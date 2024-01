Les arts et la culture sont un moteur économique essentiel dans une région de quatre comtés, selon une étude d’impact

Randy Cohen, vice-président de la recherche pour Americans for the Arts, a partagé les résultats de l’étude, menée de 2022 au début de 2023. Les résultats notables comprenaient :

Les dépenses liées aux événements par les publics artistiques et culturels ont totalisé 142,5 millions de dollars

4 490 emplois locaux sont impactés par les arts et la culture

Le public des arts et de la culture à but non lucratif dépense en moyenne 21,60 $ par personne et par événement (sans compter la vente de billets)

13 744 bénévoles ont contribué à 397 000 heures, ce qui représente 11,6 millions de dollars en valeur bénévole

88,5 % du public a déclaré que « cette activité ou ce lieu inspire un sentiment de fierté dans ce quartier ou cette communauté »

88,7 % du public a déclaré : « ma participation est ma façon de garantir que cette activité ou ce lieu soit préservé pour les générations futures ».

« Les arts sont résilients et nous sommes en train de revenir en arrière », a déclaré Cohen. « Les arts visent à attirer les gens dans la communauté. Les gens veulent participer, s’engager et gratter cette démangeaison culturelle. Ils vont le faire. Ils peuvent le faire ici même, dans la communauté (de Dayton), ou ailleurs. Donc, si vous êtes une entreprise locale, vous aimez cette communauté artistique et culturelle dynamique que nous avons dans la région de Dayton. Il y a tellement d’options culturelles, tellement de formes d’art et tellement de choses à faire.

Culture Works a rejoint 373 autres communautés aux États-Unis et à Porto Rico dans cette entreprise et a collecté des données dans les comtés de Montgomery, Miami, Clark et Greene. Les données provenaient d’enquêtes d’interception d’audience lors d’événements ainsi que d’enquêtes organisationnelles soumises par des organisations individuelles ou collectées par Culture Works.

Il y a eu un taux de participation de 51,9 pour cent de la part d’organisations individuelles et 1 187 enquêtes d’interception d’audience ont été collectées.

« Les données montrent que l’investissement dans l’industrie des arts et de la culture à but non lucratif construit les communautés où les gens veulent vivre et travailler », a déclaré Dorie Watts, directrice des opérations des programmes et du plaidoyer pour Culture Works. « C’est là que naissent les entrepreneurs et les entreprises de l’économie créative et que les économies nocturnes fleurissent.

« Lorsque nous accordons la priorité à diverses expressions et traditions culturelles, cela nourrit les liens sociaux, promeut la fierté et l’identité de la communauté et stimule le tourisme en offrant des expériences authentiques qui attirent les visiteurs dans la communauté », a-t-elle déclaré. « Si les visiteurs vivent une expérience positive, cela peut devenir un lieu de travail – et, à terme, un lieu de vie. Créer des communautés viables est un développement économique.

Michael R. Roediger, directeur et président du Dayton Art Institute, a également considéré l’étude comme un vif rappel de l’importance des arts.

« J’apprécie que les résultats de l’étude Arts and Economic Prosperity 6 démontrent ce que nous, dans le domaine des arts, savons depuis longtemps, à savoir que les arts ont un impact économique significatif sur la région de Dayton et influencent directement une expérience urbaine authentique de Dayton. “, a déclaré Roediger. « L’impact économique total du Dayton Art Institute, selon des études antérieures, est d’environ 8 millions de dollars par an. Nous avons besoin que davantage d’entreprises investissent dans les arts pour les aider à attirer des talents exceptionnels et à offrir une merveilleuse qualité de vie. Nous espérons qu’à l’avenir, des taxes seront consacrées aux soins à long terme de nos salles et de nos organisations artistiques. Les arts ne sont pas un luxe, ils sont un business et un moteur économique pour notre région.

La démocratie dans les arts

En plus de souligner l’importance des arts par rapport à la viabilité économique, la réunion a également mis l’accent sur les arts par rapport à la préservation et au renforcement de la démocratie.

Sharon L. Davies, présidente et directrice générale de la Fondation Charles F. Kettering, a considéré l’étude comme une opportunité de « changer la compréhension d’une communauté de l’impact important des arts, ce qui justifierait davantage d’investissements d’une communauté dans les arts ».

« Les langages amoureux de certaines personnes ont un impact économique : le développement économique, la prospérité économique », a expliqué Davies. « Notre langage à la Fondation Kettering a tout à voir avec la force de la démocratie. Et nous les considérons comme faisant partie de la même conversation. Nous aimons le fait qu’il s’agisse d’un rapport qui, à l’échelle nationale, a été élaboré à six reprises par Americans for the Arts et que notre communauté a été impliquée dans la fourniture de données susceptibles de montrer la robustesse de la communauté artistique et culturelle qui existe ici à Dayton.

Davies a félicité Americans for the Arts pour avoir élargi sa portée afin de garantir que les populations mal desservies soient représentées dans l’étude.

« Nous sommes ravis que Americans for the Arts ait réalisé qu’ils devaient élargir leur champ d’action pour capturer la plénitude de la communauté artistique et culturelle qui existe ici », a-t-elle déclaré. « Parce qu’une fois que nous avons fait cela, toutes sortes de choses pourraient se produire, non seulement un impact économique et rendre à cette communauté ce qui lui est dû pour son impact économique, mais aussi une réflexion créative sur les synergies dans une communauté qui sont rendues possibles en sachant où se trouvent réellement ces actifs. exister.”

Elle a également déclaré qu’être plus stratégique dans l’utilisation des dons de la collaboration et des partenariats entre les organisations est un moyen principal d’améliorer la communauté.

« Lorsque nous aurons une idée plus complète de l’endroit où se trouvent ces atouts (artistiques et culturels) et que nous ferons preuve de créativité en matière de partenariats, nous pourrons littéralement changer la santé de nos communautés », a déclaré Davies. « Voilà à quoi ressemble l’engagement citoyen. »

Pour lire l’étude ou pour plus d’informations sur Culture Works, visitez cultureworks.org.