Écoutez cette histoire. Profitez de plus d’audio et de podcasts sur IOS ou Android Votre navigateur ne prend pas en charge le élément.

T il rivalise entre la France et l’Angleterre est un conflit de longue date et amer. L’entrée Wikipédia intitulée « Relations France-Royaume-Uni », qui compte plus de 15 000 mots, a presque la longueur d’une nouvelle. Depuis que Guillaume le Conquérant a fait ce que son nom suggère en 1066, les Français et les Anglais se disputent la supériorité avec des épées, des fusils, des mots et, plus récemment, des ventes aux enchères d’œuvres d’art.

Le 20 octobre, un tableau de Joan Miró, artiste espagnol, a été vendu chez Christie’s à Paris. L’œuvre, avec des personnages en bâtons ondulés, des étoiles et des touches de la couleur des plumes d’ara, a été récupérée 20,7 M€ (22 M$), ce qui en fait l’un des tableaux les plus chers vendus en France ces dernières décennies. Pour ceux qui regardaient, la vente aux enchères d’œuvres d’avant-garde et italiennes, remplie de pagaies, était un symbole de l’influence croissante de Paris dans le domaine de l’art. La vente italienne se déroulait autrefois à Londres, avant que Christie’s ne la déplace à Paris l’année dernière en raison du Brexit. “Une partie de l’attractivité de Londres résidait autrefois dans sa position au centre de l’Union européenne”, explique Guillaume Cerutti, le patron de Christie’s, qui ajoute : “La dynamique est désormais davantage du côté de Paris.” (M. Cerutti est, par coïncidence, un Français vivant à Londres.)

Les Parisiens du monde de l’art font sauter les bouchons de champagne encore plus que d’habitude. L’année dernière, Sotheby’s a réalisé 70 ventes aux enchères à Paris, soit 140 % de plus qu’en 2013 ; à Londres, il y a eu 131 ventes aux enchères, soit 75 % de plus qu’une décennie plus tôt. Mais les maisons de ventes ne sont qu’une partie du tableau. Récemment, des galeries internationales de premier plan, comme Hauser & Wirth, une société suisse, se sont installées. « La vague d’ouvertures de galeries à Paris est extraordinaire ; nous n’avons vu cela dans aucune autre ville », déclare Thaddaeus Ropac, un galeriste autrichien dont les avant-postes incluent Londres et Paris.

Le marché de l’art français est encore modeste comparé à celui de la Grande-Bretagne, qui a réalisé l’an dernier 18 % des 67,8 milliards de dollars de ventes d’art dans le monde. La Grande-Bretagne est le deuxième marché après l’Amérique, qui représente 45 % des ventes. C’est également à Londres que sont vendues la plupart des œuvres d’art européennes coûtant plus de 10 millions de dollars. France, par contre, ne représentait que 7 % du marché mondial de l’art. Mais la part de Paris augmente, tout comme sa place dans l’esprit des acheteurs et des amateurs d’art, souvent davantage guidés par l’émotion que par les statistiques. La France revendique désormais 54% de toutes les transactions d’art en valeur dans le UE déclare Clare McAndrew d’Arts Economics, une société de recherche.

Certains insistent sur le fait qu’il ne s’agit pas d’une compétition entre Londres et Paris, ce qui suggère que c’est le cas. Paris+, une foire d’art, s’est terminée le 22 octobre et a eu lieu juste après un événement rival à Londres appelé Frieze, qui a célébré son 20e anniversaire cette année. De nombreux « artisans » n’ont pas le temps d’aller aux deux. Cette année, la fréquentation de Frieze London était plus faible. Moins d’Américains ont réservé leur voyage à Paris, explique Leslie Ramos de The Twentieth, une société de conseil en art. En revanche, Paris+ fait le buzz depuis son lancement l’année dernière par Art Basel, une foire internationale d’art.

Le Brexit est l’une des raisons de l’attention portée à Paris. Le retrait de la Grande-Bretagne du UE en 2020 a changé la dynamique pour les acheteurs et les vendeurs d’art. Avant, les Européens pouvaient acheter une œuvre d’art à Londres sans aucun droit d’importation ; désormais, entre 5 et 20 % de la valeur sont prélevés si un acheteur l’importe dans un pays UE pays de Londres. Il y a également davantage de paperasse et de formalités administratives à gérer. « En tant qu’artiste, faire entrer et sortir votre travail du ROYAUME-UNI C’est tellement compliqué maintenant », explique Peter Doig, un peintre écossais qui vit à Londres mais envisage de s’installer à Paris.

Certains artistes européens ont quitté Londres pour d’autres villes d’Europe, raconte Noah Horowitz, le patron d’Art Basel. Berlin, qui possède une scène artistique et muséale contemporaine dynamique, a été un gagnant (voir l’histoire suivante), mais elle ne revendique pas autant d’acheteurs ou de vendeurs que Londres ou même Paris.

Pourtant, le Brexit n’explique pas entièrement le boom de Paris, estime Charles Stewart, directeur général de Sotheby’s, qui pense que « la collision du luxe et de la culture, et du luxe et de l’art, joue un rôle dans Paris ». Des fondations privées, alimentées par des entreprises de produits de luxe prospères, ont rehaussé le niveau artistique de la ville. Depuis 2021, la Bourse de Commerce, ancienne bourse de matières premières, abrite la collection de François Pinault, l’un des hommes les plus riches du monde, qui a fait fortune grâce aux marques de mode. (Il est également propriétaire de Christie’s.) La Fondation Cartier, lancée par une entreprise connue pour ses panthères et son panthéon de bijoux, déplacera sa collection d’art contemporain dans un bâtiment en face du Louvre.

Et puis il y a la Fondation Louis Vuitton, création de Bernard Arnault, dont les entreprises de luxe ont fait de lui le deuxième homme le plus riche du monde. Les expositions et les ambitions des musées sont généralement limitées par le prix du transport et de l’assurance des œuvres d’art. La Fondation Louis Vuitton n’a cependant pas à se soucier des coûts. Sa rétrospective de Mark Rothko, peintre américain, inaugurée le 18 octobre, présente 115 œuvres, dont beaucoup sont d’énormes toiles pleines de couleurs. La valeur des œuvres empruntées se chiffre en milliards de dollars. «Le défilé Rothko ne pourrait avoir lieu nulle part ailleurs dans le monde», explique Aurélie Cauchy, également du XXe.

La renaissance de Paris a une qualité de déjà vu. De la fin du XIXe siècle jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, Paris était « la star du marché de l’art » et « plus importante que Londres, notamment en termes d’art moderne », explique Philip Hook, ancien directeur de Christie’s et Sotheby’s et auteur. de « The Rogue’s Gallery », qui examine l’histoire du commerce de l’art. Les artistes affluèrent à Paris et les acheteurs aussi. Mais dans les années 1950, la France a commencé à imposer de nouvelles taxes sur les transactions artistiques, ce qui a alimenté la croissance de Londres.

Trois facteurs constituent un pôle artistique solide : la richesse, l’infrastructure culturelle et un système de réglementation transparent, explique Mme McAndrew. Elle affirme que Londres et Paris obtiennent de bons résultats dans les deux premiers domaines, mais moins sur le plan réglementaire ; L’Amérique a une bureaucratie moins intrusive. Le gouvernement français, conscient de la perte d’avantage du pays dans le passé, déploie désormais des efforts délibérés pour préserver l’attractivité de la France, note Mme McAndrew.

Certains en Grande-Bretagne se plaignent que les coupes budgétaires du gouvernement actuel ont nui aux arts, tandis que d’autres estiment que les dirigeants devraient promouvoir des politiques visant à aider Londres à conserver sa pole position. “Le ROYAUME-UNI le gouvernement doit modifier certaines réglementations s’il veut retrouver son avantage concurrentiel », déclare M. Cerutti. Anthony Browne, président de la Fédération britannique du marché de l’art, tente de persuader le gouvernement d’éliminer les taxes à l’importation sur l’art, ce qui, selon lui, n’aurait « aucun impact significatif sur les recettes publiques mais nous mettrait sur un pied d’égalité avec nos principaux acteurs mondiaux ». rivaux », comme l’Amérique et Hong Kong. Mais protéger les transactions artistiques des taxes à l’importation, aussi faible que soit le coût financier, peut paraître mauvais, car ce sont principalement les riches qui en bénéficieraient.

En fin de compte, les politiques ont peut-être moins d’importance que les forces du marché. L’art en tant que classe d’actifs s’est montré étonnamment résilient face à la hausse des taux d’intérêt, mais rien ne garantit qu’il le restera. Cette année, le marché asiatique a vacillé en raison de la nervosité immobilière et financière en Chine. Les ventes récentes à Londres ont été mitigées. La violence en Israël et en Palestine a quelque peu atténué l’ambiance de liberté qui régnait dans les foires et pourrait avoir empêché les achats, murmurent certains commerçants. Mais des temps plus difficiles peuvent aussi encourager à mettre de côté les rivalités. Peut-être qu’il y aura bientôt pour Paris et Londres un détente. ■