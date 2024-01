Les artistes « stupéfaits » après que Museum Nixes ait réinventé le spectacle de Michael Fried

Le musée d’art de Santa Barbara (SBMA) a annulé une exposition axée sur l’héritage de l’exposition historique de l’historien de l’art Michael Fried en 1965. Trois peintres américains mois avant son ouverture. Trois peintres américains : hier et aujourd’hui a été conçu et organisé par l’ancien directeur adjoint et conservateur en chef de la SBMA, Eik Kahng, dont le poste au musée a été supprimé en janvier, selon plusieurs sources interrogées pour cette histoire.

Dans une déclaration à Hyperallergique, un représentant de la SBMA a cité « la mission, le budget, la pertinence et le public du Musée » parmi les raisons de l’annulation de l’exposition. Mais plusieurs participants et un membre du conseil d’administration qui ont demandé à rester anonymes ont suggéré qu’il y avait d’autres facteurs, y compris la crainte que Fried soit considéré comme homophobe sur la base des déclarations qu’il avait faites dans une lettre privée au rédacteur en chef de Forum d’art en 1967, alors qu’il avait 28 ans. Dans la lettre, exhumée dans un Article scientifique de 2018 par Christa Noel Robbins, Fried emploie le terme « sensibilité pédé » pour caractériser certains aspects de l’esthétique minimaliste.

Todd Cronan, professeur à l’Université Emory, qui a écrit un essai pour le catalogue de l’exposition, a suggéré un autre motif possible, disant Hyperallergique que lors d’une réunion le 30 novembre, le directeur de la SBMA, Amada Cruz, a demandé à Kahng d’arrêter de travailler sur la série parce qu’elle était à l’étude en raison de son manque de diversité. À la mi-janvier, le poste de Kahng a été supprimé pour cause de « licenciement », selon Cronan, car Cruz assumerait le rôle de conservateur en chef.

En ce qui concerne le licenciement de Kahng, un porte-parole de la SBMA a déclaré que le musée ne pouvait pas commenter les « questions confidentielles concernant le personnel ». Kahng n’a pas répondu aux demandes par courrier électronique. Fried a refusé de commenter cette histoire.

Page de titre de Trois peintres américains catalogue (avec la permission de la Fondation Jules Olitski Art)

Prévue pour ouvrir le 7 juillet, l’exposition de la SBMA aurait inclus des œuvres des artistes de Trois peintres américains — Jules Olitski, Kenneth Noland et Frank Stella — et 22 autres artistes, parmi lesquels Anthony Caro, Helen Frankenthaler et les photographes contemporains Thomas Demand, Candida Höfer, Thomas Struth et Jeff Wall. Envisagée comme une « recréation historique » de l’exposition de Fried au Fogg Art Museum, qui a jeté les bases de l’essai du critique de 1967 « Art and Objecthood » – un texte fondateur de l’histoire de l’art qui opposait l’abstraction post-picturale au minimalisme – l’exposition SBMA a étendu le raisonnement de Fried jusqu’à nos jours. Il visait à connecter les peintres pionniers de Color Field à une jeune génération de photographes que Fried viendrait défendre, et à enquêter sur les questions de paternité et de matérialité à l’ère de l’IA et du marquage numérique.

Au total, 62 prêts avaient été obtenus et un catalogue imprimé était prêt à être mis sous presse dès la première semaine de 2024, lorsque les artistes et collaborateurs ont appris que l’exposition avait été complètement abandonnée. Le 5 janvier, Cronan et d’autres participants à l’émission ont reçu un e-mail du nouveau directeur de la SBMA, Amada Cruz.

“Dans le cadre de mes responsabilités, j’ai évalué tous les programmes à venir du musée, y compris les expositions”, a écrit Cruz dans l’e-mail. « J’ai apporté quelques modifications à ces programmes, parmi lesquels la décision difficile d’annuler l’exposition et la publication des Trois Peintres Américains. »

Lorsque Cronan a demandé à Cruz d’expliquer sa décision, elle a répondu : « Comme je l’ai mentionné, il y a de nombreuses raisons, mais je pense surtout que ce projet est plus adapté à une institution universitaire. Nous servons un public plus large au Musée de Santa Barbara. J’ai suggéré à Eik [Kahng] qu’elle l’offre à une galerie universitaire.

Musée d’art de Santa Barbara (photo via Wikimédia Commons)

Cruz a accédé au poste de directeur et PDG de SBMA en octobre, succédant à Larry J. Feinberg, qui a annoncé son retraite en février dernier, après 15 ans de mandat. Auparavant, Cruz a été directrice et PDG du Seattle Art Museum pendant quatre ans, et avant cela, directrice exécutive du Phoenix Art Museum, où son mandat pourrait être décrit comme tumultueux. Elle a augmenté la dotation du musée de près de 5 millions de dollars au cours de ses six premiers mois, mais a été critiquée pour son «style de gestion abrasif», qui aurait entraîné la démission et le licenciement de plusieurs employés du musée.

Lauren Olitski, dont le père Jules Olitski était l’un des trois artistes de la présentation originale de 1965, a appris l’annulation de l’exposition par un registraire qui lui a envoyé un e-mail pour l’informer que le musée n’aurait plus besoin des pièces qu’elle devait prêter à l’exposition. .

Interrogé par Hyperallergique ce qu’elle pensait de la possibilité que l’utilisation par Fried d’une insulte homophobe il y a plusieurs décennies puisse être à l’origine de la décision, Olitski a répondu : « Si c’est la raison, alors [they should] dites-le et ayons une conversation ouverte à ce sujet.

« Nous vivons à une époque où nous devons faire face à ce dont il faut tenir compte », a-t-elle poursuivi. “Soyons honnêtes sur ce que les choses sont et ce qu’elles ne sont pas et replaçons-les dans leur contexte.”

Christa Noel Robbins, auteur de l’article de 2018 dans lequel elle discute du langage de Fried, a eu une réponse similaire.

“Une exposition qui historiserait correctement la valeur génératrice de la critique de Fried, tout en reconnaissant les occlusions très réelles inhérentes à son approche de l’histoire de l’art, serait courageuse”, a déclaré Robbins. Hyperallergique. « Un tel spectacle pourrait très bien être présenté comme trop « académique », si, par ce mot, nous entendons soigneusement réfléchi, correctement historicisé et disposé à reconnaître et à discuter de ce qui est le plus controversé dans notre paysage culturel.

“Mais à l’heure actuelle, le courage semble manquer dans le monde des musées”, a-t-elle déclaré.

Double page de Trois peintres américains catalogue avec des œuvres de Jules Olitski et Frank Stella (avec la permission de Jules Olitski Art Foundation)

Le marchand d’art Dennis Yares, dont Galerie expose d’éminents peintres Color Field depuis six décennies, a exprimé sa consternation face à l’annulation de l’exposition dans un e-mail du 16 janvier adressé à Cruz et au conseil d’administration du musée. “Je trouve absurde et très décevant qu’une exposition aussi monumentale soit supprimée de manière injustifiée du calendrier quelques mois seulement avant sa réalisation”, a-t-il écrit.

L’artiste Willard Boepple, dont la monographie de 2014 comprenait une préface de Fried, avait prêté à l’exposition l’une de ses œuvres de sa collection personnelle – une série de monoimpressions sérigraphiées. Il a été « abasourdi » lorsqu’il a appris par l’intermédiaire d’un autre artiste participant que l’exposition avait été annulée.

“Cette exposition était son bébé”, a déclaré l’artiste Willard Boepple Hyperallergique de l’engagement de l’ancien conservateur Kahng envers l’exposition. “Ce n’était même pas l’idée de Michael Fried.”

«J’ai été honoré d’être inclus. Il y avait des histoires intéressantes à explorer sur la destination de Color Field », a déclaré Boepple. “Avoir un spectacle qui embrasse Charles Ray et Anthony Caro dans la même pièce, et Jeff Wall et Frank Stella dans la même pièce… j’aurais aimé voir ça.”