Les artistes masculins comme Damien Hirst ont moins de force après 40 ans, selon Tracey Emin | Tracey Emin

Tracey Emin a déclaré que la plupart des artistes masculins, y compris son contemporain Damien Hirst, sont moins une « force » créatrice après avoir atteint l’âge de 40 ans.

Emin et Hirst ont tous deux été nominés pour le prix Turner, Hirst ayant remporté le prestigieux prix en 1995, avec sa vache et son veau conservés au formaldéhyde, appelés Mère et enfant divisés, la pièce maîtresse de son exposition cette année-là.

Mais Emin, 61 ans, connue pour ses œuvres qui ont fait la une des journaux des années 90, notamment Everyone I Have Ever Slept With 1963-1995 et My Bed, a déclaré que Hirst n’était plus ce qu’il était.

«Je pense que c’est vraiment difficile d’être un artiste. Je pense que c’est vraiment difficile », a-t-elle déclaré au podcast Louis Theroux de Spotify.

«Je pense que les gens qui ne font pas d’art ou qui n’essaient pas d’être un artiste ne comprennent pas à quel point il est difficile d’avoir cette conviction, cette confiance en soi et tout.

Damien Hirst lors de l’ouverture de son défilé Cherry Blossoms à Paris en 2021. Photographie : Ed Alcock/The Guardian

« Damien était un jeune artiste qui a commencé avec beaucoup de cette croyance et beaucoup de cette conviction. Il était comme une force. Et maintenant, il ne l’est plus.

Emin a ajouté que les hommes « atteignent en quelque sorte leur apogée dans la quarantaine », tandis que « les femmes ont simplement tendance à venir et venir et venir et venir et venir, donc en tant que femme, vous continuez à venir toute votre vie jusqu’à ce que vous soyez vieille ».

À titre d’exemple, elle a cité l’artiste française Louise Bourgeois, qui a travaillé jusqu’à sa mort à l’âge de 98 ans en 2010.

« Comme maintenant, si vous regardez [painter] Joan Mitchell est sans aucun doute l’une des plus grandes peintres abstraites américaines de tous les temps, meilleure que Jackson Pollock », a-t-elle poursuivi.

Mais Emin a refusé de se laisser entraîner « dans un trou où je ne veux pas aller » pour parler du célèbre artiste de rue Banksy.

Plus tôt cette année, le Guardian a révélé que trois sculptures de Hirst réalisées en préservant des animaux dans du formaldéhyde étaient datées par son entreprise des années 1990, même si elles avaient été réalisées en 2017. Il a également été révélé qu’au moins 1 000 peintures qui, selon l’artiste, étaient « » made in 2016 » ont été créés plusieurs années plus tard.

Emin, qui a reçu le titre de dame sur la liste des honneurs d’anniversaire du roi pour ses services rendus à l’art plus tôt cette année, a également déclaré qu’elle aimait « le faste et la cérémonie de la famille royale » et pensait que le Royaume-Uni devrait les adopter.

«Je ne voudrais jamais, au grand jamais, vouloir ou souhaiter faire partie de la famille royale, quand on voit ce qu’ils doivent faire et comment ils vivent et à quel point leur vie est limitée. Je pense que c’est comme une sorte d’enfer », a-t-elle déclaré.

En 2020, l’artiste a reçu un diagnostic de cancer de la vessie après avoir découvert une tumeur alors qu’il travaillait sur une peinture représentant une masse maligne.

Tracey Emin devant l’une de ses peintures de A Journey to Death, à Margate, Kent, en 2022. Photographie : Martin Godwin/The Guardian

Elle a subi une intervention chirurgicale qui a entraîné l’ablation de plusieurs de ses organes reproducteurs et elle a été équipée d’un sac de stomie (et a ensuite dévoilé une nouvelle collection de nus pour une émission intitulée A Journey to Death, qui, selon elle, était une réponse à ses problèmes de santé). .

Lorsqu’elle s’est rendue au palais de Buckingham pour rencontrer le roi et la reine, Emin a apporté son sac de stomie dans un sac conçu par Victoria Beckham.

« La raison pour laquelle j’ai dû brancher mon sac de nuit et mon sac de courses lorsque nous avons rencontré le roi, c’est parce que ces choses prennent du temps et on ne sait pas combien de temps il leur faudra pour descendre les escaliers et le dernier Ce que je veux faire, c’est être là, prête à rencontrer le roi et la reine, puis devoir me précipiter au préalable aux toilettes, sinon mon sac éclatera », a-t-elle déclaré.

Emin a également déclaré à Theroux qu’elle craignait, lorsqu’il réalisait sa série documentaire When Louis Met…, que l’art soit traité comme une blague. « J’étais vraiment, vraiment aux yeux du public à cette époque, vraiment beaucoup. Et c’était, vous savez, les tabloïds, toutes sortes de choses, toutes les mauvaises choses », a-t-elle déclaré.

« Et tu allais juste empirer les choses pour moi. C’est ce que je pensais. Donc je ne l’ai pas fait, mais je vous aimais et je respectais, j’aimais la façon dont vous faisiez vos programmes et tout.

« Je pensais que vous étiez une personne intéressante, mais je ne voulais pas le faire parce que beaucoup de gens avaient alors une opinion contre l’art contemporain, ce que je pensais être faux. »