Les aspirateurs robots remis à neuf sont en vente aujourd’hui, à partir de 130 $

Aspirateurs robots sont la solution parfaite pour les personnes occupées qui veulent des sols propres sans lever le petit doigt. Ces appareils astucieux parcourent votre maison, ramassant la saleté et les débris de tous les jours pendant que vous êtes au travail, en vous occupant d’autres tâches ou en profitant d’un peu de loisirs. Que vous ayez de la moquette, du bois dur ou du carrelage, un aspirateur robot peut vous aider à garder vos sols propres et exempts de saleté, de poussière et de poils d’animaux.

En ce moment, vous pouvez accrocher beaucoup sur chez Woot, avec des prix à partir de 130 $. Ces offres ne sont disponibles qu’aujourd’hui jusqu’à épuisement des stocks.

Le reconditionnement en usine est comme neuf – cela signifie qu’un article a été inspecté et remis en parfait état de fonctionnement par le fabricant d’origine ou un partenaire certifié, et que votre achat sera couvert par une garantie iRobot limitée de 90 jours. Et c’est un excellent moyen d’économiser de l’argent sur un si gros achat.

Si vous voulez un aspirateur qui fait le plus de travail pour vous, pensez à accrocher un modèle avec une base à vidage automatique. Le Roomba i3 Plus Evo et le Roomba i7 Plus vous offre jusqu’à 60 jours de nettoyage, en stockant les débris dans la base, avant de devoir vider le dépôt de la poubelle.

Avec une aspiration beaucoup plus puissante que la série 600 de base, ces aspirateurs sont des options idéales pour les personnes ayant des animaux domestiques. Ces aspirateurs apprennent également votre routine et commenceront à vous suggérer des horaires personnalisés, ce qui est une autre façon de vous aider à consacrer votre temps et votre énergie à vous concentrer sur d’autres choses. Et vous pouvez contrôler votre robot aspirateur avec votre voix car les deux aspirateurs fonctionnent avec les appareils compatibles Google Home et Alexa.

La et a une tonne de fonctionnalités intéressantes, y compris une cartographie intelligente et un nettoyage ciblé qui détecte automatiquement les zones les plus sales de votre maison et nettoiera plus en profondeur, donc cela vaut la peine d’être considéré. Cependant, si vous voulez l’option avec le plus de cloches et de sifflets, vous pouvez opter pour l’i7 Plus.

En plus de la base à vidage automatique, de la forte aspiration et de la cartographie intelligente que l’Evo arbore, l’i7 Plus est également livré avec des options pour programmer des zones “à exclure” où vous voulez que votre robot évite, comme des aires de jeux ou n’importe où avec beaucoup de cordons et obstacles. Et tandis que les deux ciblent les poils d’animaux, l’i7 Plus dispose également d’un filtre à haute efficacité qui piège 99 % des allergènes des squames de chat et de chien. La chez Woot, contre 775 $ pour le nouveau modèle chez .

Et si vous voulez le meilleur des deux mondes, vous pouvez saisir le . Il n’est pas livré avec une base auto-vidante, mais il est compatible si vous souhaitez mettre à niveau votre système ultérieurement. Et il comprend toutes les fonctionnalités intéressantes mentionnées ci-dessus. Ainsi, vous pouvez offrir à votre maison un aspirateur vraiment puissant pour beaucoup moins cher. Vous devrez simplement vider la poubelle plus souvent.

Si vous cherchez juste un nettoyage de base, le plus ancien pour 130 $ ou le pour 200 $ sont des options décentes à considérer, mais vous devrez faire face aux pièges de la technologie plus ancienne.

Le 630 vous oblige à appuyer sur le bouton de nettoyage du robot et à obtenir deux piles C, qui ne sont pas incluses. Le 630 n’est pas non plus compatible avec les applications, donc si vous voulez profiter de toutes les fonctionnalités intelligentes qu’un robot aspirateur peut offrir, nous vous recommandons de faire des folies pour le 960 plus cher. Il offre une aspiration plus forte, une navigation plus avancée et est app- activé pour vous permettre de programmer des nettoyages pendant votre absence.