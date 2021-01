KABOUL, Afghanistan – Un procureur militaire qui pensait que le respect de la loi était la plus haute distinction, un médecin qui a inspiré sa famille à étudier la médecine, un journaliste qui voulait demander des comptes aux personnes au pouvoir et un activiste des droits de l’homme qui cherchait à lutter contre la pauvreté en sa province d’origine: tous assassinés en quelques semaines par des assaillants inconnus alors que l’hiver s’installe sur l’Afghanistan. Leur mort offre un aperçu des assassinats ciblés de dirigeants communautaires et des forces de sécurité hors service qui ont ravagé l’Afghanistan pendant des mois – l’écho fréquent d’explosions et de coups de feu servant de rappels à ceux des villes et villages du pays et en particulier à Kaboul, le capital, qu’une génération d’Afghans est méthodiquement réduite. Le ministère de l’Intérieur afghan n’a pas fourni le nombre exact d’assassinats enregistrés en Afghanistan l’année dernière, mais le New York Times a documenté la mort d’au moins 136 civils et 168 membres des forces de sécurité lors de ces meurtres, pire que presque toute autre année de la guerre. .

Les attaques – dirigées contre des fonctionnaires, des membres des médias, des défenseurs des droits de l’homme et des membres anciens et actuels des forces de sécurité – représentent un passage des attaques ciblées contre des hauts fonctionnaires par les talibans et d’autres groupes opérant dans le pays au rang de la société civile. et-classer et les forces de sécurité qui sont à la maison avec leurs familles, avec la responsabilité des décès souvent non réclamés.

Les meurtres sont un signe inquiétant de tout ce qui reste en suspens alors que l’armée américaine se prépare à se retirer d’Afghanistan après près de deux décennies de combats, et a ajouté aux craintes que plus de violence et de chaos ne suivront. Le moment choisi fait croire à la plupart des responsables que les talibans utilisent les assassinats comme un complément à leurs assauts coordonnés contre les postes de sécurité et le territoire contrôlé par le gouvernement pour semer la peur et accroître le désespoir du gouvernement à la table des négociations. Mais certains responsables estiment qu’au moins certains des meurtres ont une source différente: des factions politiques extérieures aux talibans qui commencent à utiliser le chaos comme couverture alors que le pays commence à s’effondrer sous la pression, réglant des comptes selon un schéma troublant rappelant la désastreuse situation civile de l’Afghanistan. guerre il y a une génération. Ce nouveau chapitre d’intimidation et de violence s’est ouvert pour la première fois à la suite de l’accord de paix du 29 février entre les talibans et les États-Unis, et il s’est poursuivi à travers les négociations entre les représentants afghans et talibans au Qatar qui ont pris fin le mois dernier. La prochaine phase des discussions, qui doit reprendre mardi, se concentrera sur la consolidation du programme des négociations dans le but ultime de créer une feuille de route politique pour un futur gouvernement.