PARIS (AP) – De plus en plus de journalistes sont tués en dehors des zones de guerre et l’écrasante majorité du sombre total d’au moins 50 morts de cette année a été délibérément ciblée, dont beaucoup ont été assassinés alors qu’ils enquêtaient sur le crime organisé, la corruption et la dégradation de l’environnement, Reporters sans frontières dit mardi.

Son nombre de journalistes et de professionnels des médias tués dans le cadre de leur travail à la mi-décembre était légèrement inférieur à celui de 2019, lorsque le groupe de la liberté de la presse comptait 53 morts, même si de nombreux journalistes ont rapporté moins sur le terrain en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus. .

Le groupe a déclaré que 68% avaient été tués en dehors des zones de guerre cette année. Cela confirme une tendance relevée par le groupe depuis 2016, alors que seuls 4 décès sur 10 étaient dans des pays non en guerre.

Les assassinats ciblés de journalistes ont augmenté en 2020, représentant 84% des décès, contre 63% en 2019, a indiqué le groupe.

Il a de nouveau classé le Mexique comme le pays le plus meurtrier pour les travailleurs des médias, comptant au moins huit journalistes tués là-bas dans le cadre de leur travail en 2020. Parmi eux, Julio Valdivia, un journaliste dont le corps décapité a été retrouvé en septembre dans une zone ravagée par le crime organisé .

Parmi les six morts médiatiques que le groupe a recensées en Irak figurait le meurtre en juillet d’Hisham al-Hashimi, un expert de premier plan de l’État islamique et d’autres groupes armés, qui a été abattu devant son domicile à Bagdad.

Reporters sans frontières a également noté une augmentation des assassinats de journalistes d’investigation, dont quatre enquêtaient sur des groupes criminels organisés, 10 qui faisaient des reportages sur la corruption et l’utilisation abusive des fonds publics et trois qui travaillaient sur des questions environnementales, notamment l’exploitation minière illégale et l’accaparement des terres .

Les reportages sur les troubles civils se sont également avérés particulièrement meurtriers, a déclaré le groupe, avec sept journalistes tués alors qu’ils couvraient des manifestations – quatre d’entre eux en Irak, deux au Nigéria et un en Colombie.

Rapport Reporters sans frontières: https://rsf.org/sites/default/files/rsf_round-up_killed.pdf