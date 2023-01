Les assaillants blessent 5 policiers pakistanais qui gardaient des travailleurs de la poliomyélite

PESHAWAR, Pakistan (AP) – Des assaillants armés d’armes à feu et de grenades à main ont tendu une embuscade à un fourgon de police affecté à la garde des travailleurs de la poliomyélite dans le nord-ouest du Pakistan, blessant cinq policiers, ont annoncé les autorités.

La police a riposté après avoir été attaquée près d’un pont à Dera Ismail Khan, un district de la province de Khyber Pakhtunkhwa, selon le chef de la police locale Aman Ullah.

Le chef de la police, qui voyageait avec le convoi vers un site de vaccination à proximité, a déclaré qu’entre six et huit militants présumés leur avaient tendu une embuscade, ouvert le feu et lancé des grenades à main sur le fourgon de police.

Aucun groupe n’a revendiqué la responsabilité de l’attaque, mais les militants islamiques ciblent souvent les équipes de lutte contre la poliomyélite et la police qui les protège, affirmant à tort que les campagnes de vaccination sont une conspiration occidentale pour stériliser les enfants. La dernière campagne anti-polio a débuté cette semaine, la première en 2023.

Le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, a demandé la réaction du secrétaire général Antonio Guterres, a déclaré que ce n’était pas la première fois que des agents de santé et des personnes essayant de vacciner contre la poliomyélite étaient attaqués au Pakistan et dans d’autres pays.

«Parfois, nous sommes confrontés à une situation où vous manquez vraiment de mots, mais il est ignoble de cibler et d’attaquer des personnes qui sortent dans les communautés, dans des circonstances extrêmement difficiles, essayant de protéger la vie des nourrissons et des bébés d’une maladie évitable. maladie qui est presque anéantie; sauf pour une poignée de pays », a-t-il déclaré.

Trop souvent, a déclaré Dujarric, ces attaques sont le résultat « d’une situation sécuritaire où les gens travaillent activement contre les agents de santé ».

Fin novembre, un kamikaze taliban s’est fait exploser près d’un camion transportant des policiers en route pour protéger les travailleurs de la poliomyélite dans la ville de Quetta, dans le sud-ouest du pays. Un policier dans le camion a été tué, ainsi que trois membres d’une famille voyageant dans une autre voiture à côté du camion.

Les talibans pakistanais ont revendiqué l’attentat du 30 novembre. Un mois plus tôt, en octobre, des hommes armés circulant à moto ont tiré et tué un policier chargé de surveiller une équipe de vaccination contre la poliomyélite dans la province du Balouchistan, dans le sud-ouest.

Le Pakistan, qui avec l’Afghanistan voisin est le seul pays où la poliomyélite reste endémique, lance régulièrement des campagnes de vaccination. La dernière campagne de cinq jours a débuté cette semaine dans le nord-ouest du Pakistan et est la première en 2023.

Depuis avril dernier, le Pakistan a enregistré 20 nouveaux cas de poliomyélite, tous dans le nord-ouest, où les parents refusent souvent de vacciner les enfants. L’épidémie a porté un coup aux efforts du gouvernement visant à éradiquer la maladie.

Riaz Khan, l’Associated Press