Maiwand est allé droit au but. Un meurtre récent avait eu lieu en plein jour et à la vue de la police, mais le suspect s’était échappé. « Quelle est votre réponse à cela? » elle a demandé à l’homme.

Bien qu’elle n’ait que 26 ans, Maiwand était connue pour demander des comptes aux fonctionnaires, en particulier pour corruption, et son émission sur Enikass TV était devenue l’une des plus populaires de l’est du pays.

Mais le 10 décembre, quelques semaines à peine après la diffusion de l’interview, elle et son chauffeur ont été abattus lorsque des inconnus ont tiré sur leur véhicule alors qu’ils se rendaient au travail à Jalalabad, une ville animée de quelque 350 000 habitants et la capitale. de la province de Nangahar.

La tentative d’assassinat brutal pendant la journée était l’une des dernières d’une série d’attaques ciblées contre des journalistes en Afghanistan. La vague de massacres a souligné le danger auquel ils sont confrontés alors qu’ils signalent une augmentation de la violence et des pourparlers de paix tendus entre les représentants afghans et talibans au Qatar qui ont débuté en septembre.

Depuis janvier, 11 journalistes et professionnels des médias afghans ont été assassinés, ce qui en fait l’une des années les plus meurtrières pour le corps des médias nationaux en plein essor depuis la fin du régime taliban en 2001. Le rythme s’est récemment accéléré, cinq journalistes travaillant dans le pays. le passé a été assassiné. deux mois.

Lundi, Rahmatullah Nikzad, un photographe indépendant, a été abattu devant son domicile dans la ville de Ghazni. En novembre, Elyas Dayee, un journaliste qui travaillait pour Radio Azadi, et Yama Siavash, ancien présentateur de ToloNews, ont été tués dans des explosions de bombes magnétiques distinctes, l’une à Helmand et l’autre à Kaboul. Fardin Amini, présentateur d’Ariana News TV, a perdu la vie un jour après la mort de Maiwand.

L’État islamique, un groupe extrémiste distinct des talibans, a revendiqué la responsabilité des meurtres de Siavash et de Maiwand. La police affirme qu’Amini s’est suicidé en se tranchant la gorge, mais sa famille et ses amis insistent sur le fait qu’il a été assassiné. Les talibans ont nié toute implication dans le meurtre de Nikzad et ont condamné l’attaque contre le journaliste.

Plus d’une douzaine de journalistes et d’activistes des médias afghans interrogés pour cette histoire, principalement des femmes, ont déclaré qu’ils se sentaient moins en sécurité que jamais et craignaient que de telles attaques ne s’intensifient à mesure que la sécurité se détériore davantage.

Maiwand était l’une des rares femmes à avoir osé agir ouvertement en tant que journaliste de télévision à Nangahar, une province très conservatrice où peu de femmes travaillent à l’extérieur de la maison. La plupart de ceux qui travaillent dans le journalisme préfèrent travailler hors caméra plutôt que de courir le risque d’être vus à l’écran. Quand Enikass a commencé ses activités il y a environ trois ans, le rôle public pionnier de Maiwand a défié les normes sociales.

«Elle était une combattante pour les femmes et une journaliste courageuse», a déclaré Niaz Mohammad Khaksar, un collègue et journaliste d’Enikass. Il a dit que son émission-débat couvrait des questions politiques et sociales, mais que son sujet préféré était les droits des femmes.

« Sa mort a créé la peur parmi les journalistes, en particulier les femmes », a déclaré Khaksar.

Les meurtres ont choqué le pays et révélé la vulnérabilité de la lutte contre la liberté des médias en Afghanistan.

Dayee a été l’un des rares journalistes à avoir rapporté depuis Helmand, une province violente du sud. Sami Mahdi, le chef du bureau de Radio Azadi, a déclaré que Dayee était un journaliste impartial dont les reportages étaient exacts et étayés par des faits, et que le public faisait confiance à sa voix forte et calme.

« Il a toujours accordé une attention particulière aux histoires sur les personnes touchées par la guerre », a déclaré Mahdi. « Il n’a jamais oublié l’intérêt humain dans ses reportages. »

La mort de Dayee a poussé plusieurs autres journalistes à fuir Helmand, laissant un vide dans une province qui a longtemps été un champ de bataille critique entre les talibans et les forces gouvernementales.

Personne n’a revendiqué l’attaque de Dayee, mais le gouvernement afghan a déclaré qu’il avait arrêté un membre taliban qui a admis avoir perpétré l’attaque.

Les meurtres surviennent à un moment où la communauté des médias fait face à un avenir incertain, même si le gouvernement et les talibans parviennent à un accord de paix.

Tariq Arian, porte-parole du ministère de l’Intérieur, a déclaré que les talibans étaient responsables des assassinats les plus ciblés de journalistes depuis 2001 depuis 2001. Les médias et les militants des droits de l’homme accusent également les talibans et leurs partisans des récents meurtres, déclarant que le groupe veut les faire taire. ce qui pourrait affaiblir sa position dans les pourparlers de paix. Les talibans rejettent ces allégations.

« Tuer des journalistes et des journalistes n’est pas l’un de nos objectifs », a déclaré Zabiullah Mujahid, le porte-parole du groupe, dans un message WhatsApp au Washington Post.

Les talibans ont sévèrement restreint les médias pendant leur mandat de cinq ans à la fin des années 90. Il a interdit la télévision et a repris la radio et les journaux d’État pour les utiliser comme plates-formes de propagande. Mais le groupe a fait preuve d’une plus grande ouverture envers les journalistes depuis l’ouverture des pourparlers de paix avec des responsables américains en 2018. Les talibans offrent désormais un accès limité et fortement contrôlé aux médias aux zones qu’ils contrôlent, et leurs porte-parole mènent des interviews et publient des technologie que le groupe utilise une fois.

Dans les zones urbaines sous contrôle gouvernemental, les médias afghans ont bien fait ces 20 dernières années. Des dizaines de chaînes de télévision et des centaines de points de vente en ligne et imprimés ont été créés. Les journalistes afghans ont dénoncé la corruption et dénoncé les violations des droits humains avec une couverture atteignant des millions de personnes.

Mais ces gains restent faibles et de nombreux journalistes craignent qu’ils ne soient annulés si les talibans reviennent au pouvoir ou jouent un rôle important dans la vie publique.

« La principale préoccupation est: quel sera le sort des journalistes et des médias après l’accord de paix? » a déclaré Shah Hussain Rasuli, rédacteur en chef de Salam Watandar, la plus grande station de radio d’Afghanistan. « Quelle sera leur place dans la société? »