Les Asiatiques les plus recherchés sur Google Top 100 : Katrina Kaif bat Alia Bhatt et Priyanka Chopra ; un seul indien dans le top 3

Katrina Kaif est l’une des actrices les plus adorées de Bollywood. L’actrice a démarré lentement dans l’industrie, mais a construit sa position grâce à son travail acharné et à sa persévérance. Katrina Kaif, qui est également devenue une entrepreneure à succès avec sa ligne de cosmétiques, est impatiente de partir. L’actrice a des projets phares comme Tiger 3 et Joyeux Noël avec Vijay Sethupathi. Son meilleur ami Ali Abbas Zafar prévoit avec elle un film de super-héros féminin. Katrina Kaif a ajouté un laurier de plus à son énorme cagnotte de réalisations. Elle est l’actrice indienne la mieux notée sur Google les Asiatiques les plus recherchés dans le monde pour 2022.

Le capitaine de cricket indien Virat Kohli occupe la troisième place. Il est le seul Indien parmi les trois premiers. Google est le moteur de recherche le plus populaire en Inde. Virat Kohli a fait la une des journaux tout au long. Sa mauvaise forme pendant l’IPL a fait l’objet d’un examen minutieux. Mais il a repris sa forme dans la seconde moitié de 2022. Après Katrina Kaif, c’est Alia Bhatt qui est sur la liste. Gangubai Kathiawadi a été un énorme succès cette année. Il est venu sur Netflix. Les gens du monde entier ont adoré le film. C’était une rage en Asie du Sud-Est.

Les deux premières positions de la liste sont occupées par Kim Taehyung alias V et Jungkook de BTS. Les deux maknaes ont fait la une des journaux et comment. Kim Taehyung alias V devient viral de temps en temps sur toutes les plateformes de médias sociaux. Jungkook s’est produit lors de la première étape de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Alia Bhatt devance BTS Jimin qui occupe la sixième place. Les jeunes turcs de BTS se classent parmi les dix premiers.