Un peintre congolais dont l’art reflète comment la mondialisation et le consumérisme ont transformé la société africaine. Un cinéaste nigérian-américain dont le travail se concentre sur les cultures et les expériences des Africains et de la diaspora. Une activiste visuelle du Texas qui oblige ses téléspectateurs à affronter des problèmes jugés difficiles à résoudre.

Ceux-ci font partie des 16 artistes sélectionnés pour la résidence 2021 à Black Rock Sénégal, l’atelier balnéaire de la capitale ouest-africaine de Dakar appartenant à Kehinde Wiley, le peintre surtout connu pour son portrait de l’ancien président Barack Obama.

Les artistes, qui passeront plusieurs semaines dans le somptueux studio le long d’un rivage bordé de roches volcaniques, s’expriment dans une variété de formats et viennent du monde entier. Mais beaucoup dans le groupe de cette année partagent la passion de Wiley pour l’utilisation art pour explorer le changement social.

Le sien les œuvres les plus récentes comprennent la fresque en vitrail de breakdancers dans le Moynihan Train Hall et sa statue «Rumours of War» à Richmond, en Virginie – un homme noir avec des dreadlocks à queue de cheval à cheval dans le style des monuments aux généraux de guerre confédérés. Wiley ne fait pas partie du comité de sélection de Black Rock, qui vise à considérer la classe d’artistes dans son ensemble et tente de choisir un groupe diversifié de résidents, y compris les identités et nationalités personnelles et le milieu dans lequel ils travaillent.