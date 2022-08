Les artistes VFX de Marvel souffrent et commencent à s’exprimer

Thor : Amour et tonnerre la réalisatrice Taika Waititi rend les interviews amusantes. Au cours de la longue et souvent fastidieuse tournée de presse que les cinéastes endurent pour promouvoir leurs derniers films, Waititi a apporté sa maladresse décontractée à un vidéo dans lequel il décompose une scène. Seulement, cette fois, ça s’est retourné contre lui. Presque avec désinvolture, Waititi s’est demandé si un personnage nommé Korg, une créature rock CGI qu’il jouait également, avait l’air “réel”. “Ai-je besoin d’être plus bleu?” Il a demandé.

Le commentaire lancé titres. Waititi, le réalisateur, a semblé se moquer cruellement du travail VFX de son propre film – travail laborieusement travaillé pendant des centaines d’heures par des artistes d’effets visuels. Ça s’est empiré. À la fois, plusieurs Fils Reddit a fait surface, retraçant les dures expériences des artistes d’effets qui ont travaillé sur des projets Marvel dès 2012.

Photo de Lisa Maree Williams/Getty Images



“Travailler sur des projets Marvel finit par être incroyablement stressant, et c’est un problème largement connu dans l’industrie des effets visuels, ce n’est pas spécifique à une seule maison d’effets visuels”, a déclaré à CNET par e-mail une personne qui travaillait sur des projets Marvel et souhaitait rester anonyme. . Les normes de l’industrie dictent une politique stricte de ne pas parler à la presse.

Marvel et Disney n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les artistes d’effets visuels sont plus demandés que jamais, au service de productions abondantes de Marvel, Warner Bros., Sony et plus encore. Les studios VFX sécurisent le travail en plaçant une offre basée sur le nombre de plans demandés par un studio. La concurrence peut être agressive. Bien qu’une enchère basse puisse l’emporter, la charge de travail réelle à laquelle correspondent les tirs peut varier considérablement.

“Vous enchérissez sur un certain nombre de clichés et espérez qu’en moyenne, ils ne finissent pas par être trop compliqués ou difficiles, ou que le client soit trop pris dans des détails mineurs et continue de renvoyer des clichés pour plus de travail”, a déclaré Pierre Allenanimateur et artiste VFX et ancien maître de conférences en production cinématographique et télévisuelle à l’Université de Melbourne.

Le travail est confié à une maison VFX à un prix fixe. Un artiste d’effets peut gérer des heures exténuantes pour respecter des dates de sortie difficiles, mais faire des heures supplémentaires non rémunérées. Si le produit final ne satisfait pas les attentes du public, les artistes VFX en assument souvent la responsabilité.

“En tant que support visuel, les effets visuels sont parmi les cibles les plus faciles à distinguer pour les fans, surtout s’il y a des fuites ou des sorties précoces de plans inachevés”, a déclaré Allen. Chats et Sonic l’hérisson sont des exemples récents.

Marvel Studios/Capture d’écran par CNET



Avec une avalanche de nouveaux projets alignés dans les prochaines phases de l’univers cinématographique Marvel – un flux de contenu apparemment sans fin – les artistes d’effets ont été soumis à une pression croissante. Mme Marvel, Elle-Hulk et Thor : Amour et tonnerre sont les derniers à résister aux critiques sur les effets de superpuissance décevants.

Mais maintenant, les artistes essentiels à la narration de Marvel s’expriment. Fatigués de subir le poids des critiques sur les effets visuels, fatigués de punir les conditions de travail, les artistes VFX exigent des changements.

À moins que l’industrie ne puisse apporter des améliorations fondamentales, Marvel pourrait avoir un problème entre ses mains.

Un client infâme

Avant même le public Fils Reddit, histoires d’initiés et tweets viraux, Marvel avait la réputation de pousser les artistes VFX au bord du gouffre. Oubliez les semaines de 38 heures. Une source a décrit un travail de 60 à 80. Cela a duré “plusieurs mois d’affilée”.

