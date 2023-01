Les assiettes et couverts en plastique à usage unique seront interdits en Angleterre

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Les assiettes en plastique à usage unique, les couverts et les gobelets en polystyrène devraient être interdits en Angleterre, selon les plans du gouvernement confirmés par la secrétaire à l’environnement, Therese Coffey.

Le gouvernement prendra des mesures pour interdire une série d’aliments et de boissons jetables connus pour polluer les rivières et les océans en raison de faibles taux de recyclage d’ici la fin de 2023.

Les réponses à une consultation gouvernementale de longue date sur des propositions visant à interdire certains articles en plastique devraient être publiées la semaine prochaine et devraient inclure des couverts, des plateaux et des bols en plastique.

“Une fourchette en plastique peut mettre 200 ans à se décomposer, c’est-à-dire deux siècles dans une décharge ou polluer nos océans”, a déclaré Mme Coffey au Courrier le dimanche sur le plan.

Elle a déclaré: «Je suis déterminée à faire avancer les actions pour s’attaquer de front à ce problème. Nous avons déjà franchi des étapes importantes ces dernières années, mais nous savons qu’il reste encore beaucoup à faire et nous avons de nouveau écouté les appels du public.

“Cette nouvelle interdiction aura un impact énorme pour arrêter la pollution de milliards de morceaux de plastique et contribuera à protéger l’environnement naturel pour les générations futures”, a ajouté le secrétaire à l’environnement.

Les gouvernements d’Écosse et du Pays de Galles ont déjà interdit de nombreux plastiques alimentaires et boissons à usage unique. L’interdiction prévue pour l’Angleterre couvrira les gobelets en polystyrène et d’autres articles dans les cafés et les points de vente à emporter, selon le Poster.

Cependant, il ne devrait pas couvrir le type d’assiettes et de bols en plastique qui sont utilisés comme emballages pour les plats à emporter dans les supermarchés et autres magasins.

Cela est dû au fait que ces plastiques seraient considérés comme des “emballages primaires” et seraient couverts par un régime visant à faire payer aux fabricants les coûts d’élimination à venir en 2024.

Les écologistes ont salué cette décision, mais ont averti qu’elle n’allait pas assez loin dans l’élimination de l’utilisation inutile de plastique. “C’est comme chercher une vadrouille au lieu de fermer le robinet”, a déclaré Megan Randles de Greenpeace UK.

Elle a ajouté: “Nous avons besoin que le gouvernement mette en place une stratégie significative de réduction du plastique, ce qui signifie fixer des objectifs de réduction du plastique et un programme de réutilisation et de recharge approprié.”

Allison Ogden-Newton, directrice générale de l’association caritative Keep Britain Tidy, a déclaré que c’était “certainement un pas dans la bonne direction”.

Elle a ajouté : « En tant que société, nous devons nous sevrer de tous les articles à usage unique, dont la production nécessite énormément de ressources pour finir soit à la poubelle, soit jonchées par terre après avoir été utilisées pendant quelques minutes seulement. ”

Au total, 1,1 milliard d’assiettes à usage unique et 4,3 milliards de couverts à usage unique sont utilisés puis jetés en Angleterre chaque année, selon le ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales.

Le plastique peut durer des siècles dans les décharges et finit souvent par joncher les rues et les lieux de beauté tels que les parcs, la campagne et les océans.

Ces articles nuisent également aux animaux et à la vie marine. On pense que plus d’un million d’oiseaux et plus de 100 000 mammifères marins et tortues meurent chaque année dans le monde en mangeant des déchets plastiques ou en s’emmêlant et piégés dedans.