si le CID avait émis un avis de surveillance pour M. Srinivas, qui, selon le CID, serait une preuve clé dans l’affaire, M. Sanjay a répondu qu’ils étaient en cours.

« M. Srinivas a été convoqué devant nous. Mais il s’est enfui aux États-Unis. Un autre témoin clé, Manoj, s’est également enfui au Moyen-Orient, ce qui montre la pression exercée sur la personne de haut niveau impliquée », a-t-il déclaré.

Tout en niant avoir travaillé sous une quelconque pression politique, M. Sanjay a déclaré que PV Ramesh, ancien secrétaire aux Finances, qui avait mis en doute l’action du CID dans l’arrestation de M. Naidu, pourrait agir sous une certaine pression.

M. Ramesh, dont la déclaration au CID a été citée comme raison pour arrêter M. Naidu, avait déclaré à NDTV que sa déclaration avait été mal comprise ou déformée par le CID. « Les officiers devraient être interrogés pour déterminer les responsabilités. Comment le ministre en chef peut-il être tenu responsable de cela ? » avait-il demandé.

M. Ramesh avait déclaré qu’un dossier clé de l’APSSDC avait disparu et que toutes les réclamations étaient fondées sur des enregistrements semi-officiels dans un dossier parallèle conservé au ministère des Finances. Alors, quand le fichier a-t-il été signalé comme manquant ?

« Grâce au scanner CID au cours des 18 derniers mois, quoi que nous ayons essayé de retracer le dossier. Il aurait pu disparaître à une époque antérieure, puisque l’affaire a commencé en 2018 même », a déclaré M. Sanjay.

Le Département des enquêtes criminelles d’Andhra Pradesh et le YSRCP au pouvoir dans l’État ont bien l’intention de maintenir l’ancien ministre en chef Chandrababu Naidu occupé dans ses batailles juridiques.

AP ADGP CID N Sanjay a déclaré à NDTV qu’outre l’affaire AP Skill Development, le CID enquêtait également sur l’affaire Amaravati Capital Inner Ring Road, dans laquelle ils allèguent que des modifications ont été apportées au plan au profit des proches de M. Naidu et de son ancien collègue du cabinet, Narayana et autres.

Dans une autre affaire d’AP Fibrenet Corporation dans laquelle ils allèguent que le fils de Naidu, Lokesh, est impliqué et que la culpabilité serait établie.

Un dirigeant du YSRCP a affirmé que même dimanche, alors qu’ils attendaient le verdict de la détention provisoire de M. Naidu, la police de Punganuru attendait de placer M. Naidu en détention, au cas où le juge n’accorderait pas la détention provisoire de M. Naidu. Des poursuites ont été déposées le mois dernier contre M. Naidu pour avoir prétendument incité ses cadres à se livrer à des violences contre les militants du YSRCP.