Le bilan a été brutal. “J’ai dû réconforter des gens qui pleuraient à leur bureau tard dans la nuit à cause de la simple pression exercée, et des collègues m’appelaient régulièrement pour avoir des crises d’angoisse”, a déclaré l’artiste des effets. “J’ai personnellement entendu de nombreux artistes demander à éviter les spectacles Marvel dans leurs futures missions.”

Un autre artiste VFX, qui a également souhaité rester anonyme, a décrit des conditions difficiles qui s’étendaient au-delà de la machine Marvel.

“J’ai travaillé sur plusieurs projets pour Marvel et d’autres films phares”, a déclaré l’artiste d’effets à CNET. “Pendant de nombreuses années, j’ai travaillé de longues heures, la plupart du temps sans rémunération. Plus maintenant. À aucun moment, je ne travaille gratuitement, et je ne travaillerai pas non plus une nuit blanche pour une urgence perçue.”

Studios Marvel



L’un des artistes des effets réduit les problèmes de Marvel à trois problèmes majeurs : une demande de voir un travail presque complet beaucoup plus tôt dans le processus par rapport aux autres clients ; environnements à haute pression conduisant à l’épuisement professionnel et au moral bas ; et des budgets plus faibles éliminant les travailleurs plus expérimentés et plus chers des futurs projets Marvel.

Même après que les plans aient été livrés de manière exhaustive, Marvel est prétendument “infâme” pour avoir demandé “des tonnes de variations différentes” jusqu’à ce que l’on obtienne le feu vert. Cela ne s’arrête pas là. D’autres changements apportés à une production arrivent souvent tard dans le jeu, potentiellement des semaines après la sortie, ce qui entraîne une pratique endémique de faire des heures supplémentaires. Même le dernier film de Doctor Strange subi modifications tardives des séquences impliquant des effets visuels.

“Nous nous sommes littéralement réconciliés [VFX for] des tiers entiers d’un film, un mois avant la sortie, parce que le réalisateur ne savait pas ce qu’il voulait”, a déclaré une source à propos de Marvel en général. “Même le parent de Marvel, Disney, est beaucoup plus facile à travailler sur leurs films d’action réelle. “

Les maisons VFX pourraient-elles repousser? Pas s’ils veulent risquer une perte financière. En 2013, Rhythm & Hues, la célèbre maison d’effets visuels qui a travaillé sur Le Seigneur des anneaux et La vie de Pi – qui a remporté l’Oscar des meilleurs effets visuels – déposé pour faillite. C’était le dernier grand studio VFX indépendant à Los Angeles. Société d’images animéesune maison d’effets qui a travaillé sur Spider-Man: No Way Home, aurait a annoncé en juillet qu’il gelerait les augmentations de salaire cette année.

Marvel, qui fournit une source de travail apparemment inépuisable, est un client lucratif. “Marvel a plusieurs blockbusters d’affilée, et les studios qui leur déplaisent risquent de perdre des tonnes de travail”, a déclaré un artiste d’effets. “Donc, ils ne repoussent pas autant qu’ils le feraient avec d’autres clients.”

La taille de Marvel lui permet d’obtenir des effets d’aubaine, de “chaîner” un studio ou de passer au meilleur enchérisseur suivant. Pourtant, pour certains, travailler sur des projets Marvel n’est pas différent de tout autre grand film d’action. Il s’agit de gérer les attentes.

Photos de Fox 2000



Solde

Tous les concerts VFX ne sont pas un travail écrasant. Pas même avec Marvel.

“Mon expérience de travail sur le film Marvel était à peu près la même que sur n’importe quel autre film”, a déclaré un autre artiste à CNET. Ils ont dit que, même si la charge de travail était élevée, les délais “étaient les mêmes que pour tout autre film d’action”.

Un autre artiste VFX pense qu’il incombe aux maisons d’effets de défendre leurs travailleurs, de “payer les heures supplémentaires” et de “gérer les attentes”, tant avec les clients qu’avec les artistes.

“La faute revient aux studios VFX, pas au client – ​​Marvel ou autre.”

Pourtant, les maisons VFX moins établies pourraient manquer d’influence pour protéger les artistes des horaires “fous” que Marvel pourrait imposer. Une solution à cette dynamique de pouvoir a déjà commencé à se déployer.

Il y a dix ans, les artistes d’effets visuels faisaient partie de l’un des “plus grands secteurs non syndiqués du showbiz”, selon Variety rapport. Depuis lors, les syndicats VFX tels que l’ Alliance internationale des employés de scène théâtrale ont tenté d’organiser des artistes d’effets visuels.

“La syndicalisation des employés changerait radicalement la façon dont les offres des maisons d’effets visuels s’affichent, car elles ne peuvent pas simplement rejeter les mauvais choix sur leurs employés”, a déclaré un artiste d’effets. “Cela garantit que les employés ne peuvent pas être bousculés aussi facilement.”

Les artistes de l’animation, par exemple, peuvent se syndiquer dans leurs lieux de travail respectifs avec l’aide de la guilde des animations. L’organisation agit en tant que défenseur de ses membres sur les conflits salariaux et plus encore entre les employés et les employeurs. De grands studios tels que Dreamworks et Walt Disney Animation Studios – ainsi que Marvel Animation – employer artistes couverts par la guilde.

Le moment pourrait être venu de faire en sorte que la syndicalisation se produise pour les artistes d’effets, a déclaré l’artiste VFX Allen. “En ce moment, il y a une forte demande de personnel, il y a donc une opportunité inhabituelle pour ce personnel de s’organiser car les sociétés de production en ont vraiment besoin.”

Mais cette solution n’est pas aussi simple que de claquer des doigts. L’externalisation, ou l’utilisation de travailleurs non syndiqués, est un autre moyen pour les studios de réduire leurs coûts. “De nombreux studios feront venir des personnes avec des visas de travail avec la promesse d’un emploi à long terme”, a déclaré un artiste d’effets. Les studios laissent alors l’employé “pendre”.

Pourtant, les signes pourraient être positifs pour les artistes à effets. D’autres travailleurs de la production, y compris le personnel de l’informatique et de la logistique, ont été couronné de succès en rejoignant l’Animation Guild, qui “était réservée aux artistes”, dit Allen. Pour les professionnels des effets visuels, traditionnellement considérés comme des artisans plutôt que des artistes, cela pourrait être un “développement intéressant”.

“Mais les lieux de travail individuels doivent accepter de se syndiquer, ce n’est pas une protection automatique pour tous les travailleurs.”

Marvel Studios/YouTube



L’effet Marvel

Un artiste des effets pense qu’il incombe toujours à Marvel d’adopter ses propres changements. Cela pourrait se résumer à une meilleure formation de ses réalisateurs sur le processus VFX.

“Les réalisateurs de Marvel sont souvent inexpérimentés avec le processus VFX, à la fois au début et après”, a déclaré un artiste des effets.

Si le réalisateur préfère des prises plus longues, cela peut “considérablement” augmenter la charge de travail des artistes, a déclaré Allen. Non seulement il y a plus d’images pour lesquelles créer des effets, mais plus l’effet est long à l’écran, plus ils doivent être précis. “Des plans plus courts signifient que vous pouvez couper quelques coins.”

L’artiste d’effets dit que Marvel doit cesser de croire que “VFX donne [it] marge infinie pour changer les choses. Ils disent que Marvel doit travailler avec ses réalisateurs pour réduire le nombre d’itérations dans le processus VFX. “Avec une formation – avec une visualisation plus claire et plus “décisive” fournie aux réalisateurs au début du processus – tout le monde pourrait être sur la même longueur d’onde.

Ensuite, peut-être que personne ne verrait son travail critiqué pendant les tournées de presse.