Les artistes peuvent désormais soumettre des candidatures pour l’exposition d’art annuelle de Land Conservancy of McHenry County, collecte de fonds – Shaw Local

Les artistes locaux sont invités à soumettre des œuvres inspirées par le paysage local pour la 14e exposition annuelle d’art de la terre du comté de McHenry et la collecte de fonds.

L’événement aura lieu de 18 h 30 à 22 h les 18 et 19 novembre à la Starline Factory à Harvard.

Art of the Land a recueilli près de 200 000 $ depuis 2009 pour soutenir le travail de Land Conservancy dans le comté de McHenry, qui conserve 30 % des recettes de l’art vendu.

Les supports acceptés incluent les œuvres d’art originales, la peinture, le dessin et d’autres œuvres d’art suspendues, la photographie, les tirages en édition limitée, la céramique, le verre, les pièces sculpturales, la vannerie, la fibre, le papier, le métal et le bois. Le travail sera jugé sur la façon dont il reflète et s’inspire du « paysage local et de tout ce qu’il offre ».

Le prix du meilleur spectacle est de 250 $, tandis que les deuxième et troisième places reçoivent 100 $ chacune.

Il y a des frais de jury de 25 $ pour soumettre jusqu’à cinq travaux. Les candidatures seront sélectionnées à partir d’images envoyées à Land Conservancy et toutes les candidatures doivent être en vente lors du salon.

La date limite pour soumettre des travaux à Art of the Land est le 9 octobre. Les inscriptions horodatées après cette date ne seront pas acceptées.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur artoftheland.org.