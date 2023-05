Les assistants administratifs de DeSantis frappent des lobbyistes de Floride pour de l’argent de campagne

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Selon un rapport de NBC News, les lobbyistes de Floride qui travaillent avec le gouvernement de Sunshine State ont été consternés par les demandes de don à la campagne présidentielle nouvellement lancée du gouverneur Ron DeSantis.

La raison de l’inquiétude suscitée par les demandes de dons est qu’elles proviennent directement de personnes employées par le bureau exécutif du gouverneur de Tallahassee, ainsi que d’autres agences exécutives. L’implication d’employés de l’État dans la sollicitation de fonds pour la campagne du gouverneur peut aller à l’encontre des lois d’éthique du Sunshine State et semble être une violation des normes traditionnelles qui visent à séparer le travail de gouvernement de la campagne pour les élections.

Un groupe de 10 lobbyistes contactés par le réseau d’information ont tous déclaré qu’ils ne se souvenaient pas avoir été ouvertement sollicités pour des dons par des représentants de l’État.

Un lobbyiste a déclaré à NBC que l’administration DeSantis « semble garder un œil sur qui donne et le fait en utilisant le personnel de l’État » et a déclaré qu’ils se sentaient piégés dans un « dilemme du prisonnier » parce que M. DeSantis restera en fonction jusqu’en 2026 à moins qu’il ne réussisse. remporte la présidence l’année prochaine.

Le bureau de M. DeSantis n’a fait aucun commentaire à la demande du réseau, mais dans un message texte, un responsable de l’administration a confirmé qu’eux-mêmes et d’autres employés de l’État de Floride avaient « personnellement fait un don » à sa campagne.

L’indépendant a contacté la campagne du gouverneur pour commentaires.

Un avocat en droit électoral de Floride a déclaré à NBC que les sollicitations soulevaient des questions éthiques, même si elles se produisaient en dehors des heures de travail.

« Au minimum, même s’ils sont assis chez eux à 21 heures en utilisant leur téléphone personnel et en contactant des lobbyistes qu’ils ont rencontrés comme par magie à titre personnel et non dans le cadre de leur rôle au bureau du gouverneur, ça sent toujours mauvais », a déclaré l’avocat. a dit. « Il y a ici un problème d’utilisation abusive de la position publique qui est évident pour quiconque y prête attention. »

Un autre lobbyiste qui a parlé à NBC a déclaré qu’il se sentait obligé de donner des fonds parce que M. DeSantis travaille toujours sur le budget de l’État avec un veto sur un poste budgétaire – un pouvoir que certains gouverneurs d’État peuvent utiliser pour réduire les demandes de financement individuelles – et ils estiment qu’ils ne peuvent pas risquer le la colère du gouverneur en ne donnant pas.

« Qu’est-ce que je suis censé faire ? » a déclaré un lobbyiste. « J’ai beaucoup d’affaires devant l’administration DeSantis ».

La nouvelle des sollicitations par des représentants de l’État survient quelques jours seulement après que M. DeSantis a lancé sa campagne 2024 dans une apparition remplie de pépins sur la fonction « Spaces » de Twitter aux côtés du propriétaire du site, Elon Musk.

La campagne de M. DeSantis a déclaré avoir levé 8,2 millions de dollars dans les 24 premières heures après son annonce.