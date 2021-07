Les assassins présumés du président haïtien Jovenel arrêtés – gouvernement

Les assassins présumés ont été arrêtés « peu avant 18h » heure locale mercredi, a annoncé le ministre haïtien de la communication Frantz Exantus sur Twitter, ajoutant que la télévision nationale aurait bientôt plus de détails.

Des présumés assassins du Pdt @moisejovenel interceptés par la Police nationale à pélérin peu avant 6h ce soir. Plus de détails dans les prochaines minutes sur la TNH. – Frantz Exantus (@FrantzExantusHT) 7 juillet 2021

Des hommes armés inconnus, qui auraient annoncé qu’ils étaient des agents de la US Drug Enforcement Agency, ont fait une descente au domicile de Moise mercredi matin et l’ont abattu. L’épouse de Moise, Martine, a également été blessée dans l’attaque et a été transportée par avion vers un hôpital de Floride dans un état critique.

Les assassins « parlait anglais et espagnol, » a déclaré le gouvernement, déclarant l’état de siège et lançant une chasse à l’homme après les auteurs.

