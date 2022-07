Les aspirations indiennes d’Eugene s’appuient sur Milkha Singh, PT Usha Success Stories

World Athletics 2022 est la première fois que les États-Unis accueillent la compétition. C’est un événement étrange, vu l’infrastructure disponible dans ce pays après avoir accueilli deux Jeux olympiques d’été (1902 St Louis, 1932 Los Angeles). Les premiers championnats du monde d’athlétisme, avec 41 épreuves au programme et impliquant des athlètes masculins et féminins, ont démarré en 1983 à Helsinki (Finlande) et les États-Unis se sont limités à la participation.

Par la suite, les villes américaines de Los Angeles et d’Atlanta ont été choisies comme villes hôtes pour les Jeux olympiques d’été (1984 et 1996 respectivement), où les épreuves d’athlétisme ont eu un grand tirage. Les athlètes ont fait la une des journaux olympiques pour les États-Unis, qui ont d’ailleurs été en tête du nombre maximum de médailles du monde d’athlétisme (13 fois de 1983 Helsinki à 2019 Doha) en tant que nation participante. L’Allemagne de l’Est, la Russie et le Kenya sont les seules autres nations à être en tête du décompte des médailles aux Mondiaux jusqu’à présent.

Jusqu’à présent, deux nations asiatiques ont organisé les Mondiaux (le Japon en 1991 à Tokyo, 2007 à Osaka et la Corée du Sud en 2011 à Daegu), présentant des stades modernes, des infrastructures de pointe et un énorme public, avant qu’un championnat du monde n’atteigne les côtes américaines en 2022, 40 ans après Helsinki. Pour les passionnés d’athlétisme indiens, l’excellence en athlétisme et les États-Unis vont de pair. Les goûts d’Ed Moses, Jackie Joyner-Kersee, Carl Lewis et Michael Johnson, pour n’en nommer que quelques-uns, sont des icônes.

Les athlètes indiens ont couru côte à côte avec les Américains sur la piste et ont participé à des épreuves sur le terrain comme les sauts et les lancers aux Jeux olympiques, avant que la Fédération internationale d’athlétisme amateur (IAAF) ne décide de se concentrer sur l’athlétisme en tant qu’événement multi-événements, multi- compétition nationale, au-delà du glamour lié aux Jeux d’été tous les quatre ans. Shivnath Singh, par exemple, a gagné le respect en Asie après avoir terminé 11e au marathon masculin de Montréal en 1976 lors de ses débuts aux Jeux olympiques, chronométré à 2 h, 16 m, 22 secondes et courant pieds nus.

A LIRE AUSSI | La participation d’athlètes russes aux Mondiaux est inconcevable, déclare le président de World Athletics, Sebastian Coe

Le marathonien américain William (Bill) Rodgers, champion du marathon de Boston et plus tard vainqueur des marathons de New York et de Fukuoka, a également terminé la course de Montréal en 40e position, loin derrière l’Indien. Son compatriote américain Frank Shorter a remporté la médaille d’argent, derrière le champion d’Allemagne de l’Est, Waldermar Cierpinski.

Les Américains dominaient les sprints olympiques bien avant que World Athletics n’offre aux stars de l’athlétisme une autre chance de devenir célèbres. Les Jeux olympiques de Rome de 1960 ont vu l’incomparable Milkha Singh battre le record national du 400 m dans une course épique, terminant quatrième derrière le vainqueur Otis Davis (États-Unis), Karl Kaufmann (Allemagne) et Malcolm Spence (Afrique du Sud) dans cet ordre. Milkha s’est classée quatrième sur la photo-finish, a couru avec les leaders jusqu’au 200m et est revenue sans médaille, dans une course rapide culminant dans une finition palpitante.

Au milieu d’une déception personnelle, la gloire a suivi pour Milkha alors que la nation le saluait pour avoir donné le meilleur de lui-même dans la course de sa vie à Rome, entrant dans l’histoire de l’athlétisme avec un 45,60 chronométré à la main avec Davis (44,90), Kaufmann (44,90), Malcom Spence (45,50). Selon le chronométrage électronique, le chronométrage de l’Indien est de 45,73 secondes. Milkha aurait adoré participer à un championnat du monde, lancé en 1983 longtemps après sa retraite. Parmi les admirateurs du Flying Sikh se trouvait Paramjit Singh, qui a amélioré le temps de Rome en 1998 avec 45.70s.

Des décennies plus tard, en 1984, Los Angeles, affrontant les meilleures au monde, dont l’Américaine Judi Brown, au 400 m haies féminin, PT Usha a été poussée à la quatrième position par l’image de la photo-finish. Le Payyoli Express, comme le sprinteur est connu chez lui, l’as du sprint indien, qui avait battu le favori américain avant les Jeux de Californie, a égalé la poussée de la Roumaine Cristieana Cojocaru sur la bande.

Ce dernier plongeait à l’arrivée pour prendre la troisième place (55.41s), devant Usha (55.42). Nawal El Moutawakil (Maroc) et Judi Brown ont terminé avec l’or et l’argent (respectivement 54,61 et 55,20). L’Indienne a gravé son nom dans l’histoire du sprint, malgré la médaille olympique ratée, prépare actuellement des athlètes à l’école d’athlétisme Usha du Kerala, perfectionnant des talents de toute l’Inde, s’assurant que les stagiaires sont armés d’une expérience de course pour remporter les honneurs pour l’Inde.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.