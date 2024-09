Les A’s entament leur dernière série à domicile à Oakland et espèrent que le match d’expulsion sera « bien fait »

OAKLAND, Californie – Les A’s ont commencé leur dernier match à domicile de leur dernière saison à Oakland vendredi soir, et personne ne peut prédire ce qui pourrait se passer au cours des six prochains matchs et sept prochains jours.

Après 57 saisons au Colisée, il y aura de l’émotion, mais comment cette émotion se manifestera est la principale question que tout le monde se pose.

« Nous avons entendu des rumeurs et nous allons organiser d’autres réunions à ce sujet », a déclaré le voltigeur gauche Seth Brown, qui, dans sa sixième saison, est le plus ancien joueur de l’Athletic. « Les fans nous ont toujours soutenus et nous espérons simplement qu’ils nous soutiendront de manière positive. Nous voulons que tout le monde vienne profiter du moment et lui donner un dernier hourra, et en même temps, nous espérons que tout se passera bien. »

Les A’s ont reçu les Yankees vendredi, perdant 4-2 en 10 manches. Ils joueront deux autres matchs contre New York avant de terminer la partie à domicile de leur calendrier avec trois matchs contre les Rangers du Texas. Le dernier match, jeudi après-midi, sera le dernier match professionnel majeur à Oakland, qui a perdu trois franchises majeures – les Warriors, les Raiders et maintenant les A’s – en cinq ans.

Choix de l’éditeur 2 Connexes

À partir du printemps prochain, les A’s joueront au moins trois saisons dans un stade de ligue mineure à Sacramento avant de déménager définitivement à Las Vegas.

Les A’s ont été obligés de faire face à une distraction hors du terrain après l’autre au cours des deux dernières saisons, depuis l’annonce de Las Vegas en avril dernier jusqu’à celle de Sacramento en avril prochain.

« Ce n’est pas vraiment nouveau pour nous », a déclaré le manager des A’s, Mark Kotsay. « Mais l’année dernière, l’émotion était bien plus forte en termes de colère. Cette année a été vraiment très calme, et je ne sais pas si c’est parce qu’ils ont réussi à évacuer leur colère. Cette émotion sera toujours présente à l’approche de jeudi, mais cela fait partie du processus de guérison. »

Les supporters d’Oakland ont organisé de nombreuses manifestations visant le propriétaire John Fisher, qui s’est retiré d’un énorme contrat de développement à Oakland en avril 2023 et a annoncé le déménagement à Las Vegas. Il y a eu un « boycott inversé » très médiatisé l’année dernière et un boycott du parking du jour d’ouverture – où les supporters se sont rassemblés sur le parking mais ont refusé d’entrer dans le stade – cette saison.

Avant vendredi, l’équipe avait attiré 738 438 fans, le pire chiffre de la Ligue majeure de baseball.

« Les trois derniers matchs vont être épiques pour nous et pour les fans », a déclaré le voltigeur JJ Bleday. « J’ai hâte d’y être. Ce sera excitant de jouer quelques matchs avec une foule. Évidemment, je me sens mal pour les fans, mais nous ferons partie de l’histoire. »

« J’aurais aimé que nous restions ici », a déclaré le voltigeur des A’s JJ Bleday, « mais ce n’est pas à moi de décider. J’ai cependant un pot prêt à être rempli de terre. » Jed Jacobsohn/AP

Les A’s ont mis en place certaines précautions pour la dernière série à domicile, avertissant les joueurs de faire attention à leur environnement au cas où les fans décideraient de monter sur le terrain. Les joueurs ont également été avisés de ne pas se rassembler pour prendre des photos avec leur famille sur le terrain après les matchs.

« Sors de là », dit Bleday.

Avant le match d’ouverture de la série de vendredi contre les Yankees, les fans ont collé les pancartes omniprésentes « SELL » sur les grilles des gradins des champs droit et gauche. Une autre pancarte – « VIVEK REPENT » – faisait référence au propriétaire des Sacramento Kings, Vivek Ranadive, qui possède également les Sacramento River Cats de Triple-A, qui partageront le Sutter Health Park avec les A’s.

Ranadive, un ami du propriétaire des A’s, Fisher, a organisé l’accord pour fournir aux A’s un logement temporaire, sans loyer.

« J’aimerais que nous restions ici », a déclaré Bleday, « mais ce n’est pas à moi de décider. J’ai cependant un pot prêt à être rempli de terre. »