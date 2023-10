Les As deviennent les premiers champions WNBA à répéter depuis 2002 avec une victoire d’un point sur Liberty lors du quatrième match

A’ja Wilson et les Las Vegas Aces ont assuré leur place parmi les plus grandes équipes de l’histoire de la WNBA.

Les Aces sont devenus la première équipe à répéter son titre de champion en 21 ans, obtenant 24 points et 16 rebonds de Wilson et un arrêt défensif dans les dernières secondes pour battre le New York Liberty 70-69 lors du quatrième match de la finale mercredi soir à Brooklyn. .

« Ce n’est pas facile, comme vous le savez. C’est de cela qu’il s’agit », a déclaré Wilson. « Peu de gens peuvent le faire. Être en désavantage numérique et gagner, c’est incroyable. Cela rend la victoire encore meilleure. Il est difficile de revenir en finale pour gagner à nouveau. »

Les Aces ont rejoint les Sparks de Los Angeles (2001-02) et les Comets de Houston (1997-2000) en tant que seules équipes de l’histoire de la ligue à remporter des titres consécutifs.

REGARDER | Les as remportent des titres consécutifs :

Les Aces battent Liberty lors du quatrième match pour remporter deux championnats WNBA consécutifs Vidéo en vedetteLas Vegas bat New York 70-69 lors du quatrième match de la finale de la WNBA et devient la première équipe en 21 ans à remporter des championnats consécutifs

Las Vegas l’a fait sans les partants Chelsea Gray et Kiah Stokes, qui ont tous deux été mis à l’écart en raison de blessures au pied subies lors du troisième match. Gray, la MVP de la finale WNBA 2022, était constamment à l’oreille de ses coéquipières pendant les temps morts et criait des encouragements depuis la touche. Il manquait également à Las Vegas la vétéran Candace Parker, qui a subi une opération au pied fin juillet.

« Nous avons été confrontés à l’adversité toute la saison, jouant sans joueurs différents. … Nous avons des combattantes professionnelles », a déclaré Alysha Clark, qui a été intégrée à la formation de départ mercredi. « Pour surmonter la tempête de tout ce que nous avons vécu, pour être présents chaque jour. Être dans ce moment maintenant et le faire ensemble, cela en dit long sur nous, notre alchimie. »

L’entraîneur Becky Hammon a déclaré qu’il s’agissait de l’équipe la plus proche avec laquelle elle ait jamais côtoyé. Toute l’équipe a assisté à la conférence de presse d’après-match et a applaudi chaque réponse, en particulier celles de Wilson, le MVP de la finale, qui a terminé troisième au scrutin MVP de la saison régulière.

A’Ja Wilson célèbre après avoir été nommée MVP des finales WNBA. (Sarah Stier/Getty Images)

Alors que le match était à égalité à 64, Las Vegas a marqué six points consécutifs, dont les quatre premiers de Jackie Young, pour prendre l’avance 70-64 avec 1:26 à jouer.

Courtney Vandersloot a marqué trois points lors de la possession suivante de New York, puis a volé le ballon à Kelsey Plum, ce qui a conduit au sauteur de la ligne de faute de Sabrina Ionescu pour obtenir le Liberty en un avec 41,7 secondes à jouer.

Lors de la possession qui a suivi, Las Vegas a réduit le chronomètre des tirs avant que Hammon n’appelle un temps mort avec trois secondes à jouer au chronomètre des tirs. Les Aces ont transmis le ballon à Wilson sur un lob, mais Breanna Stewart a bloqué le tir, donnant une dernière chance à New York.

Après un temps mort à 8,8 secondes de la fin, le Liberty a remis le ballon à Stewart, qui était en double équipe. Le ballon est passé vers Vandersloot dans le coin, mais son tir a raté gravement, déclenchant une célébration folle des As au milieu du terrain.

L’entraîneur-chef des Aces, Becky Hammon, à gauche, célèbre avec Wilson après la victoire du quatrième match. (Frank Franklin II/Associated Press)

« C’est un jeu que nous avons déjà réalisé, remettre le ballon dans la main de Stewie », a déclaré l’entraîneur de Liberty, Sandy Brondello. « Parfois, ils fonctionnent, parfois non. Nous sommes arrivés là où nous voulions, mais nous n’y sommes pas parvenus. »

Vandersloot a terminé avec 19 points et Betnijah Laney en a ajouté 15 pour New York.

Hammon a déclaré avant le match qu’elle « jetterait l’évier de la cuisine sur [the Liberty]voyez ce qui colle, voyez ce qui fonctionne.

Les Aces ont fait tourner les défenses, ce qui a bloqué New York après que le Liberty ait marqué 23 points au premier quart.

« Je pense qu’ils nous lançaient la défense qu’ils avaient et s’assuraient que c’était moche », a déclaré Stewart. « Parfois, nous perdions notre fluidité et notre mouvement de balle. »

Hammon a lancé la sixième femme de l’année WNBA, Clark et Cayla George à la place de Gray et Stokes. Clark a fait un travail remarquable sur son ancien coéquipier du Seattle Storm, Stewart, en la maintenant à 10 points sur 3 tirs sur 17. George avait 11 points.

« Je sais juste ce qu’elle aime faire. Et je me bloque et je m’assure que je ne lui donne pas ça », a déclaré Clark à propos de la garde de Stewart. « Je suis tellement fier de cette équipe. »

C’était le premier match serré de la saison entre ces équipes. Les quatre affrontements de la saison régulière ont tous été éclatants, le match le plus proche étant une victoire de neuf points de New York le 28 août. Les trois premiers matchs de la finale de la WNBA ont également été des déroutes, New York remportant le match 3 87-73 pour repousser hors élimination.

Le match 4 a été si tendu qu’Ionescu a été vue en train de vomir dans une poubelle pendant un temps mort au milieu du quatrième quart-temps, peu de temps après avoir marqué trois points pour ramener le Liberty à 60-58. Ionescu est resté dans le match après le temps mort.

Le record de New York est tombé à 2-10 de tous les temps lors de la finale de la WNBA. Les équipes qui accusent un retard de 0-2 dans les finales des séries au meilleur des cinq ont perdu les neuf séries.

Une fois de plus, New York a attiré des dizaines de célébrités, notamment la royauté du basket-ball Sue Bird et Dawn Staley, l’entraîneur de Caroline du Sud qui a bruyamment encouragé son ancien joueur vedette, Wilson. Les deux hommes se sont embrassés longuement après le match. Étaient également présents Vickie Johnson et Sue Wicks, membres du Liberty Ring of Honor, ainsi que les acteurs Jennifer Connelly, Issa Rae et Jason Sudeikis.