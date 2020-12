WASHINGTON – Deux hauts responsables de la santé de l’administration Trump ont été assignés à comparaître lundi après qu’une enquête du Congrès a révélé que l’ingérence politique dans les Centers for Disease Control and Prevention sur la crise des coronavirus était « beaucoup plus étendue et dangereuse qu’on ne le savait auparavant ».

Le sous-comité spécial de la Chambre sur la crise du coronavirus, dirigé par le whip de la majorité démocratique James Clyburn, a émis des assignations au directeur du CDC Robert Redfield et au secrétaire de la Santé et des Services sociaux (HHS) Alex Azar pour produire un ensemble complet de documents que le groupe avait précédemment demandé en septembre. avant le 30 décembre.

« Les assignations à comparaître étaient nécessaires parce que l’enquête du Sous-comité restreint a révélé que les efforts pour interférer avec les travaux scientifiques au CDC étaient beaucoup plus étendus et dangereux qu’on ne le savait auparavant », a déclaré Clyburn dans une lettre envoyée à Azar et Redfield avec les assignations à comparaître.

Un porte-parole du HHS a repoussé les affirmations du comité et a insisté sur le fait que le ministère avait coopéré avec l’enquête du sous-comité.

« Alors que l’administration se concentre sur les vaccins, le sous-comité se concentre sur les vaccins bon marché pour faire la une des journaux et induire en erreur le peuple américain », a déclaré le porte-parole.

Le CDC n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires.

Documents: La Maison Blanche voulait que les rapports de mortalité édulcorés

La lettre citée a récemment obtenu des documents révélant que sur une période de quatre mois, les responsables du HHS et de la Maison Blanche ont tenté de bloquer ou de diluer au moins 13 rapports hebdomadaires de morbidité et de mortalité (MMWR), en modifiant au moins deux. Les changements comprenaient la suppression des mentions d’écoles et de collèges dans un résumé sur la transmission de virus et la minimisation des preuves de propagation précoce en janvier dans le titre d’un autre article.

Redfield, qui a été copié sur de nombreux courriels exigeant des changements aux MMWR, a déjà témoigné que les acteurs extérieurs n’avaient pas réussi à «moduler l’intégrité scientifique» des rapports.

Plus:Le chef du CDC s’est égaré lors du COVID-19. Maintenant, son agence est dans la balance.

Plus:Un scientifique du CDC a ordonné de supprimer le courrier électronique de la personne nommée par Trump, selon une enquête de la Chambre

Les efforts de l’administration pour bloquer ou modifier les MMWR ont été dirigés par Michael Caputo, ancien secrétaire adjoint du HHS pour les affaires publiques, et son conseiller principal de l’époque, Paul Alexander, selon le comité. Alexander et Caputo ont depuis quitté leurs fonctions dans le département.

Caputo et Alexander ont été impliqués dans l’acquisition et la diffusion des rapports aux responsables de la Maison Blanche, retardant les rapports de plusieurs jours ou semaines alors que les cas continuaient d’augmenter à travers le pays. Parmi les rapports ciblés figuraient les tendances de la prescription d’hydroxychloroquine, qui était prévue pour le 30 juin mais pas publié avant le 4 septembre, l’utilisation de couvre-chefs en tissu, les conditions médicales sous-jacentes associées aux risques de COVID-19 sévère et les efforts pour atténuer la propagation de la communauté au cours du 7 élection primaire à Milwaukee, selon le panel.

Les responsables du HHS sont allés jusqu’à rédiger un éditorial attaquant le rapport du CDC et de l’hydroxychloroquine, qui a déterminé que les méfaits potentiels du médicament l’emportaient sur les avantages, arguant que le rapport «présente des informations factuelles avec un ordre du jour» et pourrait «empêcher les nouvelles de donner le couverture appropriée d’un véritable ‘remède miracle’. »L’éditorial, qui n’a jamais été publié, a qualifié les auteurs du MMWR de« honte pour le service public »et les a accusés d’être« auto-glorieux, cherchant à faire la une des journaux ».

Plus:Cela n’a peut-être pas commencé ici, mais le nouveau coronavirus est devenu une tragédie américaine

Dans une lettre précédente demandant les documents recherchés par le groupe d’experts, les enquêteurs du Congrès ont cité le témoignage d’un haut responsable du CDC qui, plus tôt ce mois-ci, a déclaré que Redfield avait demandé aux responsables de supprimer un e-mail de quatre pages envoyé par une personne nommée par Trump demandant à l’agence de santé d’arrêter les MMWR hebdomadaires. appelé CDC «pièces maîtresses sur l’administration».

Le Dr Charlotte Kent, chef de la division des publications scientifiques et rédactrice en chef du MMWR, a déclaré aux enquêteurs du Congrès qu’elle avait reçu la directive, qui, selon le comité, pourrait violer une loi fédérale passible de trois ans de prison.

Dans une déclaration antérieure répondant aux conclusions du comité, HHS a déclaré que «la qualification de la conversation avec le Dr Kent est irresponsable» et a accusé le panel de «ne pas agir de bonne foi».

« Nous exhortons le sous-comité à publier la transcription dans son intégralité, ce qui montrera que lors de son témoignage, le Dr Kent a déclaré à plusieurs reprises qu’il n’y avait pas d’ingérence politique dans le processus de MMWR », a déclaré l’agence.

Les enquêteurs du Congrès affirment que leur enquête montre un effort plus large pour «museler les scientifiques du CDC en représailles aux employés de carrière qui ont fourni des informations véridiques au public».

La lettre faisait également référence à des courriels révélés par le sous-comité la semaine dernière montrant que certains responsables du HHS avaient plaidé en privé pour une stratégie d ‘«immunité collective», ou une propagation incontrôlée du coronavirus parmi les Américains.

Les États-Unis ont enregistré plus de 17,8 millions de cas confirmés de coronavirus et 317700 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

Clyburn a déclaré que le groupe d’experts devait obtenir les documents qu’il avait initialement recherchés en septembre « pour comprendre qui, dans l’administration Trump, était responsable de cette campagne de pression politique, s’il était destiné à paralyser la réponse du pays aux coronavirus dans un effort malavisé pour obtenir l’immunité collective, et quelles mesures doivent être prises pour mettre fin à cette conduite scandaleuse et protéger la vie des Américains. «

Le président du comité a également déclaré que le comité avait obtenu des preuves selon lesquelles Redfield avait ordonné au personnel de détruire un document clé dans l’enquête du sous-comité, soulevant des questions quant à savoir si d’autres preuves auraient pu être dissimulées ou détruites.

Contribution: Brett Murphy, Christal Hayes