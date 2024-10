Les artistes masculins atteignent leur apogée dans la quarantaine, selon Tracey Emin

CNN

L’artiste britannique de renom Tracey Emin a déclaré que de nombreux artistes masculins, comme son contemporain Damien Hirst, « culminent dans la quarantaine », tandis que les femmes conservent leur force créatrice en vieillissant.

Emin s’exprimait sur « The Louis Theroux Podcast » dans un épisode publié mardi. Elle a déclaré à Theroux que les femmes ont plus de longévité dans leur carrière artistique, en citant l’artiste franco-américaine Louise Bourgeois, qui a continué à travailler jusqu’à sa mort à la fin des années 90.

« Les femmes ont la capacité de faire cela (de continuer) tant qu’on leur en donne l’opportunité », a déclaré Emin. « Je pense que beaucoup d’hommes atteignent leur apogée dans la quarantaine et que les femmes continuent, alors peut-être que Damien (Hirst) a atteint son apogée, je ne sais pas, nous devrons voir, seul le temps nous le dira. »

Lorsqu’ils ont fait leur apparition sur la scène artistique, Emin et Hirst avaient tendance à être regroupés au sein du mouvement des Young British Artists (YBA), qui se sont fait connaître pour leur utilisation innovante des matériaux et leur conception large des choses qui constituent l’art.

L’une des œuvres les plus remarquables d’Emin était son installation « My Bed » de 1998, qui présentait son propre lit négligé comme une fenêtre sur sa vie privée, parsemé de préservatifs usagés, de sous-vêtements souillés et d’un cendrier plein. Il a été sélectionné pour le Turner Prize et s’est ensuite vendu pour plus de 4 millions de dollars.

Elle avait également affiché son style franc et confessionnel dans des œuvres d’art précédentes, comme une tente sur laquelle étaient appliqués les noms des personnes avec et à côté de laquelle elle avait couché, intitulée « Tous ceux avec qui j’ai déjà couché de 1963 à 1995 ».

« Je pense que c’est vraiment difficile d’être une artiste », a déclaré Emin après avoir été interrogée sur son contemporain, Hirst. «Je pense que c’est vraiment difficile. Et je pense que les gens qui ne font pas d’art ou qui n’essaient pas d’être un artiste ne comprennent pas à quel point il est difficile d’avoir cette conviction, cette confiance en soi et tout. Damien était un jeune artiste qui a commencé avec beaucoup de cette croyance et beaucoup de cette conviction. Il était comme une force. Et maintenant, il ne l’est plus.

CNN a contacté les représentants de Hirst pour commentaires.

Aujourd’hui âgée de 61 ans, Emin a continué à produire des œuvres d’art qui luttent contre ses récents problèmes de santé après avoir reçu un diagnostic de cancer de la vessie en 2020. Pour le traiter, elle a subi une opération de six heures et demie au cours de laquelle les chirurgiens lui ont retiré la vessie, l’urètre, utérus, trompes de Fallope, ovaires, partie de son côlon et une partie de son vagin.

« L’opération que j’ai subie est comme un saloon de la dernière chance et très peu de gens y survivent ou vivent plus de cinq ans après. Je vis depuis quatre ans maintenant, donc ça va mieux et je suis déterminée à vivre », a-t-elle déclaré.

Emin a ajouté que ses problèmes de santé lui ont donné une nouvelle perspective sur la vie, affirmant qu’elle ne mesure pas la vie par l’argent ou les distinctions.

« Vous mesurez la vie au quotidien en termes de réussite de votre journée et depuis que je suis très malade, mes journées se sont améliorées de plus en plus », a-t-elle ajouté. « J’aime ma vie maintenant et je ne pouvais pas dire ça il y a cinq ans. Je ne pouvais certainement pas dire ça il y a 15 ans.