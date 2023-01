Les assaillants blessent 5 policiers pakistanais qui gardaient des travailleurs de la poliomyélite

PESHAWAR, Pakistan – Des assaillants armés de fusils et de grenades à main ont tendu une embuscade à un fourgon de police affecté à la garde des travailleurs de la poliomyélite dans le nord-ouest du Pakistan, blessant cinq policiers, ont annoncé les autorités.

Le chef de la police, qui voyageait avec le convoi vers un site de vaccination à proximité, a déclaré qu’entre six et huit militants présumés leur avaient tendu une embuscade, ouvert le feu et lancé des grenades à main sur le fourgon de police.