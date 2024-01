« Les arts sont désormais pleins de mines idéologiques »

L’art consistait autrefois à repousser les limites. Les artistes ont brisé les tabous, pris la parole sur des sujets controversés et ont été à l’avant-garde des mouvements pour la liberté et le progrès. Aujourd’hui, les choses pourraient difficilement être plus différentes. On attend tous des artistes qu’ils partagent les mêmes convictions, qu’il s’agisse du Brexit, de la politique identitaire ou du changement climatique. Les organisations artistiques renforcent cette pensée de groupe en contrôlant l’accès au financement et aux emplois. Épargnons quelques voix courageuses, les industries créatives ressemblent aujourd’hui davantage à des moulins à propagande.

Rosie Kay – chorégraphe et co-fondatrice de Freedom in the Arts – a une expérience directe de tout cela. En 2021, elle a été la cible d’une campagne de diffamation vicieuse en raison de ses opinions critiques en matière de genre et a finalement été évincée de sa propre compagnie de danse. Elle est revenue à Le spectacle Brendan O’Neill la semaine dernière pour discuter de cette nouvelle culture toxique dans les arts et de la manière dont elle s’y bat. Ce qui suit est un extrait édité de leur conversation. Écoutez l’épisode complet ici. Brendan O’Neill : À quel point la situation est-elle devenue mauvaise dans le monde de l’art ? Est-il de plus en plus difficile d’exprimer des opinions peu orthodoxes ?

Rosie Kay : C’est devenu pire que ce à quoi je m’attendais. Quand je me suis retrouvé à l’extrémité la plus pointue de la Cancel Culture il y a quelques années, j’ai vraiment eu un sentiment d’espoir. Je pensais qu’en s’exprimant tôt, nous pourrions peut-être sauver les arts. Je connaissais tellement de gens bons, honnêtes et passionnés dans le monde de l’art, et je pensais que les gens ne supporteraient pas ce genre de censure. Malheureusement, ça continue fort. Il y a plusieurs explications à cela. Le premier est la vulnérabilité des artistes eux-mêmes au sens matériel. Il y a très peu de lois sur le travail et beaucoup de contrats médiocres, de sorte que la majeure partie du pouvoir et de l’argent repose dans les grandes organisations. Les métiers des artistes sont très fragiles. Et maintenant, vous pouvez vous démoder ou être annulé très rapidement, ce qui ajoute une autre couche de vulnérabilité.

La deuxième raison est que les bailleurs de fonds imposent depuis longtemps des critères identitaires dans le système. Nous avons un modèle hybride unique pour le financement des arts au Royaume-Uni. Il ne repose ni sur des philanthropes indépendants, ni sur un secteur entièrement financé par l’État. Au lieu de cela, nous avons un mélange des deux. Et au cours des 13 dernières années, une mentalité de type « au diable les conservateurs » s’est développée parmi les bailleurs de fonds. Cette idéologie s’est développée, d’abord en opposition aux politiques de droite, en particulier à l’austérité, mais elle s’est maintenant transformée en quelque chose d’obsédé par la DEI. Même si les artistes pensent que cette idéologie est absurde, ils ne sont pas idiots. Ils vont suivre où se trouve le financement pour faire leur travail et gagner leur vie. Ce serait bien si, par exemple, les artistes critiques en matière de genre recevaient également un soutien et s’il y avait un débat. Mais l’argent est allé dans une seule direction.

Le monde de l’art a définitivement une mentalité de pensée de groupe. Cela ressemble beaucoup à une bulle, régurgitant les mêmes idées avec les mêmes personnes. Cela rend les artistes terrifiés à l’idée d’être ostracisés par le groupe pour avoir des opinions erronées. À long terme, les arts deviendront un lieu très destructeur. Cela va continuer à éloigner les penseurs indépendants et à chasser les nouvelles idées. Cela ne fera qu’aliéner le public également.

O’Neill : Comment expliquez-vous la prise de contrôle éveillée des arts ? Kay : Lorsqu’il s’agit de choses comme l’idéologie trans, nous devons prendre du recul et poser une question simple : est-ce de l’art ? Et cela a-t-il une quelconque pertinence dans une galerie d’art ? Est-ce que cela fait avancer les arts visuels, le théâtre, la danse, la théorie esthétique ? Non ce n’est pas. Alors qu’est-ce qu’il fait ici ? Le genre, en particulier, est l’un de ces sujets brûlants. Mais, plus largement, les arts regorgent de mines idéologiques. On s’attend à ce que tout le monde ait les mêmes croyances à la mode, telles que les femmes trans sont des femmes, les hommes trans sont des hommes, le capitalisme est mauvais, « Palestine libre », et ainsi de suite. L’action positive est la norme. Vous n’êtes pas censé être en faveur de la méritocratie ou des hiérarchies. Il faut être anti-excellence, anti-compétence et anti-expertise. Tout doit être « accessible ». Il faut que « l’engagement communautaire » soit au cœur de ce projet.

Le grand problème qui se pose également dans le domaine des arts en ce moment est le changement climatique. Le Conseil des Arts est déjà impliqué un petit peu dans celui-là – l’appelant « responsabilité environnementale » – et ce depuis quelques années. On dit aux artistes que nous ne pouvons plus voyager nulle part, ce qui nuit vraiment à la coopération et aux tournées internationales. Et maintenant, l’idéologie verte est imposée dans le travail lui-même. On nous dit que nous devons commencer à intégrer des messages sur le changement climatique dans notre travail – et ces messages sont inscrits dans les missions des organisations artistiques elles-mêmes. Je suis récemment tombé sur une organisation artistique qui réécrit entièrement sa mission. Pourquoi? Parce qu’il y a une nouvelle ronde de financement et qu’on a dit à tout le monde que pour réussir, le changement climatique devait être leur priorité numéro un. Mais comment allons-nous faire une tournée internationale ? En barque ?