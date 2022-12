Les artistes soviétiques ont dessiné un message de liberté. Un agent du KGB nommé Poutine a enquêté.

Commentez cette histoire Commentaire

RIGA, Lettonie – Un historien russe parcourait une exposition sur les dissidents soviétiques dans un coin sombre du musée politique de Saint-Pétersbourg le mois dernier lorsque le nom sur un mandat de perquisition du KGB de 1976 est ressorti : « Lieutenant. Poutine. L’historien, Konstantin Sholmov, avait trouvé un document jusque-là inconnu concernant les débuts de la carrière du président Vladimir Poutine au KGB, en particulier l’enquête sur la manifestation de l’ère soviétique la plus audacieuse et la plus poétique de la ville, dans laquelle deux artistes ont peint des lettres de quatre pieds de haut sur la pierre. et la forteresse Paul.

“Vous pouvez crucifier la liberté, mais l’âme humaine ne connaît pas de chaînes.”

L’un des deux, Yuly Rybakov, aujourd’hui âgé de 76 ans et le dissident et militant des droits qui a inventé ces mots, a déclaré dans une interview qu’il pensait que Poutine transformait à nouveau la Russie en un gigantesque camp de prisonniers.

La carrière de Poutine en tant qu’officier du KGB a longtemps expliqué son approche en tant que président. Mais son rôle dans la recherche de la maison de l’autre artiste qui a peint ce slogan, Oleg Volkov, n’était pas connu jusqu’à ce que Sholmov tombe sur le document au Musée d’histoire politique de Russie, le capture et le publie sur Facebook.

Le politicien de l’opposition de Saint-Pétersbourg, Boris Vishnevsky, a déclaré qu’il s’agissait d’une preuve définitive de l’implication personnelle de Poutine dans la recherche en tant que lieutenant du KGB âgé de 23 ans – un précurseur de ses 23 années à la tête de la Russie, qui ont été caractérisées par une répression sévère de la dissidence politique, la persécution de journalistes indépendants et l’emprisonnement répété de personnalités de l’opposition.

Poutine a obtenu un diplôme en droit de l’Université d’État de Leningrad en 1975 et a rejoint le KGB cette année-là après avoir été ciblé plus tôt pour le recrutement. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré qu’il ne pouvait pas confirmer si Poutine avait participé à l’enquête de 1976,

Alors que Poutine mène une guerre brutale contre l’Ukraine pour des raisons qui ne sont pas claires pour de nombreux citoyens, a déclaré Sholmov, la manifestation de 1976 devrait envoyer un message de courage aux Russes d’aujourd’hui et les inciter à s’exprimer.

“Nous savions tous où il travaillait et qui il était”, a déclaré Sholmov, faisant référence à Poutine. « Mais dans la situation actuelle, je pense que tout le monde essaie de comprendre ce qu’il peut faire pour arrêter la guerre et s’opposer au régime. Et maintenant, l’attention a été ramenée sur ces artistes, ce qui est très symbolique, car ils savaient très bien en 1976 qu’ils n’étaient pas destinés au succès, mais à une affaire criminelle.

“Ils le savaient et ils ont quand même pris cette mesure”, a déclaré Sholmov. “Maintenant, probablement beaucoup de gens reviennent sur cette affaire et pensent que c’est un exemple à suivre.”

Rybakov et Poutine – l’un qui a passé sa vie à se battre pour la liberté, l’autre qui a passé sa vie à l’écraser – symbolisent le long bras de fer entre la police secrète et les dissidents politiques sur le sort de la Russie.

Rybakov est né dans un goulag soviétique en 1946. Sa mère, assistante administrative, a fait passer de la nourriture en contrebande à des prisonniers affamés et est tombée amoureuse du père de Rybakov. Yuly Rybakov a grandi entouré de dissidents et a fondé un groupe clandestin qui transcrivait et distribuait de minuscules livres d’auteurs interdits.

Le groupe a affiché des tracts et s’est faufilé dans les dépôts de transport la nuit pour peindre des slogans à l’arrière des tramways. Rybakov rit encore au souvenir. Il considérait que son rôle consistait à affronter le mal.

Il a passé des années à découvrir l’exécution de son arrière-grand-père à l’époque stalinienne. Les poursuites cherchent à enterrer les preuves.

“Je détestais le régime”, a-t-il déclaré dans l’interview. “J’ai réalisé très tôt que nous vivions dans le plus grand camp de concentration du monde, et que nous avions des barbelés le long du périmètre du territoire.”

“Le KGB nous détestait bien sûr”, a-t-il ajouté. «Ils n’aimaient pas l’idée que nous voulions être au grand jour et exposer nos œuvres à de nombreuses personnes. Notre idée était de créer une exposition syndicale d’art non-conformiste. Ils n’aimaient pas que nous parlions à des journalistes étrangers et que nous rencontrions des diplomates étrangers.

En mai 1976, l’ami proche de Rybakov, l’artiste dissident Yevgeny Rukhin, est mort dans un incendie dans son atelier de grenier à Saint-Pétersbourg, où il rencontrait des amis. Une femme, Ludmila Boblyak, a également péri.

Rybakov et d’autres militants étaient convaincus qu’il s’agissait d’un incendie criminel du KGB et ont tenté d’organiser une exposition commémorative à la forteresse Pierre et Paul le long de la rivière Neva, qui a été rapidement écrasée. Ensuite, ils ont entamé une grève de la faim. « J’ai reçu un coup de fil d’un homme étrange qui m’a dit : ‘On s’en fiche. En fait, c’est mieux pour nous si vous mourez tous de faim.

Alors lui et Volkov ont décidé que peindre un slogan sur le mur de la forteresse – ou une inscription, comme il l’appelle – aurait plus d’impact. Rampant le long de la berge une nuit d’août avec des seaux de peinture blanche et des rouleaux, le sang de Rybakov battait dans ses tempes.

“J’avais peur, mais j’étais impliqué dans cette activité clandestine depuis longtemps, et je savais qu’à un moment donné, je finirais en prison”, a déclaré Rybakov. Il a dit à Volkov les mots qu’il avait trouvés.

« Oleg est devenu très inquiet. Il a dit : ‘C’est trop long. Nous ne le finirons jamais à temps.’ » Ils ont réussi à peindre le slogan, ont jeté leurs rouleaux et leur peinture dans la rivière, se sont lavé les mains et sont partis en essayant de ne pas courir.

La rivière a débordé cette nuit-là, et le lendemain matin, la police dansant dans un bateau a tenté, plutôt maladroitement, de couvrir les lettres à l’aide de couvercles de cercueil d’un atelier voisin. Mais quelques semaines plus tard, Rybakov, Volkov et deux femmes ont été arrêtés. Volkov, décédé en 2005, était présent lorsque le KGB a perquisitionné son appartement.

« La recherche a pris beaucoup de temps et a été très désagréable. Et comme nous venons de le découvrir, l’un des gars qui a effectué la perquisition était notre futur président Vladimir Vladimirovitch Poutine », a déclaré Rybakov.

Ryabkov a déclaré que Poutine avait également participé à une descente dans l’appartement de l’une des femmes arrêtées, la poétesse soviétique Julia Voznesenskaya, qui a dit à des amis qu’elle avait reconnu Poutine grâce à l’enquête après qu’il ait été nommé président par intérim en 1999.

Le KGB a saisi des appareils photo, des négatifs de films de livres interdits, des machines à écrire et des magnétophones. Rybakov et Volkov ont été accusés d’activités anti-soviétiques. Rybakov a été condamné à six ans dans une colonie pénitentiaire au-dessus du cercle polaire arctique et Volkov à sept ans. Les femmes arrêtées, Voznesenskaya et Natalia Lesnichenko, ont été libérées après que les deux hommes ont insisté sur le fait qu’ils n’avaient pas participé.

Après avoir vécu dans le milieu intellectuel des dissidents soviétiques, Rybakov a été choqué par l’apathie de la plupart des détenus. “Avant, je n’avais aucune idée de ce à quoi ressemblait mon peuple, et après ma libération, j’avais des doutes quant à savoir si ces gens voulaient même la liberté et si ma lutte pour leur liberté en valait la peine. Mais ce genre de découragement n’a pas duré longtemps.

Pour certains Russes, c’est une question qui résonne aujourd’hui.

Rybakov a déclaré que sa protestation de 1976 est toujours d’actualité “parce que malheureusement rien n’a changé”. Il a dit que le KGB a toujours été « le plus sanglant de tous les services de sécurité » et que personne ne devrait être surpris que Poutine ait construit « un régime fasciste et maintenant il restreint nos droits civils ».

Après l’effondrement de l’État soviétique, Rybakov est devenu un politicien, un législateur et un défenseur des droits de l’homme. Lorsque les rebelles tchétchènes ont pris 1 500 personnes en otage dans un hôpital de la ville russe de Budyonnovsk en juin 1995, Rybakov et d’autres se sont offerts comme otages en échange de femmes avec des nouveau-nés.

Il y a des années, il a été informé par un agent de sécurité que le dossier jauni en 11 volumes du KGB sur lui et Volkov avait été abandonné dans un bâtiment avec d’autres documents, alors il l’a pris, l’a parcouru et l’a donné au musée.

Lorsqu’il a appris récemment que le dossier contenait le nom de Poutine, il s’est dit « surpris et ri, car connaissant si bien le KGB, je ne me faisais aucune illusion sur Poutine. Il a toujours été du KGB et sera toujours du KGB.

“C’est une petite chose,” dit-il. “Mais c’est important parce que cela montre quelles étaient ses idées et ce qu’il est devenu.” Pourtant, Rybakov garde espoir. « Je ne sais pas quand ni comment, mais ce régime tombera », a-t-il dit. “Et enfin, après sa chute, la Russie commencera son chemin vers la liberté.”

Natalia Abbakumova a contribué à ce rapport.