Les aspirateurs robots Lefant sont jusqu’à 67% de réduction sur Amazon – Aujourd’hui seulement

Vous détestez nettoyer vos sols ? Simplifiez-vous les tâches quotidiennes avec un robot aspirateur. Ils interrompent le cycle de nettoyage en nettoyant automatiquement vos sols, en ramassant la saleté et les débris aussi souvent que vous le souhaitez (ou en appuyant sur un bouton). Ils sont pratiques car vous n’avez pas à vous soucier des dégâts quotidiens.

Si vous voulez essayer l’un de ces petits appareils astucieux, assurez-vous de rechercher offres aspirateur robot, comme la vente sur les aspirateurs robots Lefant sur Amazon. Vous pouvez économiser jusqu’à 67 % sur l’un de ces outils ménagers pratiques, mais ces offres expirent ce soir.

À 67 % de réduction, le par Lefant est une bonne affaire. La remise de 200 $ ramène le prix de cet aspirateur à seulement 100 $, et en plus de pouvoir programmer vos nettoyages, cet aspirateur peut également être contrôlé via votre smartphone ou avec votre voix. Il est compatible avec Amazon Alexa et Google Assistant. Le corps mince de 11 pouces permet à l’aspirateur de s’adapter dans des espaces étroits et l’aspirateur dispose également de quatre modes de nettoyage, dont ceux qui se concentrent sur le nettoyage des taches et des bords. Cet aspirateur ne fournit que 1 800 Pa, ou Pascals de puissance d’aspiration, mais il obtient jusqu’à 100 minutes d’autonomie par charge. Il dispose également d’une aspiration sans balais et d’une poubelle de 500 millilitres pour capturer les poils et la saleté, ce qui devrait être utile aux propriétaires d’animaux à la recherche d’une assistance pour les poils d’animaux.

Si vous voulez un aspirateur avec une autonomie plus longue, pensez à . Il est actuellement réduit de 110 $, ce qui porte le prix à 170 $. Ce modèle obtient jusqu’à 120 minutes d’autonomie et dispose toujours des quatre modes de nettoyage du M210, ainsi que de la commande vocale. La poubelle est légèrement plus grande, à 560 millilitres et l’aspiration est également un peu plus forte, atteignant 2 000 Pa.

Et si vous voulez prendre soin de chaque type de sol, Lefant propose également des combos aspirateur et vadrouille deux en un qui valent également le détour. Les deux (économisez 90 $) et le (économisez 100 $) offrent jusqu’à 3200 Pa de puissance d’aspiration et jusqu’à 150 minutes d’autonomie par charge, ce qui en fait les aspirateurs les plus puissants de la vente. Que vous souhaitiez aspirer les poils d’animaux et la poussière ou laver les débris collés, ces ensembles combinés facilitent le nettoyage de tous vos tapis et sols durs afin que vous puissiez libérer vos mains pour d’autres tâches ou prendre le temps de vous détendre. et amusez-vous.

