Les artistes que nous avons perdus en 2022, dans leurs mots

Des innovateurs musicaux qui ont chanté le pays du charbon et les “Great Balls of Fire”. Une actrice qui a fait un rôle de signature d’un boulanger diabolique qui rencontre une fin ardente. Le cœur avant-gardiste de “In the Heat of the Night”.

Parmi les créatifs décédés cette année, beaucoup ont contribué à façonner la nôtre, à travers l’art qu’ils ont créé et les mots qu’ils ont prononcés. Voici un hommage à quelques-uns d’entre eux, dans leurs propres voix